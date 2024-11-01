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    หูฟังสำหรับเล่นกีฬาแบบอินเอียร์มีไมโครโฟน

    TAA1105WT/00

    ตั้งแต่สวนสาธารณะไปจนถึงบนถนน

    ดื่มด่ำกับจังหวะด้วยหูฟังที่กันเหงื่อได้ที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวของคุณพร้อมเสียงใสชัดเจนและเสียงเบสที่หนักแน่น การออกแบบเกี่ยวหูแบบยืดหยุ่นช่วยให้เอียร์บัดแนบสนิท และสายยาว 1.2 ม. เป็นความยาวที่สมบูรณ์แบบสำหรับโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อของคุณ

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    จำหน่ายในรุ่น:

    Unfortunately this product is no longer available

    หูฟังสำหรับเล่นกีฬาแบบอินเอียร์มีไมโครโฟน

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    ตั้งแต่สวนสาธารณะไปจนถึงบนถนน

    • ไดรเวอร์ 15 มม. เพื่อเสียงที่คมชัด
    • การออกแบบที่เกี่ยวหูเพื่อความกระชับพอดี
    • สายเคเบิลยาว 1.2 ม.
    • การป้องกันเหงื่อระดับ IPX2

    หูฟังที่จะแนบสนิทติดหู ไม่ว่าคุณจะเคลื่อนไหวอย่างไร

    ที่เกี่ยวหูที่มีความยืดหยุ่นและเข้ารูปช่วยให้คุณปรับหูฟังน้ำหนักเบานี้ได้เพื่อความกระชับสบายที่แนบสนิทพอดี คุณสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลว่าหูฟังของคุณจะหลุดออกไปในช่วงเวลาสำคัญ

    เสียงใสชัดเจน เสียงเบสที่หนักแน่น

    ไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 15 มม. ที่ได้รับการปรับจูนอย่างสมบูรณ์แบบให้เสียงใสชัดเจนและช่องระบายเสียงเบสเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงเบส หูฟังเอียร์บัดนี้จะสวมใส่ได้อย่างสบายในหู โดยไม่ต้องใส่เข้าไปในช่องหู

    ควบคุมเพลงและการรับสายได้อย่างง่ายดาย

    เพลิดเพลินกับรายการเพลงโปรดของคุณทุกนาทีไม่ว่าคุณจะกำลังจ๊อกกิ้งบนทางเท้าหรือเส้นทางพักแรม รีโมทคอนโทรลแบบในสายให้คุณควบคุมรายการเพลง เรียกใช้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ และรับสายได้โดยไม่พลาดทุกจังหวะ

    สร้างมาเพื่อเพลย์ลิสต์ออกกำลังของคุณ

    ไปให้สุดด้วยหูฟังสำหรับเล่นกีฬากันน้ำระดับ IPX2 ที่ป้องกันเหงื่อได้พร้อมที่จะรองรับ สายยาว 1.2 ม. จะสามารถเข้าถึงโทรศัพท์ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่เกะกะ

    สายเคเบิลยาว 1.2 ม.

    หูฟังอินเอียร์นี้มีสายยาว 1.2 ม. ห่วงยางยึดที่อ่อนนุ่มระหว่างหูฟังและสายช่วยป้องกันการเชื่อมต่อสายและช่วยให้เสียงดีขึ้น

    ไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 15 มม. และช่องระบายเสียงเบส

    -

    การออกแบบที่เกี่ยวหูที่ยืดหยุ่นและเข้ารูปเพื่อความกระชับพอดี

    -

    รีโมทคอนโทรลแบบในสายพร้อมไมโครโฟน

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    การป้องกันเหงื่อระดับ IPX2

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    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20 000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      15 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5 mW
      ความไว
      96 dB (1k Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      ไมโครโฟน
      ไมโครโฟนในตัว
      ผิวของตัวเชื่อมต่อ
      ชุบโครเมียม

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      35.6  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      21.4  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.61  กก.
      ความสูง
      17.8  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 11045 5
      น้ำหนักสุทธิ
      0.46008  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.14992  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี
      กันน้ำ
      IPX2
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      10.6  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      8.6  ซม.
      ความสูง
      16.7  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.05751  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.1785  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.12099  กก.
      GTIN
      2 48 95229 11045 2

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17.3  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความลึก
      2.5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 11045 8
      น้ำหนักรวม
      0.04583  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.01917  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.02666  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      5.4  ซม.
      ความกว้าง
      4  ซม.
      ความลึก
      1.8  ซม.
      น้ำหนัก
      0.01917  กก.

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      • ที่เกี่ยวหู
      • เปิดพอดี

    • UPC

      UPC
      8 40063 20122 4

    Badge-D2C

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