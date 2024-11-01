หูฟังสำหรับเล่นกีฬาแบบอินเอียร์มีไมโครโฟน
ตั้งแต่สวนสาธารณะไปจนถึงบนถนน
ดื่มด่ำกับจังหวะด้วยหูฟังที่กันเหงื่อได้ที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวของคุณพร้อมเสียงใสชัดเจนและเสียงเบสที่หนักแน่น การออกแบบเกี่ยวหูแบบยืดหยุ่นช่วยให้เอียร์บัดแนบสนิท และสายยาว 1.2 ม. เป็นความยาวที่สมบูรณ์แบบสำหรับโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อของคุณ ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หูฟังสำหรับเล่นกีฬาแบบอินเอียร์มีไมโครโฟน
ตั้งแต่สวนสาธารณะไปจนถึงบนถนน
- ไดรเวอร์ 15 มม. เพื่อเสียงที่คมชัด
- การออกแบบที่เกี่ยวหูเพื่อความกระชับพอดี
- สายเคเบิลยาว 1.2 ม.
- การป้องกันเหงื่อระดับ IPX2
หูฟังที่จะแนบสนิทติดหู ไม่ว่าคุณจะเคลื่อนไหวอย่างไร
ที่เกี่ยวหูที่มีความยืดหยุ่นและเข้ารูปช่วยให้คุณปรับหูฟังน้ำหนักเบานี้ได้เพื่อความกระชับสบายที่แนบสนิทพอดี คุณสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลว่าหูฟังของคุณจะหลุดออกไปในช่วงเวลาสำคัญ
เสียงใสชัดเจน เสียงเบสที่หนักแน่น
ไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 15 มม. ที่ได้รับการปรับจูนอย่างสมบูรณ์แบบให้เสียงใสชัดเจนและช่องระบายเสียงเบสเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงเบส หูฟังเอียร์บัดนี้จะสวมใส่ได้อย่างสบายในหู โดยไม่ต้องใส่เข้าไปในช่องหู
ควบคุมเพลงและการรับสายได้อย่างง่ายดาย
เพลิดเพลินกับรายการเพลงโปรดของคุณทุกนาทีไม่ว่าคุณจะกำลังจ๊อกกิ้งบนทางเท้าหรือเส้นทางพักแรม รีโมทคอนโทรลแบบในสายให้คุณควบคุมรายการเพลง เรียกใช้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ และรับสายได้โดยไม่พลาดทุกจังหวะ
สร้างมาเพื่อเพลย์ลิสต์ออกกำลังของคุณ
ไปให้สุดด้วยหูฟังสำหรับเล่นกีฬากันน้ำระดับ IPX2 ที่ป้องกันเหงื่อได้พร้อมที่จะรองรับ สายยาว 1.2 ม. จะสามารถเข้าถึงโทรศัพท์ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่เกะกะ
สายเคเบิลยาว 1.2 ม.
หูฟังอินเอียร์นี้มีสายยาว 1.2 ม. ห่วงยางยึดที่อ่อนนุ่มระหว่างหูฟังและสายช่วยป้องกันการเชื่อมต่อสายและช่วยให้เสียงดีขึ้น
ไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 15 มม. และช่องระบายเสียงเบส
-
การออกแบบที่เกี่ยวหูที่ยืดหยุ่นและเข้ารูปเพื่อความกระชับพอดี
-
รีโมทคอนโทรลแบบในสายพร้อมไมโครโฟน
-
การป้องกันเหงื่อระดับ IPX2
-
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ช่วงความถี่
-
20 - 20 000 Hz
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
15 มม.
- ความต้านทาน
-
16 โอห์ม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด
-
5 mW
- ความไว
-
96 dB (1k Hz)
- ประเภทไดรเวอร์
-
ไดนามิค
-
การเชื่อมต่อ
- ไมโครโฟน
-
ไมโครโฟนในตัว
- ผิวของตัวเชื่อมต่อ
-
ชุบโครเมียม
-
ด้านนอกกล่อง
- ความยาว
-
35.6
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
24
- ความกว้าง
-
21.4
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
1.61
กก.
- ความสูง
-
17.8
ซม.
- GTIN
-
1 48 95229 11045 5
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.46008
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
1.14992
กก.
-
สะดวกสบาย
- การควบคุมระดับเสียง
-
มี
- กันน้ำ
-
IPX2
- ประเภทของการควบคุม
-
ปุ่ม
-
ด้านในกล่อง
- ความยาว
-
10.6
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
3
- ความกว้าง
-
8.6
ซม.
- ความสูง
-
16.7
ซม.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.05751
กก.
- น้ำหนักรวม
-
0.1785
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.12099
กก.
- GTIN
-
2 48 95229 11045 2
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
17.3
ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
-
กล่อง
- ชนิดของชั้นวาง
-
ที่แขวน
- ความกว้าง
-
9.5
ซม.
- ความลึก
-
2.5
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
48 95229 11045 8
- น้ำหนักรวม
-
0.04583
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.01917
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.02666
กก.
-
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ความสูง
-
5.4
ซม.
- ความกว้าง
-
4
ซม.
- ความลึก
-
1.8
ซม.
- น้ำหนัก
-
0.01917
กก.
-
ดีไซน์
- สี
-
สีขาว
- ที่ครอบหู
-
ใส่ในหู
- ชนิดใส่ในหู
-
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20122 4
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