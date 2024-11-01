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  • เบา สบาย พับเก็บได้ — เล่นเพลงได้ยาวนานหลายวัน! เบา สบาย พับเก็บได้ — เล่นเพลงได้ยาวนานหลายวัน! เบา สบาย พับเก็บได้ — เล่นเพลงได้ยาวนานหลายวัน!

    4000 series หูฟังไร้สายแบบแนบหู

    TAH4209BK/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เบา สบาย พับเก็บได้ — เล่นเพลงได้ยาวนานหลายวัน!

    ด้วยการเล่นเพลงที่นานสูงสุดถึง 55 ชั่วโมง หูฟังไร้สายครอบหูนี้จะทำให้คุณสนุกได้หลายวันโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยๆ มาพร้อมเสียงคุณภาพเยี่ยมและ Dynamic Bass ที่เพิ่มเสียงเบสลึกแม้เปิดเสียงเบา อีกทั้งยังมีโหมดลดดีเลย์สำหรับดูวิดีโออย่างลื่นไหลอีกด้วย

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    จำหน่ายในรุ่น:

    4000 series หูฟังไร้สายแบบแนบหู

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    เบา สบาย พับเก็บได้ — เล่นเพลงได้ยาวนานหลายวัน!

    • หูฟังแบบแนบหูน้ำหนักเบา
    • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
    • เล่นได้นานถึง 55 ชั่วโมง
    • การโทรที่ชัดเจน
    น้ำหนักเบา ใส่สบายได้นานหลายชั่วโมง

    น้ำหนักเบา ใส่สบายได้นานหลายชั่วโมง

    หูฟังแบบแนบหูรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อความสบายในทุกๆ วัน แถบคาดศีรษะบุนวมเบามากจนคุณแทบไม่รู้สึก และสามารถปรับเอียงหูฟังให้กระชับพอดีหูได้ หูฟังแต่ละข้างบุด้วยเมมโมรี่โฟม ยิ่งใส่บ่อยก็ยิ่งหลงรัก

    Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

    Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

    สัมผัสกับคุณภาพเสียงอันยอดเยี่ยมจากไดรเวอร์ขนาด 32 มม. และโครงสร้างแบบแนบหูที่ช่วยตัดเสียงรบกวนได้อย่างน่าพึงพอใจ สำหรับใครที่ชอบเบสหนักๆ ลองเปิดใช้งาน Dynamic Bass ผ่านแอป Philips Headphones แล้วเพลิดเพลินไปกับพลังเบสเต็มพิกัดแม้เปิดเสียงเบา

    เล่นได้นานถึง 55 ชั่วโมง ชาร์จผ่าน USB-C

    เล่นได้นานถึง 55 ชั่วโมง ชาร์จผ่าน USB-C

    หูฟังไร้สายรุ่นนี้เล่นได้นานถึง 55 ชั่วโมง คุณจึงฟังเพลงได้หลายเพลย์ลิสต์โดยไม่ต้องหยุดพักชาร์จแบต แบตจะชาร์จเต็มในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C ชาร์จสั้นๆ เพียง 15 นาทีก็เพียงพอที่จะเล่นเพลงต่อได้อีก 2 ชั่วโมง

    การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

    ดีไซน์สวย พับเก็บกะทัดรัด พกพาสะดวก

    ไปกับคุณได้ทุกที่! ด้วยสีแมตต์สุดเก๋ที่มีให้เลือกหลายสีและดีไซน์พับได้ หูฟังไร้สายแบบแนบหูคู่นี้พร้อมให้คุณพกพาไปได้ทุกที่ ตัวหูฟังสามารถพับแบนและหมุนเข้าด้านใน ทำให้จัดเก็บไว้ในถุงหรือกระเป๋าถือได้ง่าย

    ปุ่มมัลติฟังก์ชันใช้สะดวกบนหูฟังข้างขวา

    ปุ่มมัลติฟังก์ชันที่หูฟังข้างขวาจะช่วยคุณจัดการสายโทรเข้า ควบคุมการเล่นเพลง และปรับระดับเสียงได้อย่างสะดวก หากคุณกำลังดูวิดีโอหรือภาพยนตร์ คุณก็สามารถใช้ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานค่าเสียงแบบความหน่วงต่ำได้เช่นกัน

    แอปพลิเคชันหูฟัง Philips ปรับแต่งการควบคุมเสียง

    คุณสามารถใช้แอปคู่หูของเราเพื่อเปิดใช้งาน Dynamic Bass หรือเปิดโหมดความหน่วงต่ำขณะรับชมวิดีโอ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสไตล์เสียงที่ปรับไว้ล่วงหน้าให้เลือกใช้หลายแบบ เช่น เสียงพูดที่เหมาะสำหรับพอดแคสต์! เคยลืมปิดหูฟังไหม เข้าไปตั้งเวลาปิดหูฟังในแอปของเรา แล้วหูฟังจะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลา

    เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

    ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 32 มม. ในหูฟังไร้สายรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      20 mW
      ความไว
      112 dB (1K Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.3
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      20.00  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      17.00  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.170  กก.
      ความสูง
      28.50  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 13973 9
      น้ำหนักสุทธิ
      0.53  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.64  กก.

    • สะดวกสบาย

      การจัดการการโทร
      • สายที่รับ
      • ปฏิเสธไม่รับสาย
      • การพักสาย
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • กำลังไฟ

      เวลาการเล่นเพลง
      55  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 2 hrs
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      13  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง)
      600  mAh
      ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      25.1  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      18  ซม.
      ความลึก
      5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 13973 2
      น้ำหนักรวม
      0.303  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.178  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.125  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      15.5  ซม.
      ความกว้าง
      17.6  ซม.
      ความลึก
      4.25  ซม.
      น้ำหนัก
      0.160  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      สายคาดศีรษะ
      ดีไซน์แบบพับได้
      แบน / เข้าด้านใน
      วัสดุต่อหู
      หนังสังเคราะห์
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      หลังปิด

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20349 5

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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