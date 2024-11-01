TAH4209BK/00
เบา สบาย พับเก็บได้ — เล่นเพลงได้ยาวนานหลายวัน!
ด้วยการเล่นเพลงที่นานสูงสุดถึง 55 ชั่วโมง หูฟังไร้สายครอบหูนี้จะทำให้คุณสนุกได้หลายวันโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยๆ มาพร้อมเสียงคุณภาพเยี่ยมและ Dynamic Bass ที่เพิ่มเสียงเบสลึกแม้เปิดเสียงเบา อีกทั้งยังมีโหมดลดดีเลย์สำหรับดูวิดีโออย่างลื่นไหลอีกด้วยดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หูฟังแบบแนบหูรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อความสบายในทุกๆ วัน แถบคาดศีรษะบุนวมเบามากจนคุณแทบไม่รู้สึก และสามารถปรับเอียงหูฟังให้กระชับพอดีหูได้ หูฟังแต่ละข้างบุด้วยเมมโมรี่โฟม ยิ่งใส่บ่อยก็ยิ่งหลงรัก
สัมผัสกับคุณภาพเสียงอันยอดเยี่ยมจากไดรเวอร์ขนาด 32 มม. และโครงสร้างแบบแนบหูที่ช่วยตัดเสียงรบกวนได้อย่างน่าพึงพอใจ สำหรับใครที่ชอบเบสหนักๆ ลองเปิดใช้งาน Dynamic Bass ผ่านแอป Philips Headphones แล้วเพลิดเพลินไปกับพลังเบสเต็มพิกัดแม้เปิดเสียงเบา
หูฟังไร้สายรุ่นนี้เล่นได้นานถึง 55 ชั่วโมง คุณจึงฟังเพลงได้หลายเพลย์ลิสต์โดยไม่ต้องหยุดพักชาร์จแบต แบตจะชาร์จเต็มในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C ชาร์จสั้นๆ เพียง 15 นาทีก็เพียงพอที่จะเล่นเพลงต่อได้อีก 2 ชั่วโมง
การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย
อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว
ไปกับคุณได้ทุกที่! ด้วยสีแมตต์สุดเก๋ที่มีให้เลือกหลายสีและดีไซน์พับได้ หูฟังไร้สายแบบแนบหูคู่นี้พร้อมให้คุณพกพาไปได้ทุกที่ ตัวหูฟังสามารถพับแบนและหมุนเข้าด้านใน ทำให้จัดเก็บไว้ในถุงหรือกระเป๋าถือได้ง่าย
ปุ่มมัลติฟังก์ชันที่หูฟังข้างขวาจะช่วยคุณจัดการสายโทรเข้า ควบคุมการเล่นเพลง และปรับระดับเสียงได้อย่างสะดวก หากคุณกำลังดูวิดีโอหรือภาพยนตร์ คุณก็สามารถใช้ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานค่าเสียงแบบความหน่วงต่ำได้เช่นกัน
คุณสามารถใช้แอปคู่หูของเราเพื่อเปิดใช้งาน Dynamic Bass หรือเปิดโหมดความหน่วงต่ำขณะรับชมวิดีโอ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสไตล์เสียงที่ปรับไว้ล่วงหน้าให้เลือกใช้หลายแบบ เช่น เสียงพูดที่เหมาะสำหรับพอดแคสต์! เคยลืมปิดหูฟังไหม เข้าไปตั้งเวลาปิดหูฟังในแอปของเรา แล้วหูฟังจะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลา
ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 32 มม. ในหูฟังไร้สายรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
UPC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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