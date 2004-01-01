TAH6000BK/97
เพลิดเพลินในขณะที่สวมใส่สบาย
เพลิดเพลินกับหูฟังที่มีระบบขจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้ ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ยาวนานอย่างสะดวกสบาย ใช้งานแบบไร้สายเพื่อดื่มด่ำกับเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ หรือเชื่อมต่อสายเคเบิลเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงความละเอียดสูงดูประโยชน์ทั้งหมด
ถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงเพลงของคุณยังขาดอะไรบางอย่าง แอปคู่หูของเรามาพร้อมฟีเจอร์ EQ ซึ่งเป็นอีควอไลเซอร์ที่ใช้งานง่ายจะช่วยแต่งเติมสีสันให้เสียงดนตรี คุณสามารถปรับแต่งเสียงด้วยการตั้งค่า EQ ต่างๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส แอปยังสามารถช่วยปรับระบบตัดเสียงรบกวน เปิดใช้งาน Dynamic Bass จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อัปเดตเฟิร์มแวร์ และอีกมากมาย
เราใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของเรา และบรรจุภัณฑ์ของเราทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน FSC และใบแทรกที่พิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล
ไดร์เวอร์ที่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษขนาด 40 มม. และ Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอด เสียงเบสที่ลุ่มลึก สมบูรณ์แบบแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ หรือเพลิดเพลินกับเสียงความละเอียดสูงด้วยการฟังผ่านสายสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. (แถมมาให้) หรือผ่าน USB-C
ระบบขจัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณอย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ ตัดได้แม้กระทั่งเสียงลม หากคุณต้องการฟังเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัว โหมดฟังเสียงรอบข้าง Awareness Mode จะปล่อยให้เสียงข้างนอกเข้ามา ส่วนโหมดตรวจจับการพูดคุย Quick Awareness จะช่วยขยายเสียงพูดให้ดังขึ้น ให้คุณสนทนาได้โดยไม่ต้องถอดหูฟังออก
ตัวหูฟังหนัง PU และสายคาดศีรษะแบบปรับได้ที่อ่อนนุ่มช่วยให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันเสียงและความสบายสูงสุด คุณสามารถเปลี่ยนแผ่นรองหูเมมโมรี่โฟมเมื่อเสื่อมสภาพตามระยะเวลา คุณยังสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จใหม่ได้ของหูฟัง เมื่อหมดอายุการใช้งาน
ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth® 6.0 ล่าสุดจะช่วยให้คุณสามารถสตรีมได้อย่างเสถียร และสามารถเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์ถึงสองชิ้นได้ในคราวเดียวกัน และยังรองรับ Android Fast Pair และ Microsoft Swift Pair อีกด้วย
เมื่อปิดระบบขจัดเสียงรบกวนจะช่วยเพิ่มเวลาการเล่นขึ้นนานถึง 80 ชั่วโมงจากการชาร์จจนเต็ม และเมื่อเปิดระบบขจัดเสียงรบกวนจะมีเวลาการเล่นเท่ากับ 50 ชั่วโมง และการชาร์จเพียง 5 นาทีจะช่วยเพิ่มเวลาการเล่นขึ้น 4 ชั่วโมง
หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟนถึงห้าตัว ซึ่งสองในห้าตัวนี้ บวกกับอัลกอริธึม AI เพื่อลดเสียงรบกวนจะให้เสียงโทรที่คมชัดสุดๆ แม้ว่าคุณจะอยู่ใจกลางเมืองที่ชุกชุมและมีลมพัดแรง เสียงของคุณก็จะถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม
ไดรเวอร์ที่ออกแบบเฉพาะในหูฟังรุ่นนี้ถูกปรับจูนให้เป็นโทนเสียงแบบ Philips มอบเสียงอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสหนานุ่ม ไม่ว่าคุณจะฟังอะไร คุณจะรักมันแน่นอน
