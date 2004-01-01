    หูฟังไร้สายแบบครอบหู

    TAH6000BK/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เพลิดเพลินในขณะที่สวมใส่สบาย

    เพลิดเพลินกับหูฟังที่มีระบบขจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้ ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ยาวนานอย่างสะดวกสบาย ใช้งานแบบไร้สายเพื่อดื่มด่ำกับเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ หรือเชื่อมต่อสายเคเบิลเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงความละเอียดสูง

    • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
    • การออกแบบครอบใบหูที่สวมใส่ได้อย่างสบาย
    • ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้
    • ใช้งานได้สูงสุด 80 ชั่วโมง
    แอป Philips Headphones ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ

    ถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงเพลงของคุณยังขาดอะไรบางอย่าง แอปคู่หูของเรามาพร้อมฟีเจอร์ EQ ซึ่งเป็นอีควอไลเซอร์ที่ใช้งานง่ายจะช่วยแต่งเติมสีสันให้เสียงดนตรี คุณสามารถปรับแต่งเสียงด้วยการตั้งค่า EQ ต่างๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส แอปยังสามารถช่วยปรับระบบตัดเสียงรบกวน เปิดใช้งาน Dynamic Bass จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อัปเดตเฟิร์มแวร์ และอีกมากมาย

    พลาสติกรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน GRS บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    เราใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของเรา และบรรจุภัณฑ์ของเราทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน FSC และใบแทรกที่พิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล

    คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ และไม่ว่าจะใช้งานแบบไร้สายหรือมีสาย

    ไดร์เวอร์ที่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษขนาด 40 มม. และ Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอด เสียงเบสที่ลุ่มลึก สมบูรณ์แบบแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ หรือเพลิดเพลินกับเสียงความละเอียดสูงด้วยการฟังผ่านสายสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. (แถมมาให้) หรือผ่าน USB-C

    ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะให้ความเพลิดเพลินที่อิสระ

    ระบบขจัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณอย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ ตัดได้แม้กระทั่งเสียงลม หากคุณต้องการฟังเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัว โหมดฟังเสียงรอบข้าง Awareness Mode จะปล่อยให้เสียงข้างนอกเข้ามา ส่วนโหมดตรวจจับการพูดคุย Quick Awareness จะช่วยขยายเสียงพูดให้ดังขึ้น ให้คุณสนทนาได้โดยไม่ต้องถอดหูฟังออก

    สวมใส่สบาย และชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนได้ ช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

    ตัวหูฟังหนัง PU และสายคาดศีรษะแบบปรับได้ที่อ่อนนุ่มช่วยให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันเสียงและความสบายสูงสุด คุณสามารถเปลี่ยนแผ่นรองหูเมมโมรี่โฟมเมื่อเสื่อมสภาพตามระยะเวลา คุณยังสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จใหม่ได้ของหูฟัง เมื่อหมดอายุการใช้งาน

    การเชื่อมต่อ Bluetooth® แบบหลายจุดที่เสถียร และการจับคู่ที่ง่าย

    ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth® 6.0 ล่าสุดจะช่วยให้คุณสามารถสตรีมได้อย่างเสถียร และสามารถเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์ถึงสองชิ้นได้ในคราวเดียวกัน และยังรองรับ Android Fast Pair และ Microsoft Swift Pair อีกด้วย

    เล่นได้นานถึง 80 ชั่วโมง (50 ชั่วโมงเมื่อเปิดระบบตัดเสียงรบกวน)

    เมื่อปิดระบบขจัดเสียงรบกวนจะช่วยเพิ่มเวลาการเล่นขึ้นนานถึง 80 ชั่วโมงจากการชาร์จจนเต็ม และเมื่อเปิดระบบขจัดเสียงรบกวนจะมีเวลาการเล่นเท่ากับ 50 ชั่วโมง และการชาร์จเพียง 5 นาทีจะช่วยเพิ่มเวลาการเล่นขึ้น 4 ชั่วโมง

    เทคโนโลยีไมโครโฟน 5 ตัว เพื่อเสียงโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ในพื้นที่ที่มีเสียงดัง

    หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟนถึงห้าตัว ซึ่งสองในห้าตัวนี้ บวกกับอัลกอริธึม AI เพื่อลดเสียงรบกวนจะให้เสียงโทรที่คมชัดสุดๆ แม้ว่าคุณจะอยู่ใจกลางเมืองที่ชุกชุมและมีลมพัดแรง เสียงของคุณก็จะถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม

    เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

    ไดรเวอร์ที่ออกแบบเฉพาะในหูฟังรุ่นนี้ถูกปรับจูนให้เป็นโทนเสียงแบบ Philips มอบเสียงอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสหนานุ่ม ไม่ว่าคุณจะฟังอะไร คุณจะรักมันแน่นอน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      ช่วงความถี่
      20 - 40,000 Hz
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      ความไว
      108±3dB (1 kHz, 1mW)
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      40  มม.
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      30  mW
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค
      เสียงความละเอียดสูง
      มี

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      6.0
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      • SBC
      • AAC
      ช่องเสียบหูฟัง
      3.5  มม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      22.40  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      22.00  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.65  กก.
      ความสูง
      25.50  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 17809 7
      น้ำหนักสุทธิ
      0.81  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.84  กก.

    • สะดวกสบาย

      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      จับคู่ Google อย่างรวดเร็ว
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม
      Microsoft Swift Pair
      มี

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      1 ชิ้น
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC เปิด)
      50  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด)
      80  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 4 hrs
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      14.8  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง)
      720  mAh
      ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      25  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      21.2  ซม.
      ความลึก
      6.9  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 17809 0
      น้ำหนักรวม
      0.500  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.270  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.230  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      19.20  ซม.
      ความกว้าง
      16.60  ซม.
      ความลึก
      8.20  ซม.
      น้ำหนัก
      0.024  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      สายสัญญาณเสียง
      สายสัญญาณสเตอริโอ 3.5 มม., L=1.0 m
      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      สายคาดศีรษะ
      ดีไซน์แบบพับได้
      แบนราบ / พับเข้าด้านในได้
      วัสดุต่อหู
      หนังสังเคราะห์
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      หลังปิด

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      2 mics
      การลดเสียงลม
      มี

    • คุณสมบัติ ANC

      เทคโนโลยี ANC
      ไฮบริด ANC โปร
      โหมด Awareness
      มี
      Adaptive ANC
      มี
      ไมโครโฟนสำหรับ ANC
      โมโครโฟน 3 ตัว
      ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)
      มี

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    • ความยั่งยืน

      ฟาครอบพลาสติก
      ประกอบด้วยโพลีคาร์บอเนต TE-00132492 ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนำมารีไซเคิลตามมาตรฐาน GRS 52%

