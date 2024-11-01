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  • หูฟังแบบเปิดหู สวมใส่ได้ 4 แบบ หูฟังแบบเปิดหู สวมใส่ได้ 4 แบบ หูฟังแบบเปิดหู สวมใส่ได้ 4 แบบ

    เอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหู

    TAQ4000DG/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    หูฟังแบบเปิดหู สวมใส่ได้ 4 แบบ

    ตั้งแต่เดินเล่นไปจนถึงออกกำลังกาย ฟังเพลงไปจนถึงฟังพอดแคสต์ หูฟังแบบเปิดหูเหล่านี้ให้เสียงที่ยอดเยี่ยมขณะเคลื่อนไหว ตะขอเกี่ยวหูที่ปรับได้ช่วยให้คุณปรับความกระชับเพื่อความสบายสูงสุด ในขณะที่การออกแบบแบบเปิดหูช่วยให้คุณได้ยินเสียงรอบข้างรวมถึงสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่ด้วย

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    จำหน่ายในรุ่น:

    เอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหู

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    หูฟังแบบเปิดหู สวมใส่ได้ 4 แบบ

    • เอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหู
    • ตะขอเกี่ยวหูปรับได้ 4 ทิศทาง
    • ใช้งานได้สูงสุด 36 ชั่วโมง
    • Bluetooth® 6.0

    ตะขอเกี่ยวหูที่ปรับได้ 4 ทิศทาง เพื่อความกระชับพอดีกับหูแบบเปิด

    หูของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นหูฟังเหล่านี้จึงมีให้เลือกถึง 4 แบบเพื่อให้พอดีกับหูของคุณ ตะขอที่นุ่มและยืดหยุ่นจะคล้องรอบหูของคุณและปรับได้ 4 ตำแหน่งเพื่อความสบายตลอดทั้งวัน แม้จะสวมแว่นตาอยู่ก็ตาม

    เสียงดีเยี่ยมสำหรับฟังเพลงและพอดแคสต์

    ไดร์เวอร์นำเสียงผ่านอากาศที่มีความแม่นยำสูง มอบเสียงที่เป็นธรรมชาติและสมดุลเข้าสู่ช่องหูของคุณ ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใดก็ตาม เสียงพูดจะชัดเจนสำหรับพอดแคสต์ ในขณะที่เสียงเต็มสเปกตรัมจะผสานเสียงเบส เสียงกลาง และเสียงสูงเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ทำให้เพลงของคุณสมบูรณ์แบบ

    เล่นเพลงได้ต่อเนื่องสูงสุด 36 ชั่วโมงขณะที่ใส่เคส

    เล่นได้นาน 8 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็ม บวก 28 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ หากต้องการเติมแบตอย่างรวดเร็ว ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสเพียง 10 นาที ก็จะใช้งานต่อได้อีก 1 ชั่วโมง การชาร์จหูฟังจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในโหมดโมโนคุณจะสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่งขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ได้

    กันน้ำ IPX5

    ด้วยมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นระดับ IPX5 หูฟังแบบเปิดหูเหล่านี้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้เหงื่อออกมาก ถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่น เส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลน และฝนปรอยๆ ก็ยังคงใช้งานได้ดีไม่มีปัญหา

    การเชื่อมต่อ Bluetooth® แบบหลายจุด และการจับคู่ที่ง่าย

    ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth® 6.0 ล่าสุดจะช่วยให้คุณสามารถสตรีมได้อย่างเสถียร และสามารถเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์ถึงสองชิ้นได้ในคราวเดียวกัน และยังรองรับ Microsoft Swift Pair อีกด้วย

    เทคโนโลยีไมโครโฟน 4 ตัว เพื่อเสียงโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ในพื้นที่ชุกชุม

    หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟนถึงสี่ตัว ซึ่งสองในห้าตัวนี้ บวกกับอัลกอริธึม AI เพื่อลดเสียงรบกวนจะให้เสียงโทรที่คมชัดสุดๆ แม้ว่าคุณจะอยู่ในร้านอาหารที่ชุกชุม เสียงของคุณก็จะถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม

    แอป Philips Headphones ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ

    แอปอีควอไลเซอร์ AI Neural EQ ที่ใช้งานง่ายจะช่วยแต่งเติมสีสันให้เสียงดนตรี คุณสามารถปรับแต่งเสียงด้วยการตั้งค่า EQ ต่างๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส แอปเพื่อเปิดใช้งาน Dynamic Bass จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อัปเดตเฟิร์มแวร์ และอีกมากมาย

    พลาสติกรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน RCS บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    เราใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของเรา และบรรจุภัณฑ์ของเราทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน FSC และใบแทรกที่พิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      Closed
      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      15.8 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      30 mW
      ความไว
      128 dB (1KHz, 126mV)
      ประเภทไดรเวอร์
      Dynamic

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      6.0
      Bluetooth Profile
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      26.50  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      24.30  ซม.
      น้ำหนักรวม
      4.08  กก.
      ความสูง
      24.30  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 17983 4
      น้ำหนักสุทธิ
      2.59  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      3.76  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      Touch control
      กันน้ำ
      IPX5
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      Yes
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      Yes
      ประเภทของการควบคุม
      Touch
      ไฟ LED นิรภัย
      Yes

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      12.40  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      11.40  ซม.
      ความสูง
      10.90  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.32  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.46  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.14  กก.
      GTIN
      2 48 95229 17983 1

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      8 + 28  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      10 mins for an hour
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (Built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (Built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      17.3  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      720  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      70  mAh

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      11.7  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      11.6  ซม.
      ความลึก
      3.5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 17983 7
      น้ำหนักรวม
      0.134  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.108  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.026  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      Yes
      เคสชาร์จ
      มี

    • ดีไซน์

      สี
      Black
      รูปแบบการสวมใส่
      Ear-hook
      ที่ครอบหู
      Open-ear
      ชนิดใส่ในหู
      Open fit

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      2 mics on each side

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      Multi-Function touch
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      Yes

    • ขนาด

      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      4.45 x 4.06 x 1.28 cm
      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      8.52 x 5.97 x 2.81
      น้ำหนักรวม
      0.074 kg

    • ความยั่งยืน

      ฟาครอบพลาสติก
      Plastic shell contains 69% RCS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

    Badge-D2C

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