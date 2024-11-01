TAQ4000DG/97
หูฟังแบบเปิดหู สวมใส่ได้ 4 แบบ
ตั้งแต่เดินเล่นไปจนถึงออกกำลังกาย ฟังเพลงไปจนถึงฟังพอดแคสต์ หูฟังแบบเปิดหูเหล่านี้ให้เสียงที่ยอดเยี่ยมขณะเคลื่อนไหว ตะขอเกี่ยวหูที่ปรับได้ช่วยให้คุณปรับความกระชับเพื่อความสบายสูงสุด ในขณะที่การออกแบบแบบเปิดหูช่วยให้คุณได้ยินเสียงรอบข้างรวมถึงสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่ด้วยดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หูของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นหูฟังเหล่านี้จึงมีให้เลือกถึง 4 แบบเพื่อให้พอดีกับหูของคุณ ตะขอที่นุ่มและยืดหยุ่นจะคล้องรอบหูของคุณและปรับได้ 4 ตำแหน่งเพื่อความสบายตลอดทั้งวัน แม้จะสวมแว่นตาอยู่ก็ตาม
ไดร์เวอร์นำเสียงผ่านอากาศที่มีความแม่นยำสูง มอบเสียงที่เป็นธรรมชาติและสมดุลเข้าสู่ช่องหูของคุณ ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใดก็ตาม เสียงพูดจะชัดเจนสำหรับพอดแคสต์ ในขณะที่เสียงเต็มสเปกตรัมจะผสานเสียงเบส เสียงกลาง และเสียงสูงเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ทำให้เพลงของคุณสมบูรณ์แบบ
เล่นได้นาน 8 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็ม บวก 28 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ หากต้องการเติมแบตอย่างรวดเร็ว ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสเพียง 10 นาที ก็จะใช้งานต่อได้อีก 1 ชั่วโมง การชาร์จหูฟังจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในโหมดโมโนคุณจะสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่งขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ได้
ด้วยมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นระดับ IPX5 หูฟังแบบเปิดหูเหล่านี้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้เหงื่อออกมาก ถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่น เส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลน และฝนปรอยๆ ก็ยังคงใช้งานได้ดีไม่มีปัญหา
ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth® 6.0 ล่าสุดจะช่วยให้คุณสามารถสตรีมได้อย่างเสถียร และสามารถเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์ถึงสองชิ้นได้ในคราวเดียวกัน และยังรองรับ Microsoft Swift Pair อีกด้วย
หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟนถึงสี่ตัว ซึ่งสองในห้าตัวนี้ บวกกับอัลกอริธึม AI เพื่อลดเสียงรบกวนจะให้เสียงโทรที่คมชัดสุดๆ แม้ว่าคุณจะอยู่ในร้านอาหารที่ชุกชุม เสียงของคุณก็จะถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม
แอปอีควอไลเซอร์ AI Neural EQ ที่ใช้งานง่ายจะช่วยแต่งเติมสีสันให้เสียงดนตรี คุณสามารถปรับแต่งเสียงด้วยการตั้งค่า EQ ต่างๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส แอปเพื่อเปิดใช้งาน Dynamic Bass จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อัปเดตเฟิร์มแวร์ และอีกมากมาย
เราใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของเรา และบรรจุภัณฑ์ของเราทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน FSC และใบแทรกที่พิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
ขนาด
ความยั่งยืน
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