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  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

    1000 series หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT1109BK/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

    สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนั้นเรียบง่าย หยิบหูฟังของคุณพร้อมเพลงโปรด แล้วออกไปสนุกได้เลย! ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม เสียงเบสที่ทรงพลัง และเคสชาร์จขนาดเล็กพกพาง่าย หูฟังเอียร์บัด True Wireless ขนาดจิ๋วและใส่สบายนี้พร้อมรับมือกับทุกกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนของคุณ

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    จำหน่ายในรุ่น:

    1000 series หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

    • ออกแบบตามการยศาสตร์เพื่อความสะดวกสบาย
    • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
    • เคสชาร์จขนาดพกพา
    • การโทรที่ชัดเจน

    หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็ก ใส่สบายหู เบสหนัก

    หูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมได้โดยไม่ต้องเปิดดังมากนัก แตะที่ตัวเอียร์บัดด้านซ้ายเพื่อเปิดใช้งานเบสแบบไดนามิก แล้วสัมผัสกับพลังเบสเต็มพิกัดกระแทกใจแม้เปิดเสียงเบา

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

    การเชื่อมต่อบลูทูธที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดแคสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

    เล่นได้นานสุด 24 ชั่วโมง รวมเคส

    คุณจะใช้งานได้ถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง และเพิ่มอีก 18 ชั่วโมงจากเคส ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าไปในเคส แล้วหูฟังจะชาร์จจนเต็มภายใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการชาร์จอย่างรวดเร็ว เพียงใช้เวลาชาร์จ 15 นาทีก็จะสามารถใช้งานได้อีก 1 ชั่วโมง และเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C ได้

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    พิกัดการป้องกันระดับ IPX4 ช่วยให้ใช้งานเอียร์บัดได้แม้จะมีฝนตกเล็กน้อย! หรือวันอากาศร้อนที่มีเหงื่อออกมาก

    เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

    ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 10 มม. ในเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips

    ไดรเวอร์ขนาด 10 มม. เสียงดี เบสทรงพลัง

    ไดรเวอร์ขนาด 10 มม. เสียงดี เบสทรงพลัง

    จุกหูฟังซิลิโคนแบบถอดเปลี่ยนได้

    จุกหูฟังซิลิโคนแบบถอดเปลี่ยนได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      10  มม.
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      ความไว
      97 dB (1k Hz)
      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      10 mW

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.4
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงถึง 10 เมตร
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC

    • ด้านนอกกล่อง

      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      GTIN
      1 48 95229 15138 0
      ความยาว
      30.00 ซม.
      ความกว้าง
      16.00 ซม.
      น้ำหนักรวม
      2.350 กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      1.75 กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.60 กก.
      ความสูง
      20.00 ซม.

    • สะดวกสบาย

      กันน้ำ
      IPX4
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      40 mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      400 mAh
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      9.2 ก.
      เวลาการเล่นเพลง
      6 + 18 ชม.
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 15138 3
      ความสูง
      11 ซม.
      ความกว้าง
      9.5 ซม.
      ความลึก
      3.6 ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.087 กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.073 กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.014 กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      1 mic

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      การสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    • ขนาด

      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      3.20 x 2.10 x 2.10 ซม.
      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      6.00 x 2.80 x 4.70 ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.042 กก.

    Badge-D2C

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