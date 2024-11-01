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  • ได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน ได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน ได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน

    1000 series หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT1139BK/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน

    ฟังเพลงและเสียงโทรอย่างถูกต้อง หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ใช้ไดรเวอร์ 13 มม. เพื่อเสียงที่เต็มอิ่มและเบสที่ทรงพลัง และไมค์ AI เพื่อการโทรที่ชัดเจน ทนทานต่อน้ำกระเซ็นและเหงื่อระดับ IPX4 และเคสชาร์จขนาดพกพาสำหรับเล่นเพลงได้นาน 26 ชั่วโมง

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    จำหน่ายในรุ่น:

    1000 series หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    ได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน

    • คุณภาพการโทรที่ชัดเจน
    • ไดรเวอร์ 13 มม. เพื่อเบสที่หนักแน่น
    • ออกแบบตามการยศาสตร์เพื่อความสะดวกสบาย
    • การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4

    หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็ก ใส่สบายหู เบสหนัก

    หูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมได้โดยไม่ต้องเปิดดังมากนัก แตะที่ตัวเอียร์บัดด้านซ้ายเพื่อเปิดใช้งานเบสแบบไดนามิก แล้วสัมผัสกับพลังเบสเต็มพิกัดกระแทกใจแม้เปิดเสียงเบา

    ไดรเวอร์ขนาด 13 มม. เสียงดี เบสทรงพลัง

    ฟังเสียงในแบบที่ควรจะได้ยิน หูฟังรุ่นนี้ใช้ไดรเวอร์ไดนามิกขนาด 13 มม. ออกแบบเฉพาะเพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่น่าทึ่งให้กับคุณ ด้วยกำลังขับที่สูงตามขนาดของไดรเวอร์ จึงช่วยเพิ่มอิมแพคและยกระดับเสียงเบสให้กระหึ่มสะใจทุกจังหวะ

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

    เล่นได้นานสุด 26 ชั่วโมง เคสชาร์จขนาดพกพา

    คุณจะใช้งานได้ถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง และเพิ่มอีก 20 ชั่วโมงจากเคส ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าไปในเคส แล้วหูฟังจะชาร์จจนเต็มภายใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการชาร์จอย่างรวดเร็ว เพียงใช้เวลาชาร์จ 15 นาทีก็จะสามารถใช้งานได้อีก 1 ชั่วโมง และเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C ได้

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    พิกัดการป้องกันระดับ IPX4 ช่วยให้ใช้งานเอียร์บัดได้แม้จะมีฝนตกเล็กน้อย! หรือวันอากาศร้อนที่มีเหงื่อออกมาก

    การเชื่อมต่อบลูทูธที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดแคสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

    เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

    ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ในหูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      13 มม.
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      10 mW
      ความไว
      115 dB (1 kHz, 179mV)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.4
      Bluetooth Profile
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงถึง 10 เมตร
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      30.00  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      16.00  ซม.
      น้ำหนักรวม
      2.330  กก.
      ความสูง
      21.00  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 15140 3
      น้ำหนักสุทธิ
      1.39  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.94  กก.

    • สะดวกสบาย

      กันน้ำ
      IPX4
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      6 + 20  ชั่วโมง
      เวลาสนทนา
      6 ชม.
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      10.2  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      480  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      40  mAh

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      11.50  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      9.50  ซม.
      ความลึก
      3.60  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 15140 6
      น้ำหนักรวม
      0.085  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.058  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.027  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      เปิดพอดี

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      an AI mic each bud

    • ขนาด

      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      5.23 x 2.54 x 5.61  ซม.
      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      1.71 x 1.94 x 3.10  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.039  กก.

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      การสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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