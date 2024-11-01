TAT2100BK/97
สวมใส่สบาย ใช้งานได้ตลอดวัน
เพลิดเพลินได้ตลอดวันกับเอียร์บัดไร้สายที่แท้จริงที่เบากว่า สวมใส่สบายกว่า และให้เสียงที่ดีเยี่ยมได้ยาวนานถึง 36 ชั่วโมงจากการชาร์จด้วยเคสชาร์จขนาดกระเป๋า ฝาครอบจุกหูที่มีลาย จะช่วยให้สวมใส่ได้อย่างมั่นคงดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แอปอีควอไลเซอร์ EQ ที่ใช้งานง่ายจะช่วยแต่งเติมสีสันให้เสียงดนตรี คุณสามารถปรับแต่งเสียงด้วยการตั้งค่า EQ ต่างๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส แอปเพื่อเปิดใช้งาน Dynamic Bass จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อัปเดตเฟิร์มแวร์ และอีกมากมาย
เราใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของเรา และบรรจุภัณฑ์ของเราทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน FSC และใบแทรกที่พิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล
พิกัดการป้องกันระดับ IPX4 ช่วยให้ใช้งานเอียร์บัดได้แม้จะมีฝนตกเล็กน้อย! หรือวันอากาศร้อนที่มีเหงื่อออกมาก
เคสชาร์จขนาดเล็กทำให้พกพาในกระเป๋าได้ง่าย หรือคุณสามารถร้อยสายคล้องผ่านช่องสำหรับใส่สายคล้องแล้วแขวนเคสไว้กับกระเป๋าหรือห่วงร้อยเข็มขัด โหมดโมโนจะช่วยให้คุณสามารถใช้เอียร์บัดข้างหนึ่ง ระหว่างที่ชาร์จอีกข้าง
คุณจะเพิ่มระยะเวลาการเล่นขึ้นเป็น 8 ชั่วโมงจากการชาร์จหนึ่งครั้ง และเพิ่มขึ้นอีก 28 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ เคสจะชาร์จเอียร์บัดจนเต็มได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง การชาร์จเพียง 10 นาทีจะเพิ่มระยะเวลาการเล่นขึ้นถึง 2 ชั่วโมง สามารถชาร์จเคสได้ทาง USB-C
ไดรเวอร์ที่ออกแบบเฉพาะในหูฟังรุ่นนี้ถูกปรับจูนให้เป็นโทนเสียงแบบ Philips มอบเสียงอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสหนานุ่ม ไม่ว่าคุณจะฟังอะไร คุณจะรักมันแน่นอน
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ขนาด
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
ความยั่งยืน
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