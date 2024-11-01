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  • สัมผัสได้ถึงเสียงเพลง ไม่ใช่หูฟังเอียร์บัด สัมผัสได้ถึงเสียงเพลง ไม่ใช่หูฟังเอียร์บัด สัมผัสได้ถึงเสียงเพลง ไม่ใช่หูฟังเอียร์บัด

    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT2139BK/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    สัมผัสได้ถึงเสียงเพลง ไม่ใช่หูฟังเอียร์บัด

    หูฟังเอียร์บัดน้ำหนักเบาพร้อมเคสชาร์จขนาดจิ๋ว ไม่มีจุกหูให้รำคาญใจ ใส่สบาย ฟังเพลงได้ทุกที่อย่างเป็นอิสระ มาพร้อม Dynamic Bass ที่ให้เสียงเบสลึกแม้เปิดในระดับเสียงต่ำ และยังสามารถปรับแต่งระบบควบคุมแบบสัมผัสได้ตามสไตล์ของคุณ

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    จำหน่ายในรุ่น:

    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    สัมผัสได้ถึงเสียงเพลง ไม่ใช่หูฟังเอียร์บัด

    • หูฟังเอียร์บัดแบบไม่มีจุกหูฟัง
    • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
    • เคสชาร์จขนาดพกพา
    • การโทรที่ชัดเจน
    หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็ก ใส่สบาย ไม่มีจุกหูฟัง ไม่กดช่องหู

    หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็ก ใส่สบาย ไม่มีจุกหูฟัง ไม่กดช่องหู

    ใครที่ไม่ชอบความรู้สึกมีจุกหูฟังอุดอยู่ในช่องหู หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้คือคำตอบ! หูฟังแต่ละข้างจะเกาะที่หูชั้นนอก และก้านหูฟังที่เรียวเล็กก็ช่วยให้หูฟังไม่หลุด เนื่องจากไม่ต้องสอดจุกหูฟังเข้าไปในช่องหู จึงไม่มีความรู้สึกถึงแรงกดแม้ฟังเป็นเวลานานๆ

    Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

    Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

    ไดรเวอร์ขับเสียงขนาด 13 มม. ในเอียร์บัดขนาดเล็กรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้ที่ตัวเอียร์บัดด้านซ้าย หรือผ่านแอป Philips Headphones ก็จะทำให้คุณได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้เปิดเสียงเบา

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์! ไมโครโฟนเทคโนโลยี Beamforming จะตรวจจับเสียงของคุณอย่างแม่นยำ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว คุณสามารถรับสายโดยใช้ระบบควบคุมแบบสัมผัสบนตัวหูฟังทั้งสองข้างได้

    เล่นได้นานสุด 28 ชั่วโมง เคสชาร์จขนาดพกพา

    เล่นได้นาน 7 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็ม บวก 21 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ หากต้องการเติมแบตอย่างรวดเร็ว เพียงใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสเพียง 15 นาที ก็จะใช้งานต่อได้อีก 1 ชั่วโมง การชาร์จหูฟังจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง สามารถชาร์จเคสผ่าน USB-C ได้

    แอป Philips Headphones ปรับการควบคุมแบบสัมผัสของหูฟังได้ตามถนัด

    คุณสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดได้ว่าจะแตะเพื่อเล่น หยุดชั่วคราว ข้ามเพลง และปรับระดับเสียงที่หูฟังข้างไหน เป็นประโยชน์สุดๆ เวลาใช้โหมดโมโนเพื่อฟังผ่านหูฟังข้างเดียวขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้ได้มาตรฐาน IPX4 กันน้ำกระเซ็นได้ทั้งชิ้น ไม่หวั่นแม้โดนเหงื่อ หายห่วงเวลาเจอฝนโดยไม่ทันตั้งตัว

    การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

    เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

    ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 13 มม. ในเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      13 มม.
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      ความไว
      94 dB (1 kHz, -10dBFs)
      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      10 mW

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.3
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC

    • ด้านนอกกล่อง

      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      GTIN
      1 48 95229 14008 7
      ความยาว
      24.80 ซม.
      ความกว้าง
      22.30 ซม.
      น้ำหนักรวม
      2.763 กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      1.42 กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.343 กก.
      ความสูง
      21.20 ซม.

    • สะดวกสบาย

      กันน้ำ
      IPX4
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส
      จับคู่ Google อย่างรวดเร็ว
      มี

    • ด้านในกล่อง

      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      GTIN
      2 48 95229 14008 4
      ความยาว
      11.50 ซม.
      ความกว้าง
      10.20 ซม.
      ความสูง
      9.00 ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.305 กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.18 กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.125 กก.

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      7 + 21  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (Built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (Built-in)
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      50 mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      520 mAh
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      12.5 ก.

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 14008 0
      ความสูง
      9.5 ซม.
      ความกว้าง
      9 ซม.
      ความลึก
      3.3 ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.085 กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.059 กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.026 กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      เอียร์บัด

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      2 mics

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      การสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    • ขนาด

      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      2.05 x 1.90 x 2.90 ซม.
      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      5.10 x 2.60 x 4.40 ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.041 กก.

    Badge-D2C

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