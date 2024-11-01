TAT2139BK/97
สัมผัสได้ถึงเสียงเพลง ไม่ใช่หูฟังเอียร์บัด
หูฟังเอียร์บัดน้ำหนักเบาพร้อมเคสชาร์จขนาดจิ๋ว ไม่มีจุกหูให้รำคาญใจ ใส่สบาย ฟังเพลงได้ทุกที่อย่างเป็นอิสระ มาพร้อม Dynamic Bass ที่ให้เสียงเบสลึกแม้เปิดในระดับเสียงต่ำ และยังสามารถปรับแต่งระบบควบคุมแบบสัมผัสได้ตามสไตล์ของคุณดูประโยชน์ทั้งหมด
ใครที่ไม่ชอบความรู้สึกมีจุกหูฟังอุดอยู่ในช่องหู หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้คือคำตอบ! หูฟังแต่ละข้างจะเกาะที่หูชั้นนอก และก้านหูฟังที่เรียวเล็กก็ช่วยให้หูฟังไม่หลุด เนื่องจากไม่ต้องสอดจุกหูฟังเข้าไปในช่องหู จึงไม่มีความรู้สึกถึงแรงกดแม้ฟังเป็นเวลานานๆ
ไดรเวอร์ขับเสียงขนาด 13 มม. ในเอียร์บัดขนาดเล็กรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้ที่ตัวเอียร์บัดด้านซ้าย หรือผ่านแอป Philips Headphones ก็จะทำให้คุณได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้เปิดเสียงเบา
อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์! ไมโครโฟนเทคโนโลยี Beamforming จะตรวจจับเสียงของคุณอย่างแม่นยำ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว คุณสามารถรับสายโดยใช้ระบบควบคุมแบบสัมผัสบนตัวหูฟังทั้งสองข้างได้
เล่นได้นาน 7 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็ม บวก 21 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ หากต้องการเติมแบตอย่างรวดเร็ว เพียงใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสเพียง 15 นาที ก็จะใช้งานต่อได้อีก 1 ชั่วโมง การชาร์จหูฟังจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง สามารถชาร์จเคสผ่าน USB-C ได้
คุณสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดได้ว่าจะแตะเพื่อเล่น หยุดชั่วคราว ข้ามเพลง และปรับระดับเสียงที่หูฟังข้างไหน เป็นประโยชน์สุดๆ เวลาใช้โหมดโมโนเพื่อฟังผ่านหูฟังข้างเดียวขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่
หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้ได้มาตรฐาน IPX4 กันน้ำกระเซ็นได้ทั้งชิ้น ไม่หวั่นแม้โดนเหงื่อ หายห่วงเวลาเจอฝนโดยไม่ทันตั้งตัว
การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย
ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 13 มม. ในเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
ขนาด
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