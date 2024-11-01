TAT3509GY/97
ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่
อยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบเสมอสำหรับการฟัง ด้วยหูฟังเอียร์บัด True Wireless ที่มีระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของคุณแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นเพลง วิดีโอ หรือโทรศัพท์ ก็จะได้เสียงที่คมชัดพร้อมเสียงเบสที่ลึกแม้ฟังด้วยระดับเสียงต่ำก็ตามดูประโยชน์ทั้งหมด
ระบบตัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อตามสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณอย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ ตัดได้แม้กระทั่งเสียงลม หากคุณต้องการฟังเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัว โหมดฟังเสียงรอบข้าง Awareness Mode จะปล่อยให้เสียงข้างนอกเข้ามา ส่วนโหมดตรวจจับการพูดคุย Quick Awareness จะช่วยขยายเสียงพูดให้ดังขึ้น ให้คุณสนทนาได้โดยไม่ต้องถอดหูฟังออก
ไดรเวอร์ขับเสียงขนาด 10 มม. ในเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้ที่ตัวเอียร์บัดด้านซ้าย หรือผ่านแอป Philips Headphones ก็จะทำให้คุณได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้เปิดเสียงเบา
จับเคสชาร์จขนาดเล็กใส่ประเป๋าก่อนออกบ้าน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มีหูฟังพร้อมใช้ทุกเมื่อ เก็บใส่เคสแล้วชาร์จทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ส่วนโหมดโมโนหมายความว่าคุณสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่งขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่
เมื่อเปิดระบบตัดเสียงรบกวนไว้ จะใช้งานได้นานสุด 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเต็ม และใช้งานได้นานขึ้นอีก 12 ชั่วโมงจากเคส (เมื่อปิดระบบตัดเสียงรบกวนไว้ จะใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง บวก 16 ชั่วโมงจากเคส) หากต้องการเติมแบตอย่างรวดเร็ว เพียงชาร์จหูฟัง 15 นาที แล้วจะใช้ต่อได้อีก 1 ชั่วโมง ตัวเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C
อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว
มีปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวกอยู่บนตัวหูฟังสำหรับควบคุมระบบตัดเสียงรบกวน เล่นเพลง ปรับระดับเสียง และรับสาย ถนัดใช้หูฟังข้างไหน สามารถเข้าไปปรับแต่งการตั้งค่าได้ในแอปคู่หู Philips Headphones
นอกจากการปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสแล้ว คุณยังสามารถปิดระบบตัดเสียงรบกวนอัตโนมัติเพื่อที่จะปรับระดับเอง อัปเดตเฟิร์มแวร์ของหูฟัง จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และปรับอีควอไลเซอร์ได้ในแอป Headphones ของเรา
หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้ได้มาตรฐาน IPX4 กันน้ำกระเซ็นได้ทั้งชิ้น ไม่หวั่นแม้โดนเหงื่อ หายห่วงเวลาเจอฝนโดยไม่ทันตั้งตัว
หูฟังเอียร์บัดเหล่านี้จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth LE Audio และตัวแปลงสัญญาณ LC3 เพื่อให้การเชื่อมต่อที่เสถียรยิ่งขึ้นและเสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เสียงจะไม่ลดลงหากคุณสตรีมเพลงหรือรับสายในพื้นที่อับสัญญาน และแทบไม่มีอาการกระตุกหากรับชมภาพยนตร์หรือเล่นเกม
ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ในหูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
คุณสมบัติ ANC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
ขนาด
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