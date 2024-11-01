คำค้นหา

  • ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่ ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่ ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT3509GY/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

    อยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบเสมอสำหรับการฟัง ด้วยหูฟังเอียร์บัด True Wireless ที่มีระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของคุณแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นเพลง วิดีโอ หรือโทรศัพท์ ก็จะได้เสียงที่คมชัดพร้อมเสียงเบสที่ลึกแม้ฟังด้วยระดับเสียงต่ำก็ตาม

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    จำหน่ายในรุ่น:

    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู หูฟังไร้สายที่แท้จริง ทั้งหมด

    ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

    • การขจัดเสียงรบกวนแบบโปร
    • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
    • เคสชาร์จขนาดพกพา
    • ใช้งานได้สูงสุด 24 ชั่วโมง
    ขจัดเสียงรบกวนแบบโปร ให้คุณดื่มด่ำกับเสียงเพลง

    ขจัดเสียงรบกวนแบบโปร ให้คุณดื่มด่ำกับเสียงเพลง

    ระบบตัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อตามสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณอย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ ตัดได้แม้กระทั่งเสียงลม หากคุณต้องการฟังเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัว โหมดฟังเสียงรอบข้าง Awareness Mode จะปล่อยให้เสียงข้างนอกเข้ามา ส่วนโหมดตรวจจับการพูดคุย Quick Awareness จะช่วยขยายเสียงพูดให้ดังขึ้น ให้คุณสนทนาได้โดยไม่ต้องถอดหูฟังออก

    Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

    Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

    ไดรเวอร์ขับเสียงขนาด 10 มม. ในเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้ที่ตัวเอียร์บัดด้านซ้าย หรือผ่านแอป Philips Headphones ก็จะทำให้คุณได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้เปิดเสียงเบา

    พร้อมเสมอ เคสชาร์จขนาดพกพาและโหมดโมโน

    พร้อมเสมอ เคสชาร์จขนาดพกพาและโหมดโมโน

    จับเคสชาร์จขนาดเล็กใส่ประเป๋าก่อนออกบ้าน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มีหูฟังพร้อมใช้ทุกเมื่อ เก็บใส่เคสแล้วชาร์จทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ส่วนโหมดโมโนหมายความว่าคุณสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่งขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่

    เล่นได้นานถึง 24 ชั่วโมง (18 ชั่วโมงเมื่อเปิดตัดเสียงรบกวน)

    เมื่อเปิดระบบตัดเสียงรบกวนไว้ จะใช้งานได้นานสุด 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเต็ม และใช้งานได้นานขึ้นอีก 12 ชั่วโมงจากเคส (เมื่อปิดระบบตัดเสียงรบกวนไว้ จะใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง บวก 16 ชั่วโมงจากเคส) หากต้องการเติมแบตอย่างรวดเร็ว เพียงชาร์จหูฟัง 15 นาที แล้วจะใช้ต่อได้อีก 1 ชั่วโมง ตัวเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

    ปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสบนตัวหูฟังได้

    มีปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวกอยู่บนตัวหูฟังสำหรับควบคุมระบบตัดเสียงรบกวน เล่นเพลง ปรับระดับเสียง และรับสาย ถนัดใช้หูฟังข้างไหน สามารถเข้าไปปรับแต่งการตั้งค่าได้ในแอปคู่หู Philips Headphones

    แอป Philips Headphones ปรับแต่งการตั้งค่าและส่วนควบคุม

    นอกจากการปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสแล้ว คุณยังสามารถปิดระบบตัดเสียงรบกวนอัตโนมัติเพื่อที่จะปรับระดับเอง อัปเดตเฟิร์มแวร์ของหูฟัง จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และปรับอีควอไลเซอร์ได้ในแอป Headphones ของเรา

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้ได้มาตรฐาน IPX4 กันน้ำกระเซ็นได้ทั้งชิ้น ไม่หวั่นแม้โดนเหงื่อ หายห่วงเวลาเจอฝนโดยไม่ทันตั้งตัว

    การเชื่อมต่อและเสียงที่ดีขึ้น บลูทูธเจเนอเรชันใหม่

    หูฟังเอียร์บัดเหล่านี้จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth LE Audio และตัวแปลงสัญญาณ LC3 เพื่อให้การเชื่อมต่อที่เสถียรยิ่งขึ้นและเสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เสียงจะไม่ลดลงหากคุณสตรีมเพลงหรือรับสายในพื้นที่อับสัญญาน และแทบไม่มีอาการกระตุกหากรับชมภาพยนตร์หรือเล่นเกม

    เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

    ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ในหูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      10 มม.
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      ความไว
      104 dB (1 kHz)
      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      10 mW

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.3
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • TMAP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      • AAC
      • SBC
      • LC3

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      23.5  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      22.50  ซม.
      น้ำหนักรวม
      2.996  กก.
      ความสูง
      25.50  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 15281 3
      น้ำหนักสุทธิ
      1.58  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.416  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี
      กันน้ำ
      IPX4
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      หยุดชั่วคราวอัตโนมัติ (เซนเซอร์ IR)
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      10.90  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      10.30  ซม.
      ความสูง
      11.50  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.20  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.317  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.117  กก.
      GTIN
      2 48 95229 15281 0

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC เปิด)
      6+12  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด)
      8+16  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (built-in)
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      58 mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      420 mAh
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      9.81 ก.

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 15281 6
      ความสูง
      12.5 ซม.
      ความกว้าง
      9.5 ซม.
      ความลึก
      3.4 ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.093 กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.066 กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.027 กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีเทา
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      2 mics

    • คุณสมบัติ ANC

      เทคโนโลยี ANC
      ไฮบริด ANC โปร
      โหมด Awareness
      มี
      Adaptive ANC
      มี
      ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)
      มี

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      การสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    • ขนาด

      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      4.00 x 2.50 x 3.10 ซม.
      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      6.20 x 2.80 x 3.60 ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.045 กก.

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด