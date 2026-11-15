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ผลิตภัณฑ์ฟอกอากาศ

ผลิตภัณฑ์ฟอกอากาศ (15)

1–12 จาก 15 รายการ
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  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์

Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ

AC3220/10
  • ฟอกอากาศในห้องขนาดสูงสุด 135ตารางเมตร
  • อัตราการส่งอากาศสะอาด (CADR) 520ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
  • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
  • การฟอกอากาศเงียบกว่าเดิม 50%
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  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series

Philips PureProtect Mini 900 Series
เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ

AC0950/10
  • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 65 ตร.ม.
  • อัตราการฟอกอากาศ 250 ลบ.ม./ชม. (CADR)
  • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
  • เซนเซอร์ PM2.5 อัจฉริยะ
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  • Philips 600i series
  • Philips 600i series
  • Philips 600i series
  • Philips 600i series
  • Philips 600i series
  • Philips 600i series

Philips 600i series
เครื่องฟอกอากาศ

AC0650/10
  • ฟอกอากาศในห้องที่กว้างสุดถึง 44 ตร.ม.
  • ใช้กำลังไฟฟ้าในการทำงานสูงสุด 12 W
  • อากาศบริสุทธิ์ (CADR) 170 ลบ.ม./ชม.
  • เชื่อมต่อกับแอป Air+
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  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series

Philips PureProtect Quiet 2200 Series
เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ

AC2220/10
  • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 109 ตร.ม.
  • เครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเรา
  • แผ่นกรองที่มีอายุการใช้งาน 3 ปี
  • อัตราการฟอกอากาศ 420 ลบ.ม./ชม. (CADR)
  • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
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  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series

Philips PureProtect Mini 900 Series
เครื่องฟอกอากาศ

AC0920/10
  • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 65 ตร.ม.
  • อัตราการฟอกอากาศ 250 ลบ.ม./ชม. (CADR)
  • แผ่นกรอง HEPA
  • เซนเซอร์ PM2.5 อัจฉริยะ
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  • Philips ซีรีส์ 5000
  • Philips ซีรีส์ 5000
  • Philips ซีรีส์ 5000
  • Philips ซีรีส์ 5000
  • Philips ซีรีส์ 5000
  • Philips ซีรีส์ 5000
  • Philips ซีรีส์ 5000
  • Philips ซีรีส์ 5000
  • Philips ซีรีส์ 5000
  • Philips ซีรีส์ 5000
  • Philips ซีรีส์ 5000
  • Philips ซีรีส์ 5000
  • Philips ซีรีส์ 5000

Philips ซีรีส์ 5000
เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1

DE5305/11
  • ลดความชื้นในอากาศได้มากถึง 26,5 L/D
  • ฟอกอากาศด้วยการกรองที่ทรงพลัง: 270 ลบ.ม./ชม. (CADR)
  • แผ่นกรอง HEPA NanoProtect
  • ปรับให้เหมาะกับคุณภาพอากาศภายในอาคารของคุณแบบอัจฉริยะ
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ว่าทรงพลัง
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  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์

Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ

AC3360/11
  • ออกแบบมาสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง
  • กำจัดกลิ่นสำคัญ 5 ประการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง
  • แผ่นกรอง HEPA, คาร์บอนกัมมันต์, สูตรดักจับกลิ่น
  • การออกแบบที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงที่บ้าน
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  • Philips เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์
  • Philips เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์
  • Philips เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์
  • Philips เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์
  • Philips เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์

Philips เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect และคาร์บอนแอคทีฟ

FY1700/30
  • ใช้ได้กับรุ่น 1000 ซีรีส์
  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
  • อายุการใช้งาน 1 ปี
  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
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  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800
  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800
  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800
  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800
  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800
  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800

Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect และคาร์บอนแอคทีฟ

FY0293/30
  • ใช้ได้กับรุ่น 800 Series
  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
  • อายุการใช้งาน 1 ปี
  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
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  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series

Philips PureProtect Quiet 2200 Series
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

FY2200/30
  • ใช้ได้กับ 2200 Series
  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
  • อายุการใช้งาน 3 ปี
  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
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  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์

Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

FY3110/00
  • ใช้ได้กับ 3000 Series
  • สิ่งบรรจุ: แผ่นกรอง 1 แผ่น
  • อายุการใช้งานยาวนานถึง 1 ปี
  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
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  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1

Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

FY1120/00
  • ใช้งานร่วมกับซีรีส์ 5000 ได้
  • อายุการใช้งานสูงสุด 24 เดือน
  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ว่าทรงพลัง
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