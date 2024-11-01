รายการอื่นๆ ในกล่อง
- แผ่นรองหูฟัง 3 ขนาด
- สายชาร์จ USB
SHB2505BL/00
อิสระแบบไร้สาย เสียงทรงพลัง
หูฟัง Upbeat TWS มอบอิสระอย่างแท้จริงพร้อมกับสีสันที่สดใส ใช้ชีวิตอย่างไร้ข้อผูกมัดด้วยการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานเป็นพิเศษ พร้อมเคสชาร์จขนาดกะทัดรัดซึ่งออกแบบด้วยครีบเกี่ยวที่มั่นคงเพื่อความกระชับพอดีดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
คุณสามารถดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้อย่างสะดวกสบายอย่างแท้จริงด้วยดีไซน์ที่มีน้ำหนักเบาสวมใส่พอดี ปลายปีกยางอ่อนนุ่มที่แน่นหนา สวมใส่ได้กระชับพอดีกับใต้หูของคุณ ฝาครอบจุกหูฟังฟองน้ำที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ให้คุณหาหูฟังแบบอินเอียร์ที่สร้างมาอย่างแนบแน่นสมบูรณ์แบบช่วยให้คุณไม่พลาดแม้สักจังหวะ
ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 6 มม. ให้เสียงที่ยอดเยี่ยมและเสียงเบสที่หนักแน่น ท่ออะคูสติกแบบวงรีขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟได้แบบสูงสุด โหมดโมโนจะให้คุณใช้หูฟังเพียงข้างเดียวเมื่อคุณต้องการที่จะรับรู้โลกรอบๆ ตัวคุณ
ควบคุมการฟังเพลงและการโทรอย่างง่ายดายผ่านปุ่มมัลติฟังก์ชัน ไม่ชอบแทร็คปัจจุบันใช่หรือไม่ สามารถข้ามได้โดยการกดค้างไว้ ต้องการปฏิเสธไม่รับสายและฟังเพลงต่อใช่หรือไม่ จัดการได้โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวได้ง่ายๆ ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องให้เสียงที่ชัดใสเมื่อคุณต้องการโทร
เปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณด้วยการกดปุ่มสองครั้ง สั่งให้ Siri หรือ Google Assistant ตั้งค่ารายการเพลงถัดไปของคุณ โทรหรือส่งข้อความไปหาเพื่อน ตรวจสอบสภาพอากาศ และอีกมากมาย
หูฟังของคุณพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณนำออกจากเคส เมื่อจับคู่กันแล้วหูฟังจะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ไว้
ไม่มีเสียงก้องอันน่ารำคาญอีกต่อไปในขณะที่คุยโทรศัพท์ ด้วยการขจัดเสียงก้องแบบอะคูสติกของ คุณจะได้รับเสียงที่ชัดใสและการเชื่อมต่อที่ไร้การรบกวน
ไม่ว่าจะเข้ายิม หรือวิ่งเทรล หูฟังแบบอินเอียร์แบบไร้สายอย่างแท้จริงนี้มาพร้อมกับเคสชาร์จที่สะดวกต่อการพกพาเป็นพิเศษ
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
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