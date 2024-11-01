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  • อิสระแบบไร้สาย เสียงทรงพลัง อิสระแบบไร้สาย เสียงทรงพลัง อิสระแบบไร้สาย เสียงทรงพลัง

    2000 series หูฟัง

    SHB2505PP/00

    อิสระแบบไร้สาย เสียงทรงพลัง

    หูฟัง Upbeat TWS มอบอิสระอย่างแท้จริงพร้อมกับสีสันที่สดใส ใช้ชีวิตอย่างไร้ข้อผูกมัดด้วยการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานเป็นพิเศษ พร้อมเคสชาร์จขนาดกะทัดรัดซึ่งออกแบบด้วยครีบเกี่ยวที่มั่นคงเพื่อความกระชับพอดี

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    2000 series หูฟัง

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    อิสระแบบไร้สาย เสียงทรงพลัง

    • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 6 มม.
    • Bluetooth®
    • สีม่วง

    ปลายปีกยางอ่อนนุ่มที่แน่นหนา สวมใส่ได้พอดีและสบาย

    คุณสามารถดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้อย่างสะดวกสบายอย่างแท้จริงด้วยดีไซน์ที่มีน้ำหนักเบาสวมใส่พอดี ปลายปีกยางอ่อนนุ่มที่แน่นหนา สวมใส่ได้กระชับพอดีกับใต้หูของคุณ ฝาครอบจุกหูฟังฟองน้ำที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ให้คุณหาหูฟังแบบอินเอียร์ที่สร้างมาอย่างแนบแน่นสมบูรณ์แบบช่วยให้คุณไม่พลาดแม้สักจังหวะ

    ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 6 มม. ให้เสียงที่ยอดเยี่ยมและเสียงเบสที่หนักแน่น

    ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 6 มม. ให้เสียงที่ยอดเยี่ยมและเสียงเบสที่หนักแน่น ท่ออะคูสติกแบบวงรีขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟได้แบบสูงสุด โหมดโมโนจะให้คุณใช้หูฟังเพียงข้างเดียวเมื่อคุณต้องการที่จะรับรู้โลกรอบๆ ตัวคุณ

    ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ให้การควบคุมการฟังเพลงและการโทรเป็นเรื่องง่าย

    ควบคุมการฟังเพลงและการโทรอย่างง่ายดายผ่านปุ่มมัลติฟังก์ชัน ไม่ชอบแทร็คปัจจุบันใช่หรือไม่ สามารถข้ามได้โดยการกดค้างไว้ ต้องการปฏิเสธไม่รับสายและฟังเพลงต่อใช่หรือไม่ จัดการได้โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวได้ง่ายๆ ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องให้เสียงที่ชัดใสเมื่อคุณต้องการโทร

    กดปุ่มสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณ

    เปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณด้วยการกดปุ่มสองครั้ง สั่งให้ Siri หรือ Google Assistant ตั้งค่ารายการเพลงถัดไปของคุณ โทรหรือส่งข้อความไปหาเพื่อน ตรวจสอบสภาพอากาศ และอีกมากมาย

    ระบบจับคู่อันชาญฉลาด ช่วยค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณโดยอัตโนมัติ

    หูฟังของคุณพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณนำออกจากเคส เมื่อจับคู่กันแล้วหูฟังจะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ไว้

    ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องเพื่อเสียงอันชัดใส

    ไม่มีเสียงก้องอันน่ารำคาญอีกต่อไปในขณะที่คุยโทรศัพท์ ด้วยการขจัดเสียงก้องแบบอะคูสติกของ คุณจะได้รับเสียงที่ชัดใสและการเชื่อมต่อที่ไร้การรบกวน

    เคสชาร์จแบบพกพา ชาร์จได้หลายครั้งในกระเป๋าเสื้อของคุณ

    ไม่ว่าจะเข้ายิม หรือวิ่งเทรล หูฟังแบบอินเอียร์แบบไร้สายอย่างแท้จริงนี้มาพร้อมกับเคสชาร์จที่สะดวกต่อการพกพาเป็นพิเศษ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      ไดอะแฟรม
      PET
      ประเภทแม่เหล็ก
      NdFeB
      การตอบสนองต่อความถี่
      20 - 20 000  เฮิร์ตซ์
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      6  มม.
      ความไว
      90  dB
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      30  mW
      ความต้านทาน
      16  ohm

    • การเชื่อมต่อ

      ไมโครโฟน
      ไมโครโฟนในตัว
      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.0
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • แฮนด์ฟรี
      • HFP
      • HSP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุด 10  ม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      37  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      27  ซม.
      น้ำหนักรวม
      4.2  กก.
      ความสูง
      23.5  ซม.
      GTIN
      1 87 12581 75820 9
      น้ำหนักสุทธิ
      1.104  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      3.096  กก.

    • สะดวกสบาย

      การจัดการการโทร
      • รับ/วางสาย
      • การพักสาย
      • ปิดไมโครโฟน
      • ปฏิเสธไม่รับสาย
      • สลับระหว่างการโทร 2 สาย

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      17.8  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      12.8  ซม.
      ความสูง
      10.4  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.138  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.4  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.262  กก.
      GTIN
      2 87 12581 75820 6

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      เวลาการเล่นเพลง
      3+9  ชั่วโมง
      เวลาสแตนด์บาย
      60 ชม.
      เวลาสนทนา
      3 ชม.
      น้ำหนักแบตเตอรี่
      2.5 ก.

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      15  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ทั้งสอง
      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความลึก
      4  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      87 12581 75820 2
      น้ำหนักรวม
      0.12  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.046  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.074  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      6.5  ซม.
      ความกว้าง
      4.1  ซม.
      ความลึก
      3.6  ซม.
      น้ำหนัก
      0.046  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      สายเคเบิล USB
      มี

    • ดีไซน์

      สี
      ชมพู-ม่วง

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • แผ่นรองหูฟัง 3 ขนาด
    • สายชาร์จ USB
    Badge-D2C

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