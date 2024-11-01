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  • ลองสัมผัส BASS+ ลองสัมผัส BASS+ ลองสัมผัส BASS+

    ชุดหูฟัง Bluetooth

    SHB3175WT/00

    ลองสัมผัส BASS+

    หูฟัง Philips BASS+ อัดแน่นด้วยเสียงเบสที่ทรงพลังและหนักแน่นในขนาดเล็กและทนทาน รูปลักษณ์ที่ดูดี เสียงอันยอดเยี่ยม และสุดยอดความคุ้มค่า นี่คือหูฟัง Bluetooth ครอบหูแบบไร้สายสำหรับผู้ที่ต้องการเสียงเบสที่หนักแน่นขึ้นโดยไม่ต้องเติมแต่งอะไร

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    Unfortunately this product is no longer available

    ชุดหูฟัง Bluetooth

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    ลองสัมผัส BASS+

    • ตัวขับเสียง/ด้านหลังปิดสนิท 40 มม.
    • แบบครอบหู
    • แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่ม
    • พับได้กะทัดรัด
    ลำโพงนีโอไดเมียม 40 มม.

    ลำโพงนีโอไดเมียม 40 มม.

    ลำโพงนีโอไดเมียม 40 มม. ที่สร้างเบสที่กระหึ่มหนักแน่น

    สวมใส่พอดีสำหรับทุกคน

    สวมใส่พอดีสำหรับทุกคน

    ดีไซน์ครอบหูแบบหมุนได้และสายคาดศีรษะแบบปรับได้ทำให้สวมใส่พอดีสำหรับทุกคน

    เบสที่กระหึ่มหนักแน่นจนคุณสัมผัสได้

    เบสที่กระหึ่มหนักแน่นจนคุณสัมผัสได้

    เสียงเบสอันทรงพลังเพื่ออัปเกรดความบันเทิงในการฟังเพลงของคุณ อย่าให้ดีไซน์เพรียวบางนี้หลอกคุณ ด้วยไดรเวอร์ที่ปรับแต่งเป็นพิเศษและช่องระบายเสียงเบสให้ความถี่ต่ำสุดพิเศษเพื่อสร้างเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ BASS+ ที่ไม่เหมือนใคร การใช้งานการแยกระดับเสียงอะคูสติกเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงเบสที่มีความมั่นคงสูงในทุกการขับเสียงออกมา

    เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

    เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

    จับคู่หูฟังของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อการฟังเพลงแบบไร้สาย

    ควบคุมการโทร ดนตรี และเสียงด้วยสวิตช์ครอบหูฟัง

    ควบคุมการโทร ดนตรี และเสียงด้วยสวิตช์ครอบหูฟัง

    ปุ่มควบคุมบนที่ครอบหูฟังด้านขวาให้คุณควบคุมเสียงดนตรีและการโทรด้วยการกด

    พับให้อยู่ในขนาดกะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บและพกพา

    พับให้อยู่ในขนาดกะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บและพกพา

    ดีไซน์พับได้กะทัดรัดแบบไม่เหมือนใครจะมอบประสบการณ์การพกพาที่ดีที่สุด หูฟังสามารถพับได้แบบแบนราบและแบบกะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บและพกพา

    สายชาร์จ USB

    สายชาร์จ USB

    สายชาร์จ USB ที่ให้มาช่วยให้หูฟังของคุณมีพลังงานอยู่เสมอเมื่อคุณต้องการ

    แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สามารถใช้งานได้นานถึง 12 ชั่วโมง

    แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สามารถใช้งานได้นานถึง 12 ชั่วโมง

    ด้วยเวลาใช้งาน 12 ชั่วโมง คุณมีพลังงานมากพอที่จะฟังเพลงได้ทั้งวัน

    การโทรแบบแฮนด์ฟรีแสนสะดวกสบาย

    การโทรแบบแฮนด์ฟรีแสนสะดวกสบาย

    การโทรแบบแฮนด์ฟรีแสนสะดวกสบายที่มีไมโครโฟนและ Bluetooth® 4.1

    แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่มให้ความสบายเมื่อใส่ติดต่อกันเป็นเวลานาน

    แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่มให้ความสบายเมื่อใส่ติดต่อกันเป็นเวลานาน

    ฟองน้ำครอบหูสัมผัสนุ่มสามารถระบายอากาศได้ให้ความสบายอันยอดเยี่ยมเมื่อฟังเป็นระยะเวลานาน

    การขจัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม

    เสียงแบบปิดป้องกันเสียงรอบข้างไม่ให้เข้ามาและมอบเสียงที่ดีขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      ช่วงความถี่
      8 - 21 500 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      40 มม.
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      ประเภทแม่เหล็ก
      นีโอไดเมียม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      40 mW
      ความไว
      104 dB

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      4.1
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      21.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความยาว
      8.3  นิ้ว
      ความกว้าง
      19.1  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.216  กก.
      ความสูง
      24  ซม.
      GTIN
      1 69 51613 99169 2
      ความกว้าง
      7.5  นิ้ว
      ความสูง
      9.4  นิ้ว
      น้ำหนักสุทธิ
      0.672  กก.
      น้ำหนักรวม
      2.681  lb
      น้ำหนักสุทธิ
      1.481  lb
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.544  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.199  lb

    • สะดวกสบาย

      การจัดการการโทร
      • รับ/วางสาย
      • ปิดไมโครโฟน
      • ปฏิเสธไม่รับสาย
      • สลับระหว่างการโทร 2 สาย
      • สลับระหว่างการโทรและการฟังเพลง
      การควบคุมระดับเสียง
      มี

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      LI-Polymer
      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      เวลาการเล่นเพลง
      12*  ชั่วโมง
      เวลาสแตนด์บาย
      166* ชม.
      เวลาสนทนา
      12* ชม.

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      22.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ทั้งสอง
      ความกว้าง
      19.5  ซม.
      ความลึก
      5.7  ซม.
      ความสูง
      8.9  นิ้ว
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      69 51613 99169 5
      ความกว้าง
      7.7  นิ้ว
      น้ำหนักรวม
      0.335  กก.
      ความลึก
      2.2  นิ้ว
      น้ำหนักสุทธิ
      0.224  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.739  lb
      น้ำหนักสุทธิ
      0.494  lb
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.111  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.245  lb

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      18.5  ซม.
      ความกว้าง
      19  ซม.
      ความลึก
      4.6  ซม.
      ความกว้าง
      7.5  นิ้ว
      ความสูง
      7.3  นิ้ว
      ความลึก
      1.8  นิ้ว
      น้ำหนัก
      0.19  กก.
      น้ำหนัก
      0.419  lb

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      สายเคเบิล USB
      มี

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว

    Badge-D2C

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