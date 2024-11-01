ชุดหูฟัง Bluetooth
ลองสัมผัส BASS+
หูฟัง Philips BASS+ อัดแน่นด้วยเสียงเบสที่ทรงพลังและหนักแน่นในขนาดเล็กและทนทาน รูปลักษณ์ที่ดูดี เสียงอันยอดเยี่ยม และสุดยอดความคุ้มค่า นี่คือหูฟัง Bluetooth ครอบหูแบบไร้สายสำหรับผู้ที่ต้องการเสียงเบสที่หนักแน่นขึ้นโดยไม่ต้องเติมแต่งอะไร ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ลองสัมผัส BASS+
- ตัวขับเสียง/ด้านหลังปิดสนิท 40 มม.
- แบบครอบหู
- แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่ม
- พับได้กะทัดรัด
ลำโพงนีโอไดเมียม 40 มม.
ลำโพงนีโอไดเมียม 40 มม. ที่สร้างเบสที่กระหึ่มหนักแน่น
สวมใส่พอดีสำหรับทุกคน
ดีไซน์ครอบหูแบบหมุนได้และสายคาดศีรษะแบบปรับได้ทำให้สวมใส่พอดีสำหรับทุกคน
เบสที่กระหึ่มหนักแน่นจนคุณสัมผัสได้
เสียงเบสอันทรงพลังเพื่ออัปเกรดความบันเทิงในการฟังเพลงของคุณ อย่าให้ดีไซน์เพรียวบางนี้หลอกคุณ ด้วยไดรเวอร์ที่ปรับแต่งเป็นพิเศษและช่องระบายเสียงเบสให้ความถี่ต่ำสุดพิเศษเพื่อสร้างเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ BASS+ ที่ไม่เหมือนใคร การใช้งานการแยกระดับเสียงอะคูสติกเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงเบสที่มีความมั่นคงสูงในทุกการขับเสียงออกมา
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
จับคู่หูฟังของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อการฟังเพลงแบบไร้สาย
ควบคุมการโทร ดนตรี และเสียงด้วยสวิตช์ครอบหูฟัง
ปุ่มควบคุมบนที่ครอบหูฟังด้านขวาให้คุณควบคุมเสียงดนตรีและการโทรด้วยการกด
พับให้อยู่ในขนาดกะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บและพกพา
ดีไซน์พับได้กะทัดรัดแบบไม่เหมือนใครจะมอบประสบการณ์การพกพาที่ดีที่สุด หูฟังสามารถพับได้แบบแบนราบและแบบกะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บและพกพา
สายชาร์จ USB
สายชาร์จ USB ที่ให้มาช่วยให้หูฟังของคุณมีพลังงานอยู่เสมอเมื่อคุณต้องการ
แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สามารถใช้งานได้นานถึง 12 ชั่วโมง
ด้วยเวลาใช้งาน 12 ชั่วโมง คุณมีพลังงานมากพอที่จะฟังเพลงได้ทั้งวัน
การโทรแบบแฮนด์ฟรีแสนสะดวกสบาย
การโทรแบบแฮนด์ฟรีแสนสะดวกสบายที่มีไมโครโฟนและ Bluetooth® 4.1
แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่มให้ความสบายเมื่อใส่ติดต่อกันเป็นเวลานาน
ฟองน้ำครอบหูสัมผัสนุ่มสามารถระบายอากาศได้ให้ความสบายอันยอดเยี่ยมเมื่อฟังเป็นระยะเวลานาน
การขจัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม
เสียงแบบปิดป้องกันเสียงรอบข้างไม่ให้เข้ามาและมอบเสียงที่ดีขึ้น
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ระบบเสียง
-
แบบปิด
- ช่วงความถี่
-
8 - 21 500 Hz
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
40 มม.
- ความต้านทาน
-
32 โอห์ม
- ประเภทแม่เหล็ก
-
นีโอไดเมียม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด
-
40 mW
- ความไว
-
104 dB
-
การเชื่อมต่อ
- เวอร์ชัน Bluetooth
-
4.1
- Bluetooth Profile
-
- ระยะห่างสูงสุด
-
สูงสุดถึง 10
ม.
-
ด้านนอกกล่อง
- ความยาว
-
21.2
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
3
- ความยาว
-
8.3
นิ้ว
- ความกว้าง
-
19.1
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
1.216
กก.
- ความสูง
-
24
ซม.
- GTIN
-
1 69 51613 99169 2
- ความกว้าง
-
7.5
นิ้ว
- ความสูง
-
9.4
นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.672
กก.
- น้ำหนักรวม
-
2.681
lb
- น้ำหนักสุทธิ
-
1.481
lb
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.544
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
1.199
lb
-
สะดวกสบาย
- การจัดการการโทร
-
- การควบคุมระดับเสียง
-
มี
-
กำลังไฟ
- ประเภทแบตเตอรี่
-
LI-Polymer
- ชาร์จใหม่ได้
-
มี
- เวลาการเล่นเพลง
-
12*
ชั่วโมง
- เวลาสแตนด์บาย
-
166* ชม.
- เวลาสนทนา
-
12* ชม.
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
22.5
ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
-
กล่องบรรจุ
- ชนิดของชั้นวาง
-
ทั้งสอง
- ความกว้าง
-
19.5
ซม.
- ความลึก
-
5.7
ซม.
- ความสูง
-
8.9
นิ้ว
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
69 51613 99169 5
- ความกว้าง
-
7.7
นิ้ว
- น้ำหนักรวม
-
0.335
กก.
- ความลึก
-
2.2
นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.224
กก.
- น้ำหนักรวม
-
0.739
lb
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.494
lb
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.111
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.245
lb
-
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ความสูง
-
18.5
ซม.
- ความกว้าง
-
19
ซม.
- ความลึก
-
4.6
ซม.
- ความกว้าง
-
7.5
นิ้ว
- ความสูง
-
7.3
นิ้ว
- ความลึก
-
1.8
นิ้ว
- น้ำหนัก
-
0.19
กก.
- น้ำหนัก
-
0.419
lb
-
อุปกรณ์เสริม
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
-
มี
- สายเคเบิล USB
-
มี
-
ดีไซน์
- สี
-
สีขาว
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