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    หูฟังสำหรับเล่นกีฬา Bluetooth®

    SHQ6500BL/00

    ไปให้ถึงขีดจำกัดของคุณแบบไร้สาย

    หูฟังสำหรับเล่นกีฬาแบบไร้สาย Philips Actionfit RunFree มอบอิสระและขุมพลังในอีกระดับเพื่อการออกกำลังกายของคุณ ด้วยการออกแบบที่กระชับแน่นหนา กันน้ำทนทาน และเบสที่ทรงพลัง หูฟังนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ร่างกายของคุณเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา

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    หูฟังสำหรับเล่นกีฬา Bluetooth®

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    ไปให้ถึงขีดจำกัดของคุณแบบไร้สาย

    ชุดหูฟังเอียร์บัดสำหรับเล่นกีฬาแบบไร้สาย

    • เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร
    • Bluetooth®
    • ป้องกันเหงื่อ/ น้ำ
    • เอียร์บัด

    ดีไซน์แบบเปิดให้เสียงเข้าเพื่อการรับรู้และความปลอดภัยที่ดีกว่า

    เพลิดเพลินกับเสียงที่มีคุณภาพที่ปิดกั้นคุณจากโลกภายนอก ดีไซน์แบบเปิดเสียงให้เสียงรอบข้างเข้ามาได้ เพื่อให้คุณสามารถรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ รอบตัวและออกกำลังกายอย่างปลอดภัยเมื่ออยู่กลางแจ้ง

    แผ่นรองหูฟังยางกันลื่นช่วยให้หูฟังติดแน่นอยู่ในตำแหน่งเสมอ

    ปลายหูฟังที่ทำจากยางรูปตัว C ทำให้หูฟัง Actionfit แนบสนิทกับหูของคุณ ให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การออกกำลังกายของคุณได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องหูฟังหลุด

    การเชื่อมต่อแบบไร้สาย Bluetooth เพื่อการออกกำลังกายแบบไร้สายพันกัน

    เทคโนโลยี Bluetooth มอบการฟังเพลงแบบไร้สาย

    สายเคเบิล Kevlar® ที่แข็งแกร่งเพื่อความทนทานสูงสุด

    ชุดหูฟัง ActionFit ของคุณออกแบบมาเพื่อความทนทานและแข็งแกร่ง สายเคเบิลเคลือบ Kevlar ได้รับการปกป้องจากการฉีกขาดและแตกหัก และยังทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันและการออกกำลังที่หนักหน่วงได้

    เสียงคุณภาพสูงให้คุณไปได้ไกลกว่า

    ไดรเวอร์ขนาด 13.6 มม. ขับเสียงคุณภาพสูงออกมาเพื่อให้คุณเล่นเพลงได้ดีที่สุด

    เหมาะสำหรับการออกกำลังทุกรูปแบบด้วยการป้องกันเหงื่อ IPX2

    อย่ากลัวที่จะเสียเหงื่อ ด้วยการการป้องกันระดับ IPX2 คุณสามารถปล่อยให้เหงื่อไหลและออกกำลังกายท่ามกลางสายฝนได้โดยไม่มีน้ำเข้าหู

    ควบคุมเสียงดนตรีของคุณและรับสายโทรศัพท์ระหว่างการออกกำลัง

    เชื่อมต่ออยู่เสมอ ไมโครโฟนในตัวและการควบคุมแทร็คให้คุณเปลี่ยนเพลงหรือรับสายโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในขณะที่คุณกำลังออกกำลังกาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      • กึ่งปิด (Semi-closed)
      • แบบปิด
      การเพิ่มคุณภาพเสียง
      • การควบคุมเสียงก้อง
      • การลดเสียงรบกวน
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      13.6 มม.
      ไดอะแฟรม
      PET
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      ประเภทแม่เหล็ก
      นีโอไดเมียม
      คอยล์เสียง
      ทองแดง
      การตอบสนองต่อความถี่
      15 - 22 000  เฮิร์ตซ์
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      10 mW
      ความไว
      107 dB
      ประเภท
      ไดนามิก

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      4.1
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      19  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      11  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.278  กก.
      ความสูง
      13.3  ซม.
      GTIN
      1 69 25970 71012 8
      น้ำหนักสุทธิ
      0.09  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.188  กก.

    • สะดวกสบาย

      การจัดการการโทร
      • รับ/วางสาย
      • สลับระหว่างการโทรและการฟังเพลง
      • การพักสาย
      การควบคุมระดับเสียง
      มี

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      ประเภทแบตเตอรี่
      LI-Polymer
      เวลาการเล่นเพลง
      4.5*  ชั่วโมง
      เวลาสแตนด์บาย
      55* ชม.
      เวลาสนทนา
      4.5* ชม.
      น้ำหนักแบตเตอรี่
      2.5 ก.

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ทั้งสอง
      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความลึก
      3  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      69 25970 71012 1
      น้ำหนักรวม
      0.066  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.03  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.036  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      2  ซม.
      ความกว้าง
      10  ซม.
      ความลึก
      4  ซม.
      น้ำหนัก
      0.014  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      สายเคเบิล USB
      มีให้สำหรับการชาร์จ
      อุปกรณ์กันหลุดพอดีหู
      2 คู่

    • ดีไซน์

      สี
      คาร์บอนไลม์และดำ

    Badge-D2C

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