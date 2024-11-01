หูฟังสำหรับเล่นกีฬา Bluetooth®
ไปให้ถึงขีดจำกัดของคุณแบบไร้สาย
หูฟังสำหรับเล่นกีฬาแบบไร้สาย Philips Actionfit RunFree มอบอิสระและขุมพลังในอีกระดับเพื่อการออกกำลังกายของคุณ ด้วยการออกแบบที่กระชับแน่นหนา กันน้ำทนทาน และเบสที่ทรงพลัง หูฟังนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ร่างกายของคุณเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หูฟังสำหรับเล่นกีฬา Bluetooth®
ไปให้ถึงขีดจำกัดของคุณแบบไร้สาย
ชุดหูฟังเอียร์บัดสำหรับเล่นกีฬาแบบไร้สาย
- เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร
- Bluetooth®
- ป้องกันเหงื่อ/ น้ำ
- เอียร์บัด
ดีไซน์แบบเปิดให้เสียงเข้าเพื่อการรับรู้และความปลอดภัยที่ดีกว่า
เพลิดเพลินกับเสียงที่มีคุณภาพที่ปิดกั้นคุณจากโลกภายนอก ดีไซน์แบบเปิดเสียงให้เสียงรอบข้างเข้ามาได้ เพื่อให้คุณสามารถรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ รอบตัวและออกกำลังกายอย่างปลอดภัยเมื่ออยู่กลางแจ้ง
แผ่นรองหูฟังยางกันลื่นช่วยให้หูฟังติดแน่นอยู่ในตำแหน่งเสมอ
ปลายหูฟังที่ทำจากยางรูปตัว C ทำให้หูฟัง Actionfit แนบสนิทกับหูของคุณ ให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การออกกำลังกายของคุณได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องหูฟังหลุด
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย Bluetooth เพื่อการออกกำลังกายแบบไร้สายพันกัน
เทคโนโลยี Bluetooth มอบการฟังเพลงแบบไร้สาย
สายเคเบิล Kevlar® ที่แข็งแกร่งเพื่อความทนทานสูงสุด
ชุดหูฟัง ActionFit ของคุณออกแบบมาเพื่อความทนทานและแข็งแกร่ง สายเคเบิลเคลือบ Kevlar ได้รับการปกป้องจากการฉีกขาดและแตกหัก และยังทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันและการออกกำลังที่หนักหน่วงได้
เสียงคุณภาพสูงให้คุณไปได้ไกลกว่า
ไดรเวอร์ขนาด 13.6 มม. ขับเสียงคุณภาพสูงออกมาเพื่อให้คุณเล่นเพลงได้ดีที่สุด
เหมาะสำหรับการออกกำลังทุกรูปแบบด้วยการป้องกันเหงื่อ IPX2
อย่ากลัวที่จะเสียเหงื่อ ด้วยการการป้องกันระดับ IPX2 คุณสามารถปล่อยให้เหงื่อไหลและออกกำลังกายท่ามกลางสายฝนได้โดยไม่มีน้ำเข้าหู
ควบคุมเสียงดนตรีของคุณและรับสายโทรศัพท์ระหว่างการออกกำลัง
เชื่อมต่ออยู่เสมอ ไมโครโฟนในตัวและการควบคุมแทร็คให้คุณเปลี่ยนเพลงหรือรับสายโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในขณะที่คุณกำลังออกกำลังกาย
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ระบบเสียง
-
-
กึ่งปิด (Semi-closed)
-
แบบปิด
- การเพิ่มคุณภาพเสียง
-
-
การควบคุมเสียงก้อง
-
การลดเสียงรบกวน
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
13.6 มม.
- ไดอะแฟรม
-
PET
- ความต้านทาน
-
32 โอห์ม
- ประเภทแม่เหล็ก
-
นีโอไดเมียม
- คอยล์เสียง
-
ทองแดง
- การตอบสนองต่อความถี่
-
15 - 22 000
เฮิร์ตซ์
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด
-
10 mW
- ความไว
-
107 dB
- ประเภท
-
ไดนามิก
-
การเชื่อมต่อ
- เวอร์ชัน Bluetooth
-
4.1
- Bluetooth Profile
-
- ระยะห่างสูงสุด
-
สูงสุดถึง 10
ม.
-
ด้านนอกกล่อง
- ความยาว
-
19
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
3
- ความกว้าง
-
11
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
0.278
กก.
- ความสูง
-
13.3
ซม.
- GTIN
-
1 69 51613 99182 1
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.09
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.188
กก.
-
สะดวกสบาย
- การจัดการการโทร
-
- การควบคุมระดับเสียง
-
มี
-
ด้านในกล่อง
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
3
- GTIN
-
2 69 51613 99182 8
-
กำลังไฟ
- ชาร์จใหม่ได้
-
มี
- ประเภทแบตเตอรี่
-
LI-Polymer
- เวลาการเล่นเพลง
-
4.5*
ชั่วโมง
- เวลาสแตนด์บาย
-
55* ชม.
- เวลาสนทนา
-
4.5* ชม.
- น้ำหนักแบตเตอรี่
-
2.5 ก.
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
17.5
ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
-
กล่องบรรจุ
- ชนิดของชั้นวาง
-
ทั้งสอง
- ความกว้าง
-
9.5
ซม.
- ความลึก
-
3
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
69 51613 99182 4
- น้ำหนักรวม
-
0.066
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.03
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.036
กก.
-
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ความสูง
-
2
ซม.
- ความกว้าง
-
10
ซม.
- ความลึก
-
4
ซม.
- น้ำหนัก
-
0.014
กก.
-
อุปกรณ์เสริม
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
-
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- สายเคเบิล USB
-
มีให้สำหรับการชาร์จ
- อุปกรณ์กันหลุดพอดีหู
-
2 คู่
-
ดีไซน์
- สี
-
คาร์บอนไลม์และดำ
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด