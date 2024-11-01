TAE1105BL/00
เพลงที่ชอบ สีที่ใช่
หูฟังอินเอียร์แบบมีสายนี้ช่วยให้คุณฟังดนตรีได้สดใหม่อยู่เสมอพร้อมกับเล่นในสไตล์ของคุณ คุณจะได้เสียงเบสหนักแน่น รูปทรงที่โดดเด่น และใส่สบายแนบพอดีกับหู ต้องการใช้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณหรือไม่ เพียงแค่กดรีโมทคอนโทรลในสายเท่านั้นดูประโยชน์ทั้งหมด
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ชีวิตระหว่างเดินทางของคุณจะเป็นยังไงหากไม่มีเสียงเพลงโปรดของคุณ หูฟังนี้ให้เสียงเบสหนักแน่นจากไดรเวอร์เสียงนีโอไดเนียม 8.6 มม. และโดดเด่นด้วยตัวเชื่อมต่อชุบทอง
การออกแบบท่ออะคูสติกตามหลักสรีรศาสตร์และฝาครอบเอียร์บัดทำจากยางที่สามารถเปลี่ยนได้ใน 3 ขนาด ทำให้ฟังเพลงแบบอินเอียร์ด้วยความรู้สึกสบาย เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่คุณชื่นชอบในทุกๆ วินาที
รับสาย หยุดรายการเพลงของคุณชั่วคราวโดยไม่ต้องแตะสมาร์ทโฟน ซึ่งดีมากหากเสียงเบสกำลังจะดังและคุณไม่อยากพลาดส่วนที่ดีที่สุด
ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบในสายและคุณพร้อมที่จะให้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การโทรออก ส่งข้อความ และรับสายเมื่อคุณเดินทาง
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เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
ด้านในกล่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
UPC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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