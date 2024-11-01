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  • เพลงที่ชอบ สีที่ใช่ เพลงที่ชอบ สีที่ใช่ เพลงที่ชอบ สีที่ใช่

    หูฟังอินเอียร์แบบมีสาย

    TAE1105PK/00

    เพลงที่ชอบ สีที่ใช่

    หูฟังอินเอียร์แบบมีสายนี้ช่วยให้คุณฟังดนตรีได้สดใหม่อยู่เสมอพร้อมกับเล่นในสไตล์ของคุณ คุณจะได้เสียงเบสหนักแน่น รูปทรงที่โดดเด่น และใส่สบายแนบพอดีกับหู ต้องการใช้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณหรือไม่ เพียงแค่กดรีโมทคอนโทรลในสายเท่านั้น

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    จำหน่ายในรุ่น:

    Unfortunately this product is no longer available

    หูฟังอินเอียร์แบบมีสาย

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    เพลงที่ชอบ สีที่ใช่

    • ไดรเวอร์ 8.6 มม. เพื่อเบสหนักแน่น
    • ขั้วต่อเคลือบทอง
    • สวมใส่ได้พอดีแนบสบายหู
    • รีโมทคอนโทรลในสายเพื่อให้ควบคุมง่าย

    เบสหนักแน่น เสียงใสชัดเจน

    ชีวิตระหว่างเดินทางของคุณจะเป็นยังไงหากไม่มีเสียงเพลงโปรดของคุณ หูฟังนี้ให้เสียงเบสหนักแน่นจากไดรเวอร์เสียงนีโอไดเนียม 8.6 มม. และโดดเด่นด้วยตัวเชื่อมต่อชุบทอง

    สนุกสุดเหวี่ยงไปกับเสียงเพลงด้วยความสบายอย่างแท้จริง

    การออกแบบท่ออะคูสติกตามหลักสรีรศาสตร์และฝาครอบเอียร์บัดทำจากยางที่สามารถเปลี่ยนได้ใน 3 ขนาด ทำให้ฟังเพลงแบบอินเอียร์ด้วยความรู้สึกสบาย เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่คุณชื่นชอบในทุกๆ วินาที

    รีโมทคอนโทรลแบบในสาย สลับจากรายการเพลงเป็นการโทร

    รับสาย หยุดรายการเพลงของคุณชั่วคราวโดยไม่ต้องแตะสมาร์ทโฟน ซึ่งดีมากหากเสียงเบสกำลังจะดังและคุณไม่อยากพลาดส่วนที่ดีที่สุด

    เรียกใช้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงอย่างง่ายดาย

    ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบในสายและคุณพร้อมที่จะให้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การโทรออก ส่งข้อความ และรับสายเมื่อคุณเดินทาง

    ท่ออะคูสติกตามหลักสรีรศาสตร์ มียางหุ้มหูฟัง 3 ขนาด

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    สายแบบแบนเพื่อลดการพันกัน

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    ไดรเวอร์เสียงนีโอไดเนียม 8.6 มม. ตัวเชื่อมต่อชุบทอง

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    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20 000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      8.6 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      10mW
      ความไว
      102 dB (1k Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      ผิวของตัวเชื่อมต่อ
      เคลือบทอง
      ช่องเสียบ
      3.5  มม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      35.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      18.5  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.097  กก.
      ความสูง
      13.9  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 11193 3
      น้ำหนักสุทธิ
      0.36  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.737  กก.

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      17.9  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      8.5  ซม.
      ความสูง
      6.3  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.045  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.1304  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.0854  กก.
      GTIN
      2 48 95229 11193 0

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17.3  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      5  ซม.
      ความลึก
      2.5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 11193 6
      น้ำหนักรวม
      0.03  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.015  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.015  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      2.25  ซม.
      ความกว้าง
      2.3  ซม.
      ความลึก
      1.2  ซม.
      น้ำหนัก
      0.013  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)

    • ดีไซน์

      สี
      สีชมพู
      รูปแบบการสวมใส่
      ใส่ในหู
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    • UPC

      UPC
      8 40063 20218 4

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      คู่มือ
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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