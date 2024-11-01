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  • The Ringo The Ringo The Ringo

    2000 series หูฟังไร้สายแบบแนบหู

    TAH2000BK/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    The Ringo

    ทุกคนรีบร้อนกันหมด แต่ไม่ใช่คุณ! เพียงสวมหูฟังไร้สายครอบหูดีไซน์ย้อนยุคนี้ แล้วเดินชิลไปตามจังหวะเพลงโปรดของคุณ คุณจะได้เสียงคุณภาพเยี่ยม เล่นได้นานถึง 26 ชั่วโมง และน้ำหนักเบาจนแทบไม่รู้สึกว่ากำลังใส่อยู่

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    จำหน่ายในรุ่น:

    2000 series หูฟังไร้สายแบบแนบหู

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    The Ringo

    • เสียงดีในดีไซน์ย้อนยุค
    • ออกแบบให้พกพาสะดวกไปได้ทุกที่
    • เล่นได้สูงสุด 26 ชั่วโมง
    • Bluetooth แบบหลายจุด
    ลุคแบบวินเทจ แต่คุณภาพเสียงทันสมัย

    ลุคแบบวินเทจ แต่คุณภาพเสียงทันสมัย

    หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้นำสไตล์ที่คุณชอบกลับมาอีกครั้ง พร้อมมอบเสียงที่ทันสมัย ฟังสบาย ไม่บาดหู จากไดรเวอร์ขนาด 40 มม.! ฟองน้ำรองหูฟังโค้งมนสะดุดตาจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังพกเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ทคู่กายเหมือนสมัยก่อน แถมยังมีให้เลือกหลายสีด้วย

    แบตเตอรี่ใช้ได้นานและชาร์จเร็ว

    แบตเตอรี่ใช้ได้นานและชาร์จเร็ว

    เล่นได้นานสุด 26 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง ซึ่งใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C หากต้องการเติมแบตอย่างรวดเร็ว การชาร์จเพียง 15 นาทีจะทำให้คุณใช้งานได้นานขึ้นอีก 6 ชั่วโมง

    การเชื่อมต่อและการจับคู่บลูทูธหลายจุดอย่างง่ายดายที่เสถียร

    การเชื่อมต่อและการจับคู่บลูทูธหลายจุดอย่างง่ายดายที่เสถียร

    การเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ 5.4 นั้นเสถียรยิ่งกว่าเดิม จึงสตรีมเพลงได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีเสียงกระตุกที่น่ารำคาญ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันได้ และสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

    ปุ่มควบคุมบนตัวหูฟังใช้สะดวก

    ปุ่มควบคุมบนตัวหูฟังใช้สะดวก

    สมัยก่อน เวลาจะควบคุมเพลง เราต้องกดปุ่มใหญ่ๆ แข็งๆ บนเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท! สมัยนี้เรามีปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวกอยู่บนตัวหูฟังสำหรับเล่นเพลง ปรับระดับเสียง และรับสาย

    แถบคาดศีรษะน้ำหนักเบาหวิวและฟองน้ำหูฟังสำรอง

    แถบคาดศีรษะน้ำหนักเบาหวิวและฟองน้ำหูฟังสำรอง

    ตามหาลุคอันเป็นเอกลักษณ์ ติดใจความใส่สบายของดีไซน์ทันสมัย แถบคาดศีรษะของ The Ringo โดดเด่นด้วยน้ำหนักที่เบาหวิว ปรับให้กระชับพอดีกับศีรษะได้ง่าย มาพร้อมฟองน้ำหูฟังสำรองนุ่มๆ อีกสองคู่เมื่อจำเป็นต้องสลับเปลี่ยน

    แอป Philips Headphones คู่หูของ The Ringo

    แอป Philips Headphones คู่หูของ The Ringo

    แอปคู่หูที่ใช้สะดวกของเรามาพร้อมอีควอไลเซอร์ในตัวให้คุณปรับแต่งเสียงได้ตามต้องการ คุณยังสามารถเปิดใช้งานเสียงเบสแบบไดนามิกได้ด้วยหากต้องการสัมผัสพลังเสียงเบสที่ชอบแบบจัดเต็ม! นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถใช้แอปของเราเพื่ออัปเดตหูฟังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ ควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และอื่นๆ อีกมากมาย

    การออกแบบและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ

    การออกแบบและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ

    เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความยั่งยืนและโปร่งใสมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หูฟังรุ่นนี้ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก RCS และบรรจุภัณฑ์ปลอดพลาสติกของเราก็ใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก FSC และหมึกพิมพ์ถั่วเหลือง

    เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

    ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ในหูฟังไร้สายรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      10 mW
      ความไว
      123 dB (1k Hz)
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      40  มม.
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.4
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      19.80  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      17.50  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.69  กก.
      ความสูง
      21.20  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 16640 7
      น้ำหนักสุทธิ
      0.29  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.40  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      1 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      26  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 6 hrs
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      5  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง)
      200  mAh
      ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      18.8  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      16.8  ซม.
      ความลึก
      6  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 16640 0
      น้ำหนักรวม
      0.194  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.095  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.099  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      15.50  ซม.
      ความกว้าง
      14.70  ซม.
      ความลึก
      5.00  ซม.
      น้ำหนัก
      0.08  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      อื่นๆ
      ฟองน้ำหูฟังสำรอง 2 คู่
      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      สายคาดศีรษะ
      ดีไซน์แบบพับได้
      Flat
      วัสดุต่อหู
      โฟม
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      หลังปิด

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      1 mic

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    • ความยั่งยืน

      ฟาครอบพลาสติก
      ผลิตขึ้นจาก Acrylonitrile Butadiene Styrene ผ่านการรีไซเคิลจากผู้บริโภคหลังการใช้งาน 47% ซึ่งได้มาตรฐาน RCS หมายเลข TE-00132492

    Badge-D2C

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