TAH2000TL/97
The Ringo
ทุกคนรีบร้อนกันหมด แต่ไม่ใช่คุณ! เพียงสวมหูฟังไร้สายครอบหูดีไซน์ย้อนยุคนี้ แล้วเดินชิลไปตามจังหวะเพลงโปรดของคุณ คุณจะได้เสียงคุณภาพเยี่ยม เล่นได้นานถึง 26 ชั่วโมง และน้ำหนักเบาจนแทบไม่รู้สึกว่ากำลังใส่อยู่ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้นำสไตล์ที่คุณชอบกลับมาอีกครั้ง พร้อมมอบเสียงที่ทันสมัย ฟังสบาย ไม่บาดหู จากไดรเวอร์ขนาด 40 มม.! ฟองน้ำรองหูฟังโค้งมนสะดุดตาจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังพกเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ทคู่กายเหมือนสมัยก่อน แถมยังมีให้เลือกหลายสีด้วย
เล่นได้นานสุด 26 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง ซึ่งใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C หากต้องการเติมแบตอย่างรวดเร็ว การชาร์จเพียง 15 นาทีจะทำให้คุณใช้งานได้นานขึ้นอีก 6 ชั่วโมง
การเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ 5.4 นั้นเสถียรยิ่งกว่าเดิม จึงสตรีมเพลงได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีเสียงกระตุกที่น่ารำคาญ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันได้ และสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว
สมัยก่อน เวลาจะควบคุมเพลง เราต้องกดปุ่มใหญ่ๆ แข็งๆ บนเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท! สมัยนี้เรามีปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวกอยู่บนตัวหูฟังสำหรับเล่นเพลง ปรับระดับเสียง และรับสาย
ตามหาลุคอันเป็นเอกลักษณ์ ติดใจความใส่สบายของดีไซน์ทันสมัย แถบคาดศีรษะของ The Ringo โดดเด่นด้วยน้ำหนักที่เบาหวิว ปรับให้กระชับพอดีกับศีรษะได้ง่าย มาพร้อมฟองน้ำหูฟังสำรองนุ่มๆ อีกสองคู่เมื่อจำเป็นต้องสลับเปลี่ยน
แอปคู่หูที่ใช้สะดวกของเรามาพร้อมอีควอไลเซอร์ในตัวให้คุณปรับแต่งเสียงได้ตามต้องการ คุณยังสามารถเปิดใช้งานเสียงเบสแบบไดนามิกได้ด้วยหากต้องการสัมผัสพลังเสียงเบสที่ชอบแบบจัดเต็ม! นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถใช้แอปของเราเพื่ออัปเดตหูฟังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ ควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และอื่นๆ อีกมากมาย
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความยั่งยืนและโปร่งใสมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หูฟังรุ่นนี้ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก RCS และบรรจุภัณฑ์ปลอดพลาสติกของเราก็ใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก FSC และหมึกพิมพ์ถั่วเหลือง
ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ในหูฟังไร้สายรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
ความยั่งยืน
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