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  • สวมใส่สบาย เสียงดีเป็นเลิศ สวมใส่สบาย เสียงดีเป็นเลิศ สวมใส่สบาย เสียงดีเป็นเลิศ

    2000 series หูฟังไร้สายแบบครอบหู

    TAH2300BG/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    สวมใส่สบาย เสียงดีเป็นเลิศ

    สวมหูฟังไร้สายครอบหูเหล่านี้ แล้วคุณจะได้สัมผัสความสบายอย่างแท้จริงขณะฟังเพลง มอบเสียงคมชัดพร้อมเสียงเบสที่หนักแน่น และเล่นได้นานสูงสุดถึง 55 ชั่วโมง

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    จำหน่ายในรุ่น:

    2000 series หูฟังไร้สายแบบครอบหู

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    สวมใส่สบาย เสียงดีเป็นเลิศ

    • หูฟังแบบครอบหูน้ำหนักเบา
    • เสียงเป็นธรรมชาติ เบสกระหึ่ม
    • เล่นได้นานถึง 55 ชั่วโมง
    • การโทรที่ชัดเจน

    น้ำหนักเบา ใส่สบายได้นานหลายชั่วโมง

    หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อความสบายในทุกๆ วัน แถบคาดศีรษะบุนวมมีน้ำหนักเบา จึงไม่กดทับศีรษะ ขณะที่ฟองน้ำหูฟังนุ่มๆ สามารถปรับเอียงให้กระชับพอดีหูได้ หูฟังแต่ละข้างบุด้วยหนังเทียม PU คุณภาพพรีเมียม ให้สัมผัสเรียบ สบายผิว ผสานความรู้สึกใส่สบายยาวนานเข้ากับการดูแลรักษาที่ง่าย

    เสียงดี เบสหนักกับโหมด Extra Bass

    สัมผัสคุณภาพเสียงอันยอดเยี่ยมจากไดรเวอร์ขนาด 40 มม. และโครงสร้างแบบครอบหูที่ช่วยตัดเสียงรบกวนได้อย่างดี ให้คุณเพลิดเพลินไปกับพลังเบสเต็มพิกัดในเพลงโปรด

    เล่นได้นานสุด 55 ชั่วโมง ชาร์จเร็วได้

    หูฟังไร้สายรุ่นนี้เล่นได้นานถึง 55 ชั่วโมง คุณจึงฟังเพลงได้หลายเพลย์ลิสต์โดยไม่ต้องหยุดพักชาร์จแบต แบตจะชาร์จเต็มในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C ชาร์จสั้นๆ เพียง 15 นาทีก็เพียงพอที่จะเล่นเพลงต่อได้อีก 10 ชั่วโมง

    การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

    ดีไซน์สวย พับได้แบนราบ พกพาสะดวก

    ไปกับคุณได้ทุกที่! ด้วยดีไซน์พับได้แบนราบ หูฟังไร้สายแบบครอบหูรุ่นนี้พร้อมให้คุณพกพาไปได้ทุกที่ ตัวหูฟังสามารถพับให้แบนราบได้ ทำให้จัดเก็บไว้ในถุงหรือกระเป๋าถือได้ง่าย

    ปุ่มมัลติฟังก์ชันใช้สะดวกบนหูฟังข้างซ้าย

    หูฟังข้างซ้ายมีปุ่มมัลติฟังก์ชันสำหรับจัดการสายโทรเข้าและควบคุมการเล่นเพลง นอกจากนี้ยังมีปุ่มสำหรับปรับระดับเสียงโดยเฉพาะที่ใช้งานง่ายเป็นธรรมชาติ ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อมกดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการใช้งานที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนในทุกๆ วัน

    นุ่มนวล คมชัด เป็นธรรมชาติ เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips

    สัมผัสประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดจากหูฟังไร้สายรุ่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือพอดคาสต์! เพลิดเพลินไปกับเสียงที่อบอุ่น คมชัดทุกรายละเอียด พร้อมเสียงเบสที่ครบเครื่องจากไดรเวอร์ที่ปรับจูนตามเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      20 mW
      ความไว
      112 dB (1 kHz)
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      40  มม.

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.4
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      21.50  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      18.00  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.405  กก.
      ความสูง
      27.20  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 16639 1
      น้ำหนักสุทธิ
      0.65  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.755  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      1 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      Up to 55  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 10 hrs
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      9.6  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง)
      500  mAh
      ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      24.9  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      20.1  ซม.
      ความลึก
      5.5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 16639 4
      น้ำหนักรวม
      0.373  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.216  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.157  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      19.76  ซม.
      ความกว้าง
      16.57  ซม.
      ความลึก
      8.29  ซม.
      น้ำหนัก
      0.185  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี

    • ดีไซน์

      สี
      สีเบจ
      รูปแบบการสวมใส่
      สายคาดศีรษะ
      ดีไซน์แบบพับได้
      Flat
      วัสดุต่อหู
      หนังสังเคราะห์
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      หลังปิด

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      1 mic

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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