TAH2300BK/97
สวมใส่สบาย เสียงดีเป็นเลิศ
สวมหูฟังไร้สายครอบหูเหล่านี้ แล้วคุณจะได้สัมผัสความสบายอย่างแท้จริงขณะฟังเพลง มอบเสียงคมชัดพร้อมเสียงเบสที่หนักแน่น และเล่นได้นานสูงสุดถึง 55 ชั่วโมงดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อความสบายในทุกๆ วัน แถบคาดศีรษะบุนวมมีน้ำหนักเบา จึงไม่กดทับศีรษะ ขณะที่ฟองน้ำหูฟังนุ่มๆ สามารถปรับเอียงให้กระชับพอดีหูได้ หูฟังแต่ละข้างบุด้วยหนังเทียม PU คุณภาพพรีเมียม ให้สัมผัสเรียบ สบายผิว ผสานความรู้สึกใส่สบายยาวนานเข้ากับการดูแลรักษาที่ง่าย
สัมผัสคุณภาพเสียงอันยอดเยี่ยมจากไดรเวอร์ขนาด 40 มม. และโครงสร้างแบบครอบหูที่ช่วยตัดเสียงรบกวนได้อย่างดี ให้คุณเพลิดเพลินไปกับพลังเบสเต็มพิกัดในเพลงโปรด
หูฟังไร้สายรุ่นนี้เล่นได้นานถึง 55 ชั่วโมง คุณจึงฟังเพลงได้หลายเพลย์ลิสต์โดยไม่ต้องหยุดพักชาร์จแบต แบตจะชาร์จเต็มในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C ชาร์จสั้นๆ เพียง 15 นาทีก็เพียงพอที่จะเล่นเพลงต่อได้อีก 10 ชั่วโมง
การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย
อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว
ไปกับคุณได้ทุกที่! ด้วยดีไซน์พับได้แบนราบ หูฟังไร้สายแบบครอบหูรุ่นนี้พร้อมให้คุณพกพาไปได้ทุกที่ ตัวหูฟังสามารถพับให้แบนราบได้ ทำให้จัดเก็บไว้ในถุงหรือกระเป๋าถือได้ง่าย
หูฟังข้างซ้ายมีปุ่มมัลติฟังก์ชันสำหรับจัดการสายโทรเข้าและควบคุมการเล่นเพลง นอกจากนี้ยังมีปุ่มสำหรับปรับระดับเสียงโดยเฉพาะที่ใช้งานง่ายเป็นธรรมชาติ ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อมกดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการใช้งานที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนในทุกๆ วัน
สัมผัสประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดจากหูฟังไร้สายรุ่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือพอดคาสต์! เพลิดเพลินไปกับเสียงที่อบอุ่น คมชัดทุกรายละเอียด พร้อมเสียงเบสที่ครบเครื่องจากไดรเวอร์ที่ปรับจูนตามเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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