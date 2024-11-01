TAH4105RD/00
จังหวะของคุณ สไตล์ของคุณ
ให้ความรู้สึกเหมือนคุณก้าวขึ้นสู่ฟลอร์เต้นรำ หูฟังแบบอินเอียร์นี้ให้เสียงชัดเจนและเสียงเบสที่ทรงพลัง แถบคาดศีรษะบุนุ่มให้ความรู้สึกสบายและดีไซน์สีด้านทำให้คุณสร้างเสียงเพลงในสไตล์ของคุณดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ทบทวนช่วงเวลาที่ดีที่สุดในฟลอร์เต้นรำซ้ำๆ ด้วยตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 32 มม. ที่ให้เสียงเบสทุ้มหนักแน่นและชัดเจน การออกแบบด้านหลังปิดสนิทให้การขจัดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยม คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเพลงโปรดของคุณได้ทุกวินาที
หูฟังแบบครอบหูนี้ตกแต่งด้านด้วยสีด้านที่มีสไตล์โดดเด่น มาพร้อมแถบคาดศีรษะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มที่เบาจนคุณแทบจะไม่รู้สึก ที่ครอบหูนุ่มมีเครื่องหมายระบุไว้สำหรับหูซ้าย/ขวาชัดเจน และสามารถปรับมุมได้ตามที่ต้องการ
เพลิดเพลินกับเสียงเบส ตัวหูฟังยังสามารถพับได้และปรับหมุนเข้าด้านในได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า เพียงแค่พับและนำติดตัวไปกับคุณ
ไม่ว่าจะรับสาย หยุดรายการเล่นของคุณชั่วคราว ก็ทำได้โดยไม่ต้องแตะสมาร์ทโฟน หัวเสียบทำมุมช่วยให้คุณเสียบหูฟังเข้ากับอุปกรณ์สมาร์ทได้สะดวกหากโทรศัพท์ของคุณอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
-
ขนาดเล็กพับเก็บได้ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวและให้คุณพกพาเสียงเพลงไปได้ทุกที่
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
ดีไซน์
UPC
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด