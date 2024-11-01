คำค้นหา

  • จังหวะของคุณ สไตล์ของคุณ จังหวะของคุณ สไตล์ของคุณ จังหวะของคุณ สไตล์ของคุณ

    3000 series หูฟังแบบครอบหู

    TAH4105WT/00

    จังหวะของคุณ สไตล์ของคุณ

    ให้ความรู้สึกเหมือนคุณก้าวขึ้นสู่ฟลอร์เต้นรำ หูฟังแบบอินเอียร์นี้ให้เสียงชัดเจนและเสียงเบสที่ทรงพลัง แถบคาดศีรษะบุนุ่มให้ความรู้สึกสบายและดีไซน์สีด้านทำให้คุณสร้างเสียงเพลงในสไตล์ของคุณ

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    จำหน่ายในรุ่น:

    Unfortunately this product is no longer available

    3000 series หูฟังแบบครอบหู

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู สายคาดศีรษะ ทั้งหมด

    จังหวะของคุณ สไตล์ของคุณ

    • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
    • แถบคาดศีรษะน้ำหนักเบา
    • พับได้กะทัดรัด
    การขจัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมจากจากการออกแบบด้านหลังปิดสนิท

    การขจัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมจากจากการออกแบบด้านหลังปิดสนิท

    เบสคมชัด เสียงใสชัดเจน

    ทบทวนช่วงเวลาที่ดีที่สุดในฟลอร์เต้นรำซ้ำๆ ด้วยตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 32 มม. ที่ให้เสียงเบสทุ้มหนักแน่นและชัดเจน การออกแบบด้านหลังปิดสนิทให้การขจัดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยม คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเพลงโปรดของคุณได้ทุกวินาที

    แถบคาดศีรษะบุนุ่มแบบปรับได้ น้ำหนักเบา

    หูฟังแบบครอบหูนี้ตกแต่งด้านด้วยสีด้านที่มีสไตล์โดดเด่น มาพร้อมแถบคาดศีรษะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มที่เบาจนคุณแทบจะไม่รู้สึก ที่ครอบหูนุ่มมีเครื่องหมายระบุไว้สำหรับหูซ้าย/ขวาชัดเจน และสามารถปรับมุมได้ตามที่ต้องการ

    ดีไซน์พับได้แบนราบทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ

    เพลิดเพลินกับเสียงเบส ตัวหูฟังยังสามารถพับได้และปรับหมุนเข้าด้านในได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า เพียงแค่พับและนำติดตัวไปกับคุณ

    รีโมทคอนโทรลแบบในสายที่ใช้งานง่าย ทำให้ควบคุมการฟังเพลงกับการโทรได้อย่างง่ายดาย

    ไม่ว่าจะรับสาย หยุดรายการเล่นของคุณชั่วคราว ก็ทำได้โดยไม่ต้องแตะสมาร์ทโฟน หัวเสียบทำมุมช่วยให้คุณเสียบหูฟังเข้ากับอุปกรณ์สมาร์ทได้สะดวกหากโทรศัพท์ของคุณอยู่ในกระเป๋าเสื้อ

    หัวเสียบทำมุม เสียบหูฟังไว้ได้ตลอดเวลา

    -

    ขนาดเล็กพับเก็บได้เพื่อความคล่องตัวในการพกพา

    ขนาดเล็กพับเก็บได้ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวและให้คุณพกพาเสียงเพลงไปได้ทุกที่

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      32 มม.
      ไดอะแฟรม
      PET
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      ประเภทแม่เหล็ก
      NdFeB
      การตอบสนองต่อความถี่
      20 - 20 000  เฮิร์ตซ์
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      30 mW
      ความไว
      106 dB
      ประเภท
      ไดนามิก

    • การเชื่อมต่อ

      ความยาวสายเคเบิล
      1.2 ม.
      ช่องเสียบ
      3.5 มม.
      ไมโครโฟน
      ไมโครโฟนในตัว

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      21.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      17  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.96  กก.
      ความสูง
      24  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 11025 7
      น้ำหนักสุทธิ
      0.459  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.501  กก.

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      22.5  ซม.
      ความกว้าง
      19.5  ซม.
      ความลึก
      5  ซม.
      EAN
      48 95229 11025 0
      น้ำหนักรวม
      0.26  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.153  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.107  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      18.5  ซม.
      ความกว้าง
      16.5  ซม.
      ความลึก
      4  ซม.
      น้ำหนัก
      0.153  กก.

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว

    • UPC

      UPC
      8 40063 20107 1

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด