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  • สวมใส่สบาย เสียงดีเยี่ยม พับเก็บง่าย สวมใส่สบาย เสียงดีเยี่ยม พับเก็บง่าย สวมใส่สบาย เสียงดีเยี่ยม พับเก็บง่าย

    5000 series หูฟังไร้สายแบบครอบหู

    TAH5209BK/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    สวมใส่สบาย เสียงดีเยี่ยม พับเก็บง่าย

    เพียงแค่สวมหูฟังไร้สายแบบครอบหูคู่นี้ คุณก็จะได้สัมผัสกับความสบายอย่างแท้จริงขณะฟังเพลง มอบเสียงที่เต็มอิ่มพร้อมเสียงเบสที่ลึก แม้เปิดในระดับเสียงต่ำ ฟังได้นานสูงสุดถึง 65 ชั่วโมง และยังสามารถพับเก็บได้อย่างง่ายดาย พกพาสะดวกในทุกการเดินทาง

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    จำหน่ายในรุ่น:

    5000 series หูฟังไร้สายแบบครอบหู

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    สวมใส่สบาย เสียงดีเยี่ยม พับเก็บง่าย

    • หูฟังแบบครอบหูน้ำหนักเบา
    • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
    • เล่นได้นานถึง 65 ชั่วโมง
    • การโทรที่ชัดเจน
    น้ำหนักเบา ใส่สบายได้นานหลายชั่วโมง

    น้ำหนักเบา ใส่สบายได้นานหลายชั่วโมง

    หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อความสบายในทุกๆ วัน แถบคาดศีรษะบุนวมเบามากจนคุณแทบไม่รู้สึก และสามารถปรับเอียงหูฟังให้กระชับพอดีหูได้ หูฟังแต่ละข้างบุด้วยเมมโมรี่โฟม ยิ่งใส่บ่อยก็ยิ่งหลงรัก

    Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

    Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

    สัมผัสกับคุณภาพเสียงอันยอดเยี่ยมจากไดรเวอร์ขนาด 40 มม. และโครงสร้างแบบครอบหูที่ช่วยตัดเสียงรบกวนได้อย่างดี สำหรับใครที่ชอบเบสหนักๆ ลองเปิดใช้งาน Dynamic Bass ผ่านแอป Philips Headphones แล้วเพลิดเพลินไปกับพลังเบสเต็มพิกัดแม้เปิดเสียงเบา

    เล่นได้นานสุด 65 ชั่วโมง ชาร์จเร็วได้

    เล่นได้นานสุด 65 ชั่วโมง ชาร์จเร็วได้

    หูฟังไร้สายรุ่นนี้เล่นได้นานถึง 65 ชั่วโมง คุณจึงฟังเพลงได้หลายเพลย์ลิสต์โดยไม่ต้องหยุดพักชาร์จแบต แบตจะชาร์จเต็มในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C ชาร์จสั้นๆ เพียง 5 นาทีก็เพียงพอที่จะเล่นเพลงต่อได้อีก 3 ชั่วโมง

    การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

    ดีไซน์สวย พับเก็บกะทัดรัด พกพาสะดวก

    ดีไซน์สวย พับเก็บกะทัดรัด พกพาสะดวก

    ไปกับคุณได้ทุกที่! ด้วยสีแมตต์สุดเก๋ที่มีให้เลือกหลายสีและดีไซน์พับได้ หูฟังไร้สายแบบครอบหูรุ่นนี้พร้อมให้คุณพกพาไปได้ทุกที่ ตัวหูฟังสามารถพับแบนและหมุนเข้าด้านใน ทำให้จัดเก็บไว้ในถุงหรือกระเป๋าถือได้ง่าย

    ปุ่มมัลติฟังก์ชันใช้สะดวกบนหูฟังข้างขวา

    ปุ่มมัลติฟังก์ชันที่หูฟังข้างขวาจะช่วยคุณจัดการสายโทรเข้า ควบคุมการเล่นเพลง และปรับระดับเสียงได้อย่างสะดวก หากคุณกำลังดูวิดีโอหรือภาพยนตร์ คุณก็สามารถใช้ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานค่าเสียงแบบความหน่วงต่ำได้เช่นกัน

    แอปพลิเคชันหูฟัง Philips ปรับแต่งการควบคุมเสียง

    คุณสามารถใช้แอปคู่หูของเราเพื่อเปิดใช้งาน Dynamic Bass หรือเปิดโหมดความหน่วงต่ำขณะรับชมวิดีโอ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสไตล์เสียงที่ปรับไว้ล่วงหน้าให้เลือกใช้หลายแบบ เช่น เสียงพูดที่เหมาะสำหรับพอดแคสต์! เคยลืมปิดหูฟังไหม เข้าไปตั้งเวลาปิดหูฟังในแอปของเรา แล้วหูฟังจะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลา

    นุ่มนวล คมชัด เป็นธรรมชาติ เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips

    สัมผัสประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดจากหูฟังไร้สายรุ่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือพอดคาสต์! เพลิดเพลินไปกับเสียงที่อบอุ่น คมชัดทุกรายละเอียด พร้อมเสียงเบสที่ครบเครื่องจากไดรเวอร์ที่ปรับจูนตามเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      20 mW
      ความไว
      92 dB (1 kHz, -10dBFS)
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      40  มม.
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.3
      Bluetooth Profile
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      23.60  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      23.00  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.332  กก.
      ความสูง
      30.50  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 14999 8
      น้ำหนักสุทธิ
      0.67  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.662  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      1
      เวลาการเล่นเพลง
      65  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      5 mins for 3 hr
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      10  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง)
      500  mAh
      ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      22.4  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      แขวน
      ความกว้าง
      7  ซม.
      ความลึก
      26.7  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 14999 1
      น้ำหนักรวม
      0.444  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.223  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.221  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      20.00  ซม.
      ความกว้าง
      18.50  ซม.
      ความลึก
      5.50  ซม.
      น้ำหนัก
      0.223  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      สายคาดศีรษะ
      ดีไซน์แบบพับได้
      แบน / เข้าด้านใน
      วัสดุต่อหู
      หนังสังเคราะห์
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      หลังปิด

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      1 mic

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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