TAH5209BK/97
สวมใส่สบาย เสียงดีเยี่ยม พับเก็บง่าย
เพียงแค่สวมหูฟังไร้สายแบบครอบหูคู่นี้ คุณก็จะได้สัมผัสกับความสบายอย่างแท้จริงขณะฟังเพลง มอบเสียงที่เต็มอิ่มพร้อมเสียงเบสที่ลึก แม้เปิดในระดับเสียงต่ำ ฟังได้นานสูงสุดถึง 65 ชั่วโมง และยังสามารถพับเก็บได้อย่างง่ายดาย พกพาสะดวกในทุกการเดินทางดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อความสบายในทุกๆ วัน แถบคาดศีรษะบุนวมเบามากจนคุณแทบไม่รู้สึก และสามารถปรับเอียงหูฟังให้กระชับพอดีหูได้ หูฟังแต่ละข้างบุด้วยเมมโมรี่โฟม ยิ่งใส่บ่อยก็ยิ่งหลงรัก
สัมผัสกับคุณภาพเสียงอันยอดเยี่ยมจากไดรเวอร์ขนาด 40 มม. และโครงสร้างแบบครอบหูที่ช่วยตัดเสียงรบกวนได้อย่างดี สำหรับใครที่ชอบเบสหนักๆ ลองเปิดใช้งาน Dynamic Bass ผ่านแอป Philips Headphones แล้วเพลิดเพลินไปกับพลังเบสเต็มพิกัดแม้เปิดเสียงเบา
หูฟังไร้สายรุ่นนี้เล่นได้นานถึง 65 ชั่วโมง คุณจึงฟังเพลงได้หลายเพลย์ลิสต์โดยไม่ต้องหยุดพักชาร์จแบต แบตจะชาร์จเต็มในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C ชาร์จสั้นๆ เพียง 5 นาทีก็เพียงพอที่จะเล่นเพลงต่อได้อีก 3 ชั่วโมง
การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย
อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว
ไปกับคุณได้ทุกที่! ด้วยสีแมตต์สุดเก๋ที่มีให้เลือกหลายสีและดีไซน์พับได้ หูฟังไร้สายแบบครอบหูรุ่นนี้พร้อมให้คุณพกพาไปได้ทุกที่ ตัวหูฟังสามารถพับแบนและหมุนเข้าด้านใน ทำให้จัดเก็บไว้ในถุงหรือกระเป๋าถือได้ง่าย
ปุ่มมัลติฟังก์ชันที่หูฟังข้างขวาจะช่วยคุณจัดการสายโทรเข้า ควบคุมการเล่นเพลง และปรับระดับเสียงได้อย่างสะดวก หากคุณกำลังดูวิดีโอหรือภาพยนตร์ คุณก็สามารถใช้ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานค่าเสียงแบบความหน่วงต่ำได้เช่นกัน
คุณสามารถใช้แอปคู่หูของเราเพื่อเปิดใช้งาน Dynamic Bass หรือเปิดโหมดความหน่วงต่ำขณะรับชมวิดีโอ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสไตล์เสียงที่ปรับไว้ล่วงหน้าให้เลือกใช้หลายแบบ เช่น เสียงพูดที่เหมาะสำหรับพอดแคสต์! เคยลืมปิดหูฟังไหม เข้าไปตั้งเวลาปิดหูฟังในแอปของเรา แล้วหูฟังจะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลา
สัมผัสประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดจากหูฟังไร้สายรุ่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือพอดคาสต์! เพลิดเพลินไปกับเสียงที่อบอุ่น คมชัดทุกรายละเอียด พร้อมเสียงเบสที่ครบเครื่องจากไดรเวอร์ที่ปรับจูนตามเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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