TAQ2000BK/97
ดีไซน์ครอบใบหู ใส่กระชับแบบเปิดหู
เพลิดเพลินกับเสียงคมชัดและความสบายตลอดวัน ด้วยหูฟังเอียร์บัด True Wireless แบบเปิดหูที่สวมใส่แบบครอบใบหู โดยหูฟังแต่ละข้างสวมใส่ได้เบาสบายแต่แนบสนิท ขณะที่ดีไซน์เปิดหูช่วยให้คุณได้ยินทั้งเสียงรอบตัวและเสียงที่คุณกำลังฟังไปพร้อมกันดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หูฟังเอียร์บัดรุ่นนี้จะเกาะหูชั้นนอกอย่างหลวมๆ แต่มั่นคง ไม่ลื่นหลุดง่าย พร้อมข้อต่อที่ยืดหยุ่น ช่วยให้คุณปรับความกระชับได้เพื่อความสบายสูงสุด ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Air Conduction จะส่งเสียงผ่านอากาศตรงเข้าสู่ช่องหูอย่างแม่นยำโดยที่ไม่ซีลช่องหู คุณจึงยังคงได้ยินเสียงรอบข้าง
เล่นได้นาน 7 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็ม บวก 21 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ หากต้องการเติมแบตอย่างรวดเร็ว ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสเพียง 15 นาที ก็จะใช้งานต่อได้อีก 1 ชั่วโมง การชาร์จหูฟังจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในโหมดโมโนคุณจะสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่งขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ได้
การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่องได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความยั่งยืนและโปร่งใสยิ่งขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากพลาสติกของเราทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ผ่านการรับรอง FSC และหมึกที่ทำจากถั่วเหลือง
หูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหูรุ่นนี้ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาหวิว ใส่กระชับสบาย ได้มาตรฐาน IPX4 กันน้ำกระเซ็นได้ทั้งชิ้น ไม่หวั่นแม้โดนเหงื่อ หายห่วงเวลาเจอฝนโดยไม่ทันตั้งตัว พร้อมสำหรับการใช้งานในทุกๆ วันของคุณ
อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว
มีปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวกอยู่บนตัวหูฟังสำหรับเล่นเพลง ปรับระดับเสียง และรับสาย ถนัดใช้หูฟังข้างไหน สามารถเข้าไปปรับแต่งการตั้งค่าปุ่มได้ในแอปคู่หู Philips Headphones
นอกจากการปรับแต่งปุ่มควบคุมบนตัวหูฟังแล้ว คุณสามารถใช้แอปคู่หูของเราเพื่อเปิดใช้งาน Dynamic Bass อัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุด จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และแม้แต่ฟังเสียงบรรยากาศในแอป นอกจากนี้ในแอปยังมีเสียงบรรยากาศหลายแบบที่คุณสามารถเปิดเล่นพร้อมกับคลื่นเสียงบำบัดสมอง (Binaural Beats) เพื่อช่วยฝึกสมาธิ ผ่อนคลาย หรือนอนหลับได้ หรือจะเปิดฟังเฉพาะเสียงบรรยากาศหรือเสียงธรรมชาติก็ได้เช่นกัน
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ขนาด
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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