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  • ดีไซน์ครอบใบหู ใส่กระชับแบบเปิดหู ดีไซน์ครอบใบหู ใส่กระชับแบบเปิดหู ดีไซน์ครอบใบหู ใส่กระชับแบบเปิดหู

    2000 series เอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหู

    TAQ2000WT/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ดีไซน์ครอบใบหู ใส่กระชับแบบเปิดหู

    เพลิดเพลินกับเสียงคมชัดและความสบายตลอดวัน ด้วยหูฟังเอียร์บัด True Wireless แบบเปิดหูที่สวมใส่แบบครอบใบหู โดยหูฟังแต่ละข้างสวมใส่ได้เบาสบายแต่แนบสนิท ขณะที่ดีไซน์เปิดหูช่วยให้คุณได้ยินทั้งเสียงรอบตัวและเสียงที่คุณกำลังฟังไปพร้อมกัน

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    จำหน่ายในรุ่น:

    2000 series เอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหู

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    ดีไซน์ครอบใบหู ใส่กระชับแบบเปิดหู

    • เอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหู
    • เกาะกับใบหู
    • เล่นได้นานถึง 28 ชั่วโมง
    • Bluetooth แบบหลายจุด
    เอียร์บัดแบบเกาะใบหู ไม่อุดกั้นช่องหู ใส่สบายทั้งวัน

    เอียร์บัดแบบเกาะใบหู ไม่อุดกั้นช่องหู ใส่สบายทั้งวัน

    หูฟังเอียร์บัดรุ่นนี้จะเกาะหูชั้นนอกอย่างหลวมๆ แต่มั่นคง ไม่ลื่นหลุดง่าย พร้อมข้อต่อที่ยืดหยุ่น ช่วยให้คุณปรับความกระชับได้เพื่อความสบายสูงสุด ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Air Conduction จะส่งเสียงผ่านอากาศตรงเข้าสู่ช่องหูอย่างแม่นยำโดยที่ไม่ซีลช่องหู คุณจึงยังคงได้ยินเสียงรอบข้าง

    เล่นได้นานสุด 28 ชั่วโมง เคสชาร์จดีไซน์เพรียวบาง

    เล่นได้นานสุด 28 ชั่วโมง เคสชาร์จดีไซน์เพรียวบาง

    เล่นได้นาน 7 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็ม บวก 21 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ หากต้องการเติมแบตอย่างรวดเร็ว ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสเพียง 15 นาที ก็จะใช้งานต่อได้อีก 1 ชั่วโมง การชาร์จหูฟังจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในโหมดโมโนคุณจะสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่งขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ได้

    การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่องได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

    การออกแบบและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ

    เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความยั่งยืนและโปร่งใสยิ่งขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากพลาสติกของเราทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ผ่านการรับรอง FSC และหมึกที่ทำจากถั่วเหลือง

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    หูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหูรุ่นนี้ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาหวิว ใส่กระชับสบาย ได้มาตรฐาน IPX4 กันน้ำกระเซ็นได้ทั้งชิ้น ไม่หวั่นแม้โดนเหงื่อ หายห่วงเวลาเจอฝนโดยไม่ทันตั้งตัว พร้อมสำหรับการใช้งานในทุกๆ วันของคุณ

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

    ปรับแต่งปุ่มควบคุมบนตัวหูฟังได้

    มีปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวกอยู่บนตัวหูฟังสำหรับเล่นเพลง ปรับระดับเสียง และรับสาย ถนัดใช้หูฟังข้างไหน สามารถเข้าไปปรับแต่งการตั้งค่าปุ่มได้ในแอปคู่หู Philips Headphones

    แอป Philips Headphones ปรับแต่งเอียร์บัดของคุณ

    นอกจากการปรับแต่งปุ่มควบคุมบนตัวหูฟังแล้ว คุณสามารถใช้แอปคู่หูของเราเพื่อเปิดใช้งาน Dynamic Bass อัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุด จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และแม้แต่ฟังเสียงบรรยากาศในแอป นอกจากนี้ในแอปยังมีเสียงบรรยากาศหลายแบบที่คุณสามารถเปิดเล่นพร้อมกับคลื่นเสียงบำบัดสมอง (Binaural Beats) เพื่อช่วยฝึกสมาธิ ผ่อนคลาย หรือนอนหลับได้ หรือจะเปิดฟังเฉพาะเสียงบรรยากาศหรือเสียงธรรมชาติก็ได้เช่นกัน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      150 - 20,000 เฮิรตซ์
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      12 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      20 mW
      ความไว
      113 เดซิเบล (1 กิโลเฮิรตซ์, 1 มิลลิวัตต์)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.4
      Bluetooth Profile
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      23.90  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      22.80  ซม.
      น้ำหนักรวม
      2.785  กก.
      ความสูง
      20.00  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 16641 4
      น้ำหนักสุทธิ
      1.44  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.345  กก.

    • สะดวกสบาย

      กันน้ำ
      IPX4
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      11.10  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      10.40  ซม.
      ความสูง
      8.50  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.18  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.315  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.11  กก.
      GTIN
      2 48 95229 16641 1

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      7 + 21  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 1 hour
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      11.2  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      450  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      51  mAh

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      9.60  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      9.65  ซม.
      ความลึก
      3.40  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 16641 7
      น้ำหนักรวม
      0.085  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.060  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.025  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      เคสชาร์จ
      มี

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว
      รูปแบบการสวมใส่
      เกี่ยวหู
      ที่ครอบหู
      โอเพนเอียร์
      ชนิดใส่ในหู
      เปิดพอดี

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      1 mic

    • ขนาด

      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      6.55 x 2.77 x 3.92  ซม.
      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      2.60 x 2.70 x 1.95  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.048  กก.

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      การสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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