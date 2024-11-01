TAT1108BL/97
ได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน
ฟังเพลงและเสียงโทรอย่างถูกต้อง หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ใช้ไดรเวอร์ 6 มม. เพื่อเสียงที่เต็มอิ่มและเบสที่ทรงพลัง และไมค์ AI เพื่อการโทรที่ชัดเจน ทนทานต่อน้ำกระเซ็นและเหงื่อระดับ IPX4 และเคสชาร์จขนาดพกพาสำหรับเล่นเพลงได้นาน 15 ชั่วโมงดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่ว่าวันของคุณจะยาวนานแค่ไหน หูฟังเหล่านี้ก็ช่วยคุณได้ คุณมีเวลาเล่น 5 ชั่วโมงและเพิ่มอีก 10 ชั่วโมงจากเคสชาร์จขนาดพกพาที่สะดวก
ฟังเสียงของคุณในแบบที่ควรจะเป็น หูฟังเหล่านี้ใช้ไดรเวอร์ไดนามิก 6 มม. ที่ออกแบบเองเพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่แท้จริงให้กับคุณ ความจุขนาดใหญ่ของไดรเวอร์ช่วยเพิ่มไดนามิกและเสียงเบส คุณจึงไม่พลาดทุกจังหวะ
อย่าให้เสียงจากโลกมารบกวนการฟังของคุณ หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟน AI ที่ใช้อัลกอริทึม AI ขั้นสูงเพื่อกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยินและรับประกันคุณภาพการโทรที่ชัดเจน ได้ยินกันชัดเจนทุกครั้ง
ระดับ IPX4 และไดรเวอร์ 6 มม. อันทรงพลังช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพอากาศ! หูฟังมีความทนทานต่อน้ำและไม่กลัวฝนหรือเหงื่อ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะโดนน้ำ
หูฟังเอียร์บัดที่สวมใส่สบายนี้แนบสนิทกับช่องหูของคุณ ทำให้เกิดการผนึกที่สมบูรณ์แบบซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก ได้ยินทุกจังหวะและคำพูด! เพลิดเพลินกับความสบายอย่างแท้จริงด้วยปลอกครอบหูฟังซิลิโคนแบบนุ่มที่เปลี่ยนได้สามขนาด
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ขนาด
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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