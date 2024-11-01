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  • ได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน ได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน ได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน

    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT1108WT/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน

    ฟังเพลงและเสียงโทรอย่างถูกต้อง หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ใช้ไดรเวอร์ 6 มม. เพื่อเสียงที่เต็มอิ่มและเบสที่ทรงพลัง และไมค์ AI เพื่อการโทรที่ชัดเจน ทนทานต่อน้ำกระเซ็นและเหงื่อระดับ IPX4 และเคสชาร์จขนาดพกพาสำหรับเล่นเพลงได้นาน 15 ชั่วโมง

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    จำหน่ายในรุ่น:

    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    ได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน

    • คุณภาพการโทรที่ชัดเจน
    • ไดรเวอร์ 6 มม. เพื่อเสียงเบสทรงพลัง
    • ออกแบบตามการยศาสตร์เพื่อความสะดวกสบาย
    • การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4

    ไม่ต้องกังวล เวลาเล่นสูงสุด 15 ชั่วโมงเมื่อรวมเคส

    ไม่ว่าวันของคุณจะยาวนานแค่ไหน หูฟังเหล่านี้ก็ช่วยคุณได้ คุณมีเวลาเล่น 5 ชั่วโมงและเพิ่มอีก 10 ชั่วโมงจากเคสชาร์จขนาดพกพาที่สะดวก

    ไดรเวอร์แบบกำหนดเอง 6 มม. เพื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมและเสียงเบสทรงพลัง

    ฟังเสียงของคุณในแบบที่ควรจะเป็น หูฟังเหล่านี้ใช้ไดรเวอร์ไดนามิก 6 มม. ที่ออกแบบเองเพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่แท้จริงให้กับคุณ ความจุขนาดใหญ่ของไดรเวอร์ช่วยเพิ่มไดนามิกและเสียงเบส คุณจึงไม่พลาดทุกจังหวะ

    ไมค์ AI เพื่อคุณภาพการโทรที่ชัดเจน

    อย่าให้เสียงจากโลกมารบกวนการฟังของคุณ หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟน AI ที่ใช้อัลกอริทึม AI ขั้นสูงเพื่อกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยินและรับประกันคุณภาพการโทรที่ชัดเจน ได้ยินกันชัดเจนทุกครั้ง

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    ระดับ IPX4 และไดรเวอร์ 6 มม. อันทรงพลังช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพอากาศ! หูฟังมีความทนทานต่อน้ำและไม่กลัวฝนหรือเหงื่อ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะโดนน้ำ

    สวมใส่ได้พอดีแนบสบายหู

    หูฟังเอียร์บัดที่สวมใส่สบายนี้แนบสนิทกับช่องหูของคุณ ทำให้เกิดการผนึกที่สมบูรณ์แบบซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก ได้ยินทุกจังหวะและคำพูด! เพลิดเพลินกับความสบายอย่างแท้จริงด้วยปลอกครอบหูฟังซิลิโคนแบบนุ่มที่เปลี่ยนได้สามขนาด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      6 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5 mW
      ความไว
      106 dB (1k Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.3
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      26.5  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      22.2  ซม.
      น้ำหนักรวม
      2.972  กก.
      ความสูง
      24.5  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 13402 4
      น้ำหนักสุทธิ
      1.512  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.46  กก.

    • สะดวกสบาย

      กันน้ำ
      IPX4
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      12  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      10.5  ซม.
      ความสูง
      11.8  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.189  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.332  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.143  กก.
      GTIN
      2 48 95229 13402 1

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      5 + 10  ชั่วโมง
      เวลาสนทนา
      5 ชม.
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      6.1  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      250  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      35  mAh

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      11.8  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความลึก
      3.7  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 13402 7
      น้ำหนักรวม
      0.098  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.063  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.035  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      an AI mic

    • ขนาด

      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      3.11 x 5.95 x 3.20  ซม.
      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      2.03 x 2.97 x 2.49  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.036  กก.

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      คู่มือ
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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    • อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน

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