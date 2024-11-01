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    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT1207BK/00

    หยิบแล้วเดินทางได้เลย

    หยิบ เชื่อมต่อ แล้วพร้อมเดินทางเลย! หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงที่ยอดเยี่ยมนี้มาพร้อมกับเคสชาร์จขนาดเล็กพิเศษที่ใส่ในกระเป๋าเสื้อของคุณเพื่อให้ได้เสียงที่น่าเชื่อถือและสะดวกสบายทุกที่ที่คุณไป การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4 และเล่นได้สูงสุด 18 ชั่วโมง!

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    จำหน่ายในรุ่น:

    Unfortunately this product is no longer available

    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    หยิบแล้วเดินทางได้เลย

    • หูฟังเอียร์บัดที่สวมใส่สบาย
    • เคสชาร์จขนาดเล็กพิเศษ
    • การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4
    • เล่นได้สูงสุด 18 ชั่วโมง
    สวมใส่ได้พอดีแนบสบายหู

    สวมใส่ได้พอดีแนบสบายหู

    หูฟังเอียร์บัดที่สวมใส่สบายนี้แนบสนิทกับช่องหูของคุณ ทำให้เกิดการผนึกที่สมบูรณ์แบบซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก ได้ยินทุกจังหวะและคำพูด! เพลิดเพลินกับความสบายอย่างแท้จริงด้วยปลอกครอบหูฟังซิลิโคนแบบนุ่มที่เปลี่ยนได้สามขนาด

    เคสชาร์จ USB-C ขนาดเล็กพิเศษ

    เคสชาร์จ USB-C ขนาดเล็กพิเศษ

    เคสขนาดเล็กพิเศษนี้ให้พลังที่แท้จริงแก่คุณในแพ็คเกจขนาดเล็ก ชาร์จเต็มแล้วหูฟังจะให้เวลาเล่น 6 ชั่วโมงและเคสที่ชาร์จเต็มจะเพิ่มเวลาอีก 12 ชั่วโมง เพื่อการชาร์จที่รวดเร็ว ให้ชาร์จหูฟังของคุณเป็นเวลา 15 นาที และรับชั่วโมงพิเศษเพิ่ม!

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    ระดับ IPX4 และไดรเวอร์ 6 มม. อันทรงพลังช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพอากาศ! หูฟังมีความทนทานต่อน้ำและไม่กลัวฝนหรือเหงื่อ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะโดนน้ำ

    การควบคุมแบบบูรณาการ จับคู่ง่าย

    การควบคุมในตัวของหูฟังเอียร์บัดช่วยให้คุณหยุดเพลงชั่วคราว รับสาย และปลุกผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว เมื่อจับคู่แล้ว หูฟังจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณอีกครั้งทันทีที่คุณนำออกจากเคสชาร์จ

    โทรออกในโหมดโมโนโดยใช้หูฟังเอียร์บัดข้างเดียว

    ต้องโทรบ่อยครั้งใช่ไหม คุณสามารถเพิ่มเวลาสนทนาของคุณเป็นสองเท่าได้โดยใช้หูฟังเพียงข้างเดียวในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ ไมโครโฟนจะถูกกำหนดให้กับหูฟังที่คุณกำลังใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ และคุณสามารถสลับไปมาได้เมื่อหูฟังข้างที่คุณกำลังใช้มีแบตเตอรี่เหลือน้อย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      6 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      3 mW
      ความไว
      97 dB (1k Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.2
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      22.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      22.2  ซม.
      น้ำหนักรวม
      3.03  กก.
      ความสูง
      35.5  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 12582 4
      น้ำหนักสุทธิ
      1.392  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.638  กก.

    • สะดวกสบาย

      กันน้ำ
      IPX4
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      10.3  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      10.2  ซม.
      ความสูง
      16.5  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.174  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.332  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.158  กก.
      GTIN
      2 48 95229 12582 1

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      6 + 12  ชั่วโมง
      เวลาสนทนา
      6 ชม.
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      7.7  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      280  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      40  mAh

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความลึก
      3  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 12582 7
      น้ำหนักรวม
      0.094  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.058  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.036  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      1 mic

    • ขนาด

      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      5.79 x 3.61 x 2.57  ซม.
      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      2.41 x 2.16 x 2.05  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.034  กก.

    • UPC

      UPC
      8 40063 20237 5

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      คู่มือ
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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