TAT1207YL/00
หยิบแล้วเดินทางได้เลย
หยิบ เชื่อมต่อ แล้วพร้อมเดินทางเลย! หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงที่ยอดเยี่ยมนี้มาพร้อมกับเคสชาร์จขนาดเล็กพิเศษที่ใส่ในกระเป๋าเสื้อของคุณเพื่อให้ได้เสียงที่น่าเชื่อถือและสะดวกสบายทุกที่ที่คุณไป การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4 และเล่นได้สูงสุด 18 ชั่วโมง!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หูฟังเอียร์บัดที่สวมใส่สบายนี้แนบสนิทกับช่องหูของคุณ ทำให้เกิดการผนึกที่สมบูรณ์แบบซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก ได้ยินทุกจังหวะและคำพูด! เพลิดเพลินกับความสบายอย่างแท้จริงด้วยปลอกครอบหูฟังซิลิโคนแบบนุ่มที่เปลี่ยนได้สามขนาด
เคสขนาดเล็กพิเศษนี้ให้พลังที่แท้จริงแก่คุณในแพ็คเกจขนาดเล็ก ชาร์จเต็มแล้วหูฟังจะให้เวลาเล่น 6 ชั่วโมงและเคสที่ชาร์จเต็มจะเพิ่มเวลาอีก 12 ชั่วโมง เพื่อการชาร์จที่รวดเร็ว ให้ชาร์จหูฟังของคุณเป็นเวลา 15 นาที และรับชั่วโมงพิเศษเพิ่ม!
ระดับ IPX4 และไดรเวอร์ 6 มม. อันทรงพลังช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพอากาศ! หูฟังมีความทนทานต่อน้ำและไม่กลัวฝนหรือเหงื่อ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะโดนน้ำ
การควบคุมในตัวของหูฟังเอียร์บัดช่วยให้คุณหยุดเพลงชั่วคราว รับสาย และปลุกผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว เมื่อจับคู่แล้ว หูฟังจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณอีกครั้งทันทีที่คุณนำออกจากเคสชาร์จ
ต้องโทรบ่อยครั้งใช่ไหม คุณสามารถเพิ่มเวลาสนทนาของคุณเป็นสองเท่าได้โดยใช้หูฟังเพียงข้างเดียวในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ ไมโครโฟนจะถูกกำหนดให้กับหูฟังที่คุณกำลังใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ และคุณสามารถสลับไปมาได้เมื่อหูฟังข้างที่คุณกำลังใช้มีแบตเตอรี่เหลือน้อย
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ขนาด
UPC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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