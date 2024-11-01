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  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT1209BK/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

    สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมักเป็นเรื่องง่ายๆ หยิบหูฟังของคุณพร้อมเพลงโปรด แล้วออกไปสนุกได้เลย! ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม เสียงเบสที่ทรงพลัง และเคสชาร์จขนาดกะทัดรัด หูฟังเอียร์บัด True Wireless ขนาดจิ๋วและใส่สบายนี้พร้อมรับมือกับทุกกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนของคุณ

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    จำหน่ายในรุ่น:

    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

    • ขนาดเล็กแต่เปี่ยมประสิทธิภาพ
    • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
    • เคสชาร์จขนาดพกพา
    • การโทรที่ชัดเจน
    หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็ก ใส่สบายหู เบสหนัก

    หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็ก ใส่สบายหู เบสหนัก

    หูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมได้โดยไม่ต้องเปิดดังมากนัก แตะที่ตัวเอียร์บัดด้านซ้ายเพื่อเปิดใช้งานเบสแบบไดนามิก แล้วสัมผัสกับพลังเบสเต็มพิกัดกระแทกใจแม้เปิดเสียงเบา

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

    การเชื่อมต่อบลูทูธที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดแคสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

    เคสชาร์จขนาดพกพา

    เคสชาร์จดีไซน์เพรียวบางเก็บใส่กระเป๋ากางเกงได้ง่าย พร้อมทั้งช่วยปกป้องและชาร์จหูฟังเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน โหมดโมโนหมายความว่าคุณสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่งขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศ ระดับ IPX4 หมายความว่าเอียร์บัดเหล่านี้กันน้ำ หยดน้ำฝนเพียงเล็กน้อยจึงไม่เป็นปัญหา! สวมใส่ในระหว่างการออกกำลังกายสั้นๆ หรือในวันที่อากาศร้อนเป็นพิเศษก็ไม่มีปัญหาแน่นอน

    เล่นได้นานสุด 18 ชั่วโมง รวมเคส

    คุณจะใช้งานได้ถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง และเพิ่มอีก 12 ชั่วโมงจากเคส ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าไปในเคส แล้วหูฟังจะชาร์จจนเต็มภายใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการชาร์จอย่างรวดเร็ว เพียงใช้เวลาชาร์จ 15 นาทีก็จะสามารถใช้งานได้อีก 1 ชั่วโมง และเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C ได้

    สวมใส่สบาย สั่งการสะดวกเพียงสัมผัสบนตัวหูฟัง

    จุกหูฟังใส่แล้วกระชับ ไม่หลุดง่าย สบายหู จุกหูฟังซิลิโคนแบบถอดเปลี่ยนได้ช่วยให้คุณเลือกขนาดที่พอดีที่สุดกับช่องหูได้ ทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายด้วยระบบควบคุมแบบสัมผัสบนตัวหูฟัง เช่น เปิดใช้งานฟังก์ชันเพิ่มพลังเบสแบบไดนามิก ควบคุมการเล่นเพลง หรือรับสาย

    เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

    ตกหลุมรักในสิ่งที่คุณได้ยินไม่ว่าจะเพลงหรือพอดแคสต์! หูฟังเอียร์บัดไร้สายเหล่านี้มีไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 10 มม. ที่ปรับแต่งตามเอกลักษณ์เสียงของ Philips ไม่ว่าคุณจะชอบอะไร คุณจะเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เป็นธรรมชาติและนุ่มนวลพร้อมเสียงเบสทุ้มลึก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      10 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      10 mW
      ความไว
      97 dB (-10 dbfs 1 kHz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.3
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      24.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      21.8  ซม.
      น้ำหนักรวม
      2.355  กก.
      ความสูง
      19.8  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 13995 1
      น้ำหนักสุทธิ
      1.2  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.155  กก.

    • สะดวกสบาย

      กันน้ำ
      IPX4
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      11.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      10  ซม.
      ความสูง
      8.5  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.15  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.258  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.108  กก.
      GTIN
      2 48 95229 13995 8

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      6 + 12  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      7.5  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      300  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      40  mAh

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      9.3  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      9  ซม.
      ความลึก
      3.2  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 13995 4
      น้ำหนักรวม
      0.069  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.05  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.019  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      1 mic

    • ขนาด

      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      5.80 x 3.59 x 2.52  ซม.
      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      2.23 x 1.79 x 2.19  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.03  กก.

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      คู่มือ
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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