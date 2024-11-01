TAT1209PK/97
เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมักเป็นเรื่องง่ายๆ หยิบหูฟังของคุณพร้อมเพลงโปรด แล้วออกไปสนุกได้เลย! ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม เสียงเบสที่ทรงพลัง และเคสชาร์จขนาดกะทัดรัด หูฟังเอียร์บัด True Wireless ขนาดจิ๋วและใส่สบายนี้พร้อมรับมือกับทุกกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนของคุณดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมได้โดยไม่ต้องเปิดดังมากนัก แตะที่ตัวเอียร์บัดด้านซ้ายเพื่อเปิดใช้งานเบสแบบไดนามิก แล้วสัมผัสกับพลังเบสเต็มพิกัดกระแทกใจแม้เปิดเสียงเบา
อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว
การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดแคสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย
เคสชาร์จดีไซน์เพรียวบางเก็บใส่กระเป๋ากางเกงได้ง่าย พร้อมทั้งช่วยปกป้องและชาร์จหูฟังเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน โหมดโมโนหมายความว่าคุณสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่งขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่
ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศ ระดับ IPX4 หมายความว่าเอียร์บัดเหล่านี้กันน้ำ หยดน้ำฝนเพียงเล็กน้อยจึงไม่เป็นปัญหา! สวมใส่ในระหว่างการออกกำลังกายสั้นๆ หรือในวันที่อากาศร้อนเป็นพิเศษก็ไม่มีปัญหาแน่นอน
คุณจะใช้งานได้ถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง และเพิ่มอีก 12 ชั่วโมงจากเคส ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าไปในเคส แล้วหูฟังจะชาร์จจนเต็มภายใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการชาร์จอย่างรวดเร็ว เพียงใช้เวลาชาร์จ 15 นาทีก็จะสามารถใช้งานได้อีก 1 ชั่วโมง และเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C ได้
จุกหูฟังใส่แล้วกระชับ ไม่หลุดง่าย สบายหู จุกหูฟังซิลิโคนแบบถอดเปลี่ยนได้ช่วยให้คุณเลือกขนาดที่พอดีที่สุดกับช่องหูได้ ทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายด้วยระบบควบคุมแบบสัมผัสบนตัวหูฟัง เช่น เปิดใช้งานฟังก์ชันเพิ่มพลังเบสแบบไดนามิก ควบคุมการเล่นเพลง หรือรับสาย
ตกหลุมรักในสิ่งที่คุณได้ยินไม่ว่าจะเพลงหรือพอดแคสต์! หูฟังเอียร์บัดไร้สายเหล่านี้มีไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 10 มม. ที่ปรับแต่งตามเอกลักษณ์เสียงของ Philips ไม่ว่าคุณจะชอบอะไร คุณจะเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เป็นธรรมชาติและนุ่มนวลพร้อมเสียงเบสทุ้มลึก
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ขนาด
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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