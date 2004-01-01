    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT2200PK/97

    ขจัดเสียงรบกวน สวมใส่สบาย

    เพลิดเพลินได้ตลอดวันกับเอียร์บัดไร้สายที่แท้จริงที่เบากว่า สวมใส่สบายกว่า และให้เสียงที่ดีเยี่ยม ระบบขจัดเสียงรบกวนจะช่วยให้คุณจดจ่อกับการฟัง ขณะที่ฝาครอบจุกหูที่มีลาย จะช่วยให้สวมใส่ได้อย่างมั่นคง

    • เอียร์บัดขนาดเล็ก สวมใส่ได้พอดี
    • การขจัดเสียงรบกวน
    • เทคโนโลยีไมโครโฟน 4 ตัว
    • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic

    คุณภาพเสียงสุดยอดจากหูฟังที่พอดีกับหูของคุณ

    ฝาครอบจุกหูลาย SecureFit ให้ความรู้สึกขณะสวมใส่ที่เบาสบาย ป้องกันเสียงรบกวนภายนอกเพื่อคุณภาพเสียงที่เหนือกว่า Dynamic Bass อันทรงพลังจะช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่คุณชื่นชอบ แม้ว่าจะเปิดฟังในระดับเสียงไม่ดังมาก

    ระบบขจัดเสียงรบกวนแอคทีฟจะให้ประสบการณ์การฟังไร้เสียงรบกวน

    การขจัดเสียงรบกวนที่คุณสามารถเปิดหรือปิดได้จากตัวเอียร์บัดหรือจากแอปจะช่วยลดเสียงภายนอก เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลง พอดคาสต์ และการโทร และ Awareness Mode จะทำให้คุณได้ยินเสียงจากภายนอก

    เทคโนโลยีไมโครโฟน 4 ตัว เพื่อเสียงโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ในพื้นที่ชุกชุม

    หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟนถึงสี่ตัว ซึ่งสองในห้าตัวนี้ บวกกับอัลกอริธึม AI เพื่อลดเสียงรบกวนจะให้เสียงโทรที่คมชัดสุดๆ แม้ว่าคุณจะอยู่ในร้านอาหารที่ชุกชุม เสียงของคุณก็จะถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม

    การเชื่อมต่อ Bluetooth® แบบหลายจุด และการจับคู่ที่ง่าย

    ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth® 6.0 ล่าสุดจะช่วยให้คุณสามารถสตรีมได้อย่างเสถียร และสามารถเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์ถึงสองชิ้นได้ในคราวเดียวกัน และยังรองรับ Google Fast Pair และ Microsoft Swift Pair อีกด้วย

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    พิกัดการป้องกันระดับ IPX4 ช่วยให้ใช้งานเอียร์บัดได้แม้จะมีฝนตกเล็กน้อย! หรือวันอากาศร้อนที่มีเหงื่อออกมาก

    เคสชาร์จขนาดพกพาที่มีช่องสำหรับใส่สายคล้อง

    เคสชาร์จขนาดเล็กทำให้พกพาในกระเป๋าได้ง่าย หรือคุณสามารถร้อยสายคล้องผ่านช่องสำหรับใส่สายคล้องแล้วแขวนเคสไว้กับกระเป๋าหรือห่วงร้อยเข็มขัด โหมดโมโนจะช่วยให้คุณสามารถใช้เอียร์บัดข้างหนึ่ง ระหว่างที่ชาร์จอีกข้าง

    เล่นเพลงได้ต่อเนื่องสูงสุด 36 ชั่วโมงขณะที่ใส่เคส

    ถ้าปิดระบบตัดเสียงรบกวนก็จะเพิ่มระยะเวลาการเล่นขึ้นเป็น 10 ชั่วโมงจากการชาร์จหนึ่งครั้ง และเพิ่มขึ้นอีก 30 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ (เมื่อเปิดการตัดเสียงรบกวนจะเล่นได้ 7 ชั่วโมงและอีก 21 ชั่วโมงจากเคส) การชาร์จเพียง 15 นาทีภายในเคสจะเพิ่มระยะเวลาการเล่นขึ้นถึง 3 ชั่วโมง สามารถชาร์จเคสได้ทาง USB-C

    แอป Philips Headphones ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ

    แอปอีควอไลเซอร์ EQ ที่ใช้งานง่ายจะช่วยแต่งเติมสีสันให้เสียงดนตรี คุณสามารถปรับแต่งเสียงด้วยการตั้งค่า EQ ต่างๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส แอปเพื่อเปิดใช้งาน Dynamic Bass จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อัปเดตเฟิร์มแวร์ และอีกมากมาย

    เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

    ไดรเวอร์ที่ออกแบบเฉพาะในหูฟังรุ่นนี้ถูกปรับจูนให้เป็นโทนเสียงแบบ Philips มอบเสียงอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสหนานุ่ม ไม่ว่าคุณจะฟังอะไร คุณจะรักมันแน่นอน

    พลาสติกรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน GRS บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    เราใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของเรา และบรรจุภัณฑ์ของเราทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน FSC และใบแทรกที่พิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      10 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      3 mW
      ความไว
      105db±2db (1kHz, 126mV)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      6.0
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      43.50  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      24.50  ซม.
      น้ำหนักรวม
      2.95  กก.
      ความสูง
      12.50  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 17819 6
      น้ำหนักสุทธิ
      1.42  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.53  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี
      กันน้ำ
      IPX4
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส
      จับคู่ Google อย่างรวดเร็ว
      มี
      Microsoft Swift Pair
      มี

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      11.30  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      10.40  ซม.
      ความสูง
      10.00  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.18  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.32  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.14  กก.
      GTIN
      2 48 95229 17819 3

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC เปิด)
      6 + 21  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด)
      8 + 28  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      10 mins for 2 hrs
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      10.1  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      410  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      50  mAh

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      11.2  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      9.6  ซม.
      ความลึก
      3.4  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 17819 9
      น้ำหนักรวม
      0.085  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.059  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.026  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      เคสชาร์จ
      มี

    • ดีไซน์

      สี
      สีชมพู
      รูปแบบการสวมใส่
      ใส่ในหู
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      2 mics for each side

    • ขนาด

      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      3.83 x 2.65 x 5.73  ซม.
      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      1.51 x 2.16 x 1.87  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.034  กก.

    • คุณสมบัติ ANC

      เทคโนโลยี ANC
      FF
      โหมด Awareness
      มี
      ไมโครโฟนสำหรับ ANC
      2 ไมโครโฟน
      ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)
      มี

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      การสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    • ความยั่งยืน

      ฟาครอบพลาสติก
      ประกอบด้วยโพลีคาร์บอเนต TE-00132492 ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนำมารีไซเคิลตามมาตรฐาน GRS 55%

