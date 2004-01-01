TAT2200WT/97
ขจัดเสียงรบกวน สวมใส่สบาย
เพลิดเพลินได้ตลอดวันกับเอียร์บัดไร้สายที่แท้จริงที่เบากว่า สวมใส่สบายกว่า และให้เสียงที่ดีเยี่ยม ระบบขจัดเสียงรบกวนจะช่วยให้คุณจดจ่อกับการฟัง ขณะที่ฝาครอบจุกหูที่มีลาย จะช่วยให้สวมใส่ได้อย่างมั่นคงดูประโยชน์ทั้งหมด
ฝาครอบจุกหูลาย SecureFit ให้ความรู้สึกขณะสวมใส่ที่เบาสบาย ป้องกันเสียงรบกวนภายนอกเพื่อคุณภาพเสียงที่เหนือกว่า Dynamic Bass อันทรงพลังจะช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่คุณชื่นชอบ แม้ว่าจะเปิดฟังในระดับเสียงไม่ดังมาก
การขจัดเสียงรบกวนที่คุณสามารถเปิดหรือปิดได้จากตัวเอียร์บัดหรือจากแอปจะช่วยลดเสียงภายนอก เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลง พอดคาสต์ และการโทร และ Awareness Mode จะทำให้คุณได้ยินเสียงจากภายนอก
หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟนถึงสี่ตัว ซึ่งสองในห้าตัวนี้ บวกกับอัลกอริธึม AI เพื่อลดเสียงรบกวนจะให้เสียงโทรที่คมชัดสุดๆ แม้ว่าคุณจะอยู่ในร้านอาหารที่ชุกชุม เสียงของคุณก็จะถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม
ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth® 6.0 ล่าสุดจะช่วยให้คุณสามารถสตรีมได้อย่างเสถียร และสามารถเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์ถึงสองชิ้นได้ในคราวเดียวกัน และยังรองรับ Google Fast Pair และ Microsoft Swift Pair อีกด้วย
พิกัดการป้องกันระดับ IPX4 ช่วยให้ใช้งานเอียร์บัดได้แม้จะมีฝนตกเล็กน้อย! หรือวันอากาศร้อนที่มีเหงื่อออกมาก
เคสชาร์จขนาดเล็กทำให้พกพาในกระเป๋าได้ง่าย หรือคุณสามารถร้อยสายคล้องผ่านช่องสำหรับใส่สายคล้องแล้วแขวนเคสไว้กับกระเป๋าหรือห่วงร้อยเข็มขัด โหมดโมโนจะช่วยให้คุณสามารถใช้เอียร์บัดข้างหนึ่ง ระหว่างที่ชาร์จอีกข้าง
ถ้าปิดระบบตัดเสียงรบกวนก็จะเพิ่มระยะเวลาการเล่นขึ้นเป็น 10 ชั่วโมงจากการชาร์จหนึ่งครั้ง และเพิ่มขึ้นอีก 30 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ (เมื่อเปิดการตัดเสียงรบกวนจะเล่นได้ 7 ชั่วโมงและอีก 21 ชั่วโมงจากเคส) การชาร์จเพียง 15 นาทีภายในเคสจะเพิ่มระยะเวลาการเล่นขึ้นถึง 3 ชั่วโมง สามารถชาร์จเคสได้ทาง USB-C
แอปอีควอไลเซอร์ EQ ที่ใช้งานง่ายจะช่วยแต่งเติมสีสันให้เสียงดนตรี คุณสามารถปรับแต่งเสียงด้วยการตั้งค่า EQ ต่างๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส แอปเพื่อเปิดใช้งาน Dynamic Bass จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อัปเดตเฟิร์มแวร์ และอีกมากมาย
ไดรเวอร์ที่ออกแบบเฉพาะในหูฟังรุ่นนี้ถูกปรับจูนให้เป็นโทนเสียงแบบ Philips มอบเสียงอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสหนานุ่ม ไม่ว่าคุณจะฟังอะไร คุณจะรักมันแน่นอน
เราใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของเรา และบรรจุภัณฑ์ของเราทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน FSC และใบแทรกที่พิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล
