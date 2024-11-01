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    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT2206BK/00

    นำติดตัวไปได้เสมอ

    จะมีอะไรที่มีประโยชน์ไปกว่าหูฟังไร้สายที่แท้จริงที่มีเคสชาร์จที่สามารถใส่พอดีกับกระเป๋ากางเกงยีนส์แบบสลิมฟิตของคุณล่ะ หูฟังแบบอินเอียร์หูที่สามารถป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อนี้ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเล่นได้นานถึง 18 ชั่วโมง

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    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    นำติดตัวไปได้เสมอ

    • หูฟังเอียร์บัดใส่กระชับพอดีกับหู
    • เคสชาร์จขนาดเล็กพิเศษ
    • การป้องกันน้ำระดับ IPX4
    • เล่นได้สูงสุด 18 ชั่วโมง
    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    ด้วยระดับ IPX4 และไดรเวอร์ 6 มม. อันทรงพลัง หูฟังเหล่านี้ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพอากาศ ทนทานต่อน้ำกระเซ็นเต็มที่ ทนต่อให้เหงื่อเล็กน้อย และคุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะโดนฝน

    เคสชาร์จขนาดเล็กพิเศษสำหรับเล่นเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมง

    เคสชาร์จขนาดเล็กพิเศษสำหรับเล่นเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมง

    พร้อมออกสู่โลกภายนอกด้วยการชาร์จได้หลายครั้งในกระเป๋า คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว บวกกับอีก 12 ชั่วโมงจากเคสที่ชาร์จเต็มแล้ว การชาร์จเพียง 15 นาทีด้วยเคสจะใช้งานได้นานหนึ่งชั่วโมง การชาร์จเคสจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C

    โหมดโมโน โทรออกโดยใช้หูฟังเดียว

    โหมดโมโน โทรออกโดยใช้หูฟังเดียว

    ต้องโทรบ่อยครั้งใช่ไหม คุณสามารถเพิ่มเวลาสนทนาของคุณเป็นสองเท่าได้โดยใช้หูฟังเพียงข้างเดียวในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ ไมโครโฟนจะถูกกำหนดให้กับหูฟังที่คุณกำลังใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ และคุณสามารถสลับไปมาได้เมื่อหูฟังข้างที่คุณกำลังใช้มีแบตเตอรี่เหลือน้อย

    สวมใส่ได้พอดีแนบสบายหู

    คุณจะได้รับความสบายอย่างแท้จริงด้วยที่ครอบหูฟังซิลิโคนแบบนุ่มที่เปลี่ยนได้ จุกของหูฟังเอียร์บัดแต่ละข้างจะเสียบเข้าไปในช่องหูของคุณอย่างแน่นหนา ทำให้เกิดการปิดแน่นที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก รูปร่าง 'ไม้ฮอกกี้' ช่วยให้หูฟังเอียร์บัดแต่ละข้างติดแน่น

    ระบบควบคุมแบบบูรณาการ ไมโครโฟนในตัว จับคู่ได้ง่าย

    ระบบควบคุมบนหูฟังเอียร์บัดช่วยให้คุณหยุดเพลย์ลิสต์ชั่วคราว รับสาย ควบคุมระดับเสียง และปลุกระบบสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ หูฟังพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณเปิด Bluetooth

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      6 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5 mW
      ความไว
      101 เดซิเบล (1K เฮิรตซ์)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      ไมโครโฟน
      ไมโครโฟนในตัว
      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.0
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      33.8  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      27.8  ซม.
      น้ำหนักรวม
      4.279  กก.
      ความสูง
      25  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 11740 9
      น้ำหนักสุทธิ
      1.392  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      2.887  กก.

    • สะดวกสบาย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      กันน้ำ
      IPX4
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      16  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      13  ซม.
      ความสูง
      11  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.174  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.479  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.305  กก.
      GTIN
      2 48 95229 11740 6

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      6 +12  ชั่วโมง
      เวลาสนทนา
      6 ชม.
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      10.5  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      350  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      55  mAh
      เวลาสแตนด์บายของอายุการใช้งานแบตเตอรี่
      200 hr

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17.2  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความลึก
      4  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 11740 2
      น้ำหนักรวม
      0.13  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.058  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.072  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      4.57  ซม.
      ความกว้าง
      5.7  ซม.
      ความลึก
      3.1  ซม.
      น้ำหนัก
      0.037  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 500 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      ใส่ในหู
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      2 mics

    • UPC

      UPC
      8 40063 20180 4

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      คู่มือ
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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