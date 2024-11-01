TAT2206GR/00
นำติดตัวไปได้เสมอ
จะมีอะไรที่มีประโยชน์ไปกว่าหูฟังไร้สายที่แท้จริงที่มีเคสชาร์จที่สามารถใส่พอดีกับกระเป๋ากางเกงยีนส์แบบสลิมฟิตของคุณล่ะ หูฟังแบบอินเอียร์หูที่สามารถป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อนี้ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเล่นได้นานถึง 18 ชั่วโมงดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ด้วยระดับ IPX4 และไดรเวอร์ 6 มม. อันทรงพลัง หูฟังเหล่านี้ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพอากาศ ทนทานต่อน้ำกระเซ็นเต็มที่ ทนต่อให้เหงื่อเล็กน้อย และคุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะโดนฝน
พร้อมออกสู่โลกภายนอกด้วยการชาร์จได้หลายครั้งในกระเป๋า คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว บวกกับอีก 12 ชั่วโมงจากเคสที่ชาร์จเต็มแล้ว การชาร์จเพียง 15 นาทีด้วยเคสจะใช้งานได้นานหนึ่งชั่วโมง การชาร์จเคสจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C
ต้องโทรบ่อยครั้งใช่ไหม คุณสามารถเพิ่มเวลาสนทนาของคุณเป็นสองเท่าได้โดยใช้หูฟังเพียงข้างเดียวในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ ไมโครโฟนจะถูกกำหนดให้กับหูฟังที่คุณกำลังใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ และคุณสามารถสลับไปมาได้เมื่อหูฟังข้างที่คุณกำลังใช้มีแบตเตอรี่เหลือน้อย
คุณจะได้รับความสบายอย่างแท้จริงด้วยที่ครอบหูฟังซิลิโคนแบบนุ่มที่เปลี่ยนได้ จุกของหูฟังเอียร์บัดแต่ละข้างจะเสียบเข้าไปในช่องหูของคุณอย่างแน่นหนา ทำให้เกิดการปิดแน่นที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก รูปร่าง 'ไม้ฮอกกี้' ช่วยให้หูฟังเอียร์บัดแต่ละข้างติดแน่น
ระบบควบคุมบนหูฟังเอียร์บัดช่วยให้คุณหยุดเพลย์ลิสต์ชั่วคราว รับสาย ควบคุมระดับเสียง และปลุกระบบสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ หูฟังพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณเปิด Bluetooth
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
UPC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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