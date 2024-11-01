หูฟังอินเอียร์แบบไร้สายที่แท้จริง
เสียงของคุณ การเคลื่อนไหวของคุณ
ไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่ หูฟังไร้สายที่แท้จริงที่สามารถป้องกันเหงื่อและน้ำกระเด็นได้นี้จะให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเวลาเล่นเพลงได้นานถึง 24 ชั่วโมงด้วยชาร์จเคส และหากคุณต้องโทรเป็นเวลานาน คุณสามารถใช้หูฟังเพียงข้างเดียวในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หูฟังอินเอียร์แบบไร้สายที่แท้จริง
เสียงของคุณ การเคลื่อนไหวของคุณ
- ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 6 มม.
- สวมใส่กระชับและสบาย
- การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4
- เล่นเพลงได้นานถึง 24 ชั่วโมง
การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4
ด้วยการกันน้ำระดับ IPX4 หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้จึงสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก
เคสชาร์จ USB-C แบบพกพา เล่นได้นานถึง 24 ชั่วโมง
พร้อมออกสู่โลกภายนอกด้วยการชาร์จได้หลายครั้งในกระเป๋า คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว บวกกับอีก 18 ชั่วโมงจากเคสที่ชาร์จเต็มแล้ว การชาร์จเพียง 15 นาทีด้วยเคสจะใช้งานได้นาน 1 ชั่วโมง การชาร์จเคสจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C
โหมดโมโน สลับใช้ไมโครโฟนและเอียร์บัด
หากต้องการรับสายเมื่อหูฟังมีแบตเตอรี่ต่ำ ก็เพิ่มช่วงเวลาในการพูดคุยได้โดยใช้เอียร์บัดข้างเดียวขณะที่ชาร์จอีกข้างอยู่ โดยไมโครโฟนจะทำงานคู่กับเอียร์บัดที่คุณใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ และคุณยังสามารถเปลี่ยนข้างได้เมื่อต้องการอีกด้วย
สวมใส่ได้พอดีและสบาย
คุณจะได้รับเสียงที่ยอดเยี่ยมจากตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 6 มม. และคุณสามารถร็อคเพลงของคุณได้อย่างสบายที่สุดด้วยการออกแบบที่กระชับพอดีและมีน้ำหนักเบา แผ่นครอบหูฟังที่นุ่มและเปลี่ยนได้ช่วยให้คุณสวมใส่ได้พอดีกับหู
ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ให้การควบคุมการฟังเพลงและการโทรเป็นเรื่องง่าย
หากไม่ชอบแทร็คปัจจุบัน คุณก็สามารถข้ามได้โดยการกดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ หากต้องการปฏิเสธไม่รับสายและฟังเพลงต่อ ก็จัดการได้โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวได้ง่ายๆ ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องให้เสียงที่ชัดใสเมื่อคุณต้องการโทร
เรียกใช้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของสมาร์ทโฟนอย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ต้องสัมผัส สั่งให้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของสมาร์ทโฟน เล่นเพลง รับเส้นทางและตรวจสอบข้อมูล และอีกมากมาย
ระบบจับคู่อันชาญฉลาด ช่วยค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณโดยอัตโนมัติ
หูฟังพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณนำออกจากเคสชาร์จ เมื่อจับคู่กันแล้วหูฟังจะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ไว้
สลับระหว่างการฟังเพลงกับการคุยโทรศัพท์ด้วยไมโครโฟนในตัว
-
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ช่วงความถี่
-
20 - 20,000 Hz
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
6 มม.
- ไดอะแฟรม
-
PET
- ความต้านทาน
-
16 โอห์ม
- ประเภทแม่เหล็ก
-
NdFeB
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด
-
5 mW
- ความไว
-
90 dB (1K Hz)
-
การเชื่อมต่อ
- เวอร์ชัน Bluetooth
-
5.1
- ไร้สาย
-
มี
- Bluetooth Profile
-
- ระยะห่างสูงสุด
-
สูงสุดถึง 10
ม.
- รองรับตัวแปลงสัญญาณ
-
SBC
- ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
-
Bluetooth
-
ด้านนอกกล่อง
- ความยาว
-
37.5
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
24
- ความกว้าง
-
27.5
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
4.231
กก.
- ความสูง
-
24.5
ซม.
- GTIN
-
1 48 95229 11019 6
- น้ำหนักสุทธิ
-
1.176
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
3.055
กก.
-
สะดวกสบาย
- กันน้ำ
-
IPX4
- โหมดโมโนสำหรับ TWS
-
มี
- ประเภทของการควบคุม
-
ปุ่ม
-
ด้านในกล่อง
- ความยาว
-
17.8
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
3
- ความกว้าง
-
12.8
ซม.
- ความสูง
-
10.4
ซม.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.147
กก.
- น้ำหนักรวม
-
0.507
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.36
กก.
- GTIN
-
2 48 95229 11019 3
-
กำลังไฟ
- ชาร์จใหม่ได้
-
มี
- เวลาการเล่นเพลง
-
6 + 18
ชั่วโมง
- เวลาสนทนา
-
5 ชม.
- เวลาในการชาร์จ
-
2
ชั่วโมง
- เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
-
15 mins for 1 hr
- ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
-
Lithium Polymer (built-in)
- ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
-
Lithium Polymer (built-in)
- ความจุแบตเตอรี่(เคส)
-
500
mAh
- ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
-
50
mAh
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
17
ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
-
กล่อง
- ชนิดของชั้นวาง
-
ที่แขวน
- ความกว้าง
-
9.5
ซม.
- ความลึก
-
4
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
48 95229 11019 9
- น้ำหนักรวม
-
0.139
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.049
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.09
กก.
-
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ความสูง
-
4.2
ซม.
- ความกว้าง
-
3.6
ซม.
- ความลึก
-
6.5
ซม.
- น้ำหนัก
-
0.049
กก.
-
อุปกรณ์เสริม
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
-
มี
- จุกหูฟัง
-
3 คู่ (S/M/L)
- เคสชาร์จ
-
มี
- สายชาร์จ
-
สาย USB-C
-
ดีไซน์
- สี
-
สีดำ
- วัสดุต่อหู
-
ซิลิโคน
- ที่ครอบหู
-
ใส่ในหู
- ชนิดใส่ในหู
-
จุกหูฟังซิลิโคน
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