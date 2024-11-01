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    หูฟังอินเอียร์แบบไร้สายที่แท้จริง

    TAT3255BL/00

    เสียงของคุณ การเคลื่อนไหวของคุณ

    ไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่ หูฟังไร้สายที่แท้จริงที่สามารถป้องกันเหงื่อและน้ำกระเด็นได้นี้จะให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเวลาเล่นเพลงได้นานถึง 24 ชั่วโมงด้วยชาร์จเคส และหากคุณต้องโทรเป็นเวลานาน คุณสามารถใช้หูฟังเพียงข้างเดียวในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่

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    หูฟังอินเอียร์แบบไร้สายที่แท้จริง

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    เสียงของคุณ การเคลื่อนไหวของคุณ

    • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 6 มม.
    • สวมใส่กระชับและสบาย
    • การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4
    • เล่นเพลงได้นานถึง 24 ชั่วโมง

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    ด้วยการกันน้ำระดับ IPX4 หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้จึงสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก

    เคสชาร์จ USB-C แบบพกพา เล่นได้นานถึง 24 ชั่วโมง

    พร้อมออกสู่โลกภายนอกด้วยการชาร์จได้หลายครั้งในกระเป๋า คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว บวกกับอีก 18 ชั่วโมงจากเคสที่ชาร์จเต็มแล้ว การชาร์จเพียง 15 นาทีด้วยเคสจะใช้งานได้นาน 1 ชั่วโมง การชาร์จเคสจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C

    โหมดโมโน สลับใช้ไมโครโฟนและเอียร์บัด

    หากต้องการรับสายเมื่อหูฟังมีแบตเตอรี่ต่ำ ก็เพิ่มช่วงเวลาในการพูดคุยได้โดยใช้เอียร์บัดข้างเดียวขณะที่ชาร์จอีกข้างอยู่ โดยไมโครโฟนจะทำงานคู่กับเอียร์บัดที่คุณใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ และคุณยังสามารถเปลี่ยนข้างได้เมื่อต้องการอีกด้วย

    สวมใส่ได้พอดีและสบาย

    คุณจะได้รับเสียงที่ยอดเยี่ยมจากตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 6 มม. และคุณสามารถร็อคเพลงของคุณได้อย่างสบายที่สุดด้วยการออกแบบที่กระชับพอดีและมีน้ำหนักเบา แผ่นครอบหูฟังที่นุ่มและเปลี่ยนได้ช่วยให้คุณสวมใส่ได้พอดีกับหู

    ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ให้การควบคุมการฟังเพลงและการโทรเป็นเรื่องง่าย

    หากไม่ชอบแทร็คปัจจุบัน คุณก็สามารถข้ามได้โดยการกดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ หากต้องการปฏิเสธไม่รับสายและฟังเพลงต่อ ก็จัดการได้โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวได้ง่ายๆ ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องให้เสียงที่ชัดใสเมื่อคุณต้องการโทร

    เรียกใช้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของสมาร์ทโฟนอย่างง่ายดาย

    เปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ต้องสัมผัส สั่งให้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของสมาร์ทโฟน เล่นเพลง รับเส้นทางและตรวจสอบข้อมูล และอีกมากมาย

    ระบบจับคู่อันชาญฉลาด ช่วยค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณโดยอัตโนมัติ

    หูฟังพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณนำออกจากเคสชาร์จ เมื่อจับคู่กันแล้วหูฟังจะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ไว้

    สลับระหว่างการฟังเพลงกับการคุยโทรศัพท์ด้วยไมโครโฟนในตัว

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    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      6 มม.
      ไดอะแฟรม
      PET
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      ประเภทแม่เหล็ก
      NdFeB
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5 mW
      ความไว
      90 dB (1K Hz)

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.1
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      37.5  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      27.5  ซม.
      น้ำหนักรวม
      4.231  กก.
      ความสูง
      24.5  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 11078 3
      น้ำหนักสุทธิ
      1.176  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      3.055  กก.

    • สะดวกสบาย

      กันน้ำ
      IPX4
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      17.8  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      12.8  ซม.
      ความสูง
      10.4  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.147  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.507  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.36  กก.
      GTIN
      2 48 95229 11078 0

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      เวลาการเล่นเพลง
      6 + 18  ชั่วโมง
      เวลาสนทนา
      5 ชม.
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (built-in)
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      500  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      50  mAh

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความลึก
      4  ซม.
      EAN
      48 95229 11078 6
      น้ำหนักรวม
      0.139  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.049  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.09  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      4.2  ซม.
      ความกว้าง
      3.6  ซม.
      ความลึก
      6.5  ซม.
      น้ำหนัก
      0.049  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สาย USB-C

    • ดีไซน์

      สี
      สีน้ำเงิน
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    Badge-D2C

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