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  • ตั้งแต่เพลงจนถึงการโทร ลื่นไหลตลอดวัน ตั้งแต่เพลงจนถึงการโทร ลื่นไหลตลอดวัน ตั้งแต่เพลงจนถึงการโทร ลื่นไหลตลอดวัน

    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT3508BK/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ตั้งแต่เพลงจนถึงการโทร ลื่นไหลตลอดวัน

    ใช้งานได้เสมอ! หูฟังเอียร์บัดตัดเสียงรบกวนแบบไร้สายที่แท้จริงเหล่านี้ให้เสียงที่ยอดเยี่ยมและลดเสียงลม คุณสามารถดื่มด่ำกับเสียงเพลงและเพลิดเพลินไปกับการโทรที่ชัดเจนได้ทุกที่ ใส่เคสการชาร์จลงในกระเป๋าของคุณ แล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

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    จำหน่ายในรุ่น:

    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    ตั้งแต่เพลงจนถึงการโทร ลื่นไหลตลอดวัน

    • เสียงคมชัด
    • การตัดเสียงรบกวน
    • การโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกสถานที่
    • Bluetooth LE Audio*
    ได้ยินเพลงโปรดของคุณเสมอ การตัดเสียงรบกวน

    ได้ยินเพลงโปรดของคุณเสมอ การตัดเสียงรบกวน

    การตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก รวมไปถึงเสียงลม คุณจึงมีสมาธิกับเพลงหรือการโทรได้เสมอโดยเปิดใช้งานให้เป็นอัตโนมัติหรือใช้แอป Philips Headphones เพื่อปรับเสียง คุณต้องการได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณมากขึ้นใช่ไหม เพียงแตะที่หูฟังเอียร์บัดเพื่อเปิดใช้งานโหมด Awareness

    การโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกสถานที่ ผู้คนจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงรบกวน

    การโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกสถานที่ ผู้คนจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงรบกวน

    มื่อคุณอยู่ในสาย ไมโครโฟนเฉพาะจะตรวจจับเสียงของคุณ ในขณะที่อัลกอริทึม AI จะขจัดเสียงรบกวนรอบข้างรอบตัวคุณ คนที่คุณพูดด้วยจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงการจราจรหรือเสียงพูดคุยของคนที่ยืนข้างๆ คุณ

    การเชื่อมต่อและเสียงที่ดีขึ้น บลูทูธเจเนอเรชันใหม่*

    การเชื่อมต่อและเสียงที่ดีขึ้น บลูทูธเจเนอเรชันใหม่*

    หูฟังเอียร์บัดเหล่านี้จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth LE Audio และตัวแปลงสัญญาณ LC3 เพื่อให้การเชื่อมต่อที่เสถียรยิ่งขึ้นและเสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เสียงจะไม่ลดลงหากคุณสตรีมเพลงหรือรับสายในพื้นที่อับสัญญาน และแทบไม่มีอาการกระตุกหากรับชมภาพยนตร์หรือเล่นเกม

    เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

    ตกหลุมรักในสิ่งที่คุณได้ยินไม่ว่าจะเพลงหรือพอดแคสต์! หูฟังเอียร์บัดไร้สายเหล่านี้มีไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 10 มม. ที่ปรับแต่งตามเอกลักษณ์เสียงของ Philips ไม่ว่าคุณจะชอบอะไร คุณจะเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เป็นธรรมชาติและนุ่มนวลพร้อมเสียงเบสทุ้มลึก

    พร้อมเสมอ เคสชาร์จขนาดพกพาและโหมดโมโน

    ออกไปพร้อมกับกล่องชาร์จขนาดเล็กในกระเป๋าของคุณ แล้วเอียร์บัดของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอโดยจะได้รับการปกป้องและชาร์จเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน และโหมดโมโนหมายความว่าคุณสามารถใช้เอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ได้

    การควบคุมการเชื่อมต่อและสัมผัสแบบหลายจุด

    ควบคุมสั่งการง่ายเพียงสัมผัสบนก้านหูฟัง และการเชื่อมต่อแบบหลายจุดจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศ ระดับ IPX4 หมายความว่าเอียร์บัดเหล่านี้กันน้ำ หยดน้ำฝนเพียงเล็กน้อยจึงไม่เป็นปัญหา! สวมใส่ในระหว่างการออกกำลังกายสั้นๆ หรือในวันที่อากาศร้อนเป็นพิเศษก็ไม่มีปัญหาแน่นอน

    ไม่ต้องกังวล ใช้งานได้นาน 21 ชั่วโมงเมื่อรวมการชาร์จจากเคส

    คุณจะใช้งานได้ถึง 7 ชั่วโมงจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง และเพิ่มอีก 14 ชั่วโมงจากเคส ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าไปในเคส แล้วหูฟังจะชาร์จจนเต็มภายใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการชาร์จอย่างรวดเร็ว เพียงใช้เวลาชาร์จ 15 นาทีก็จะสามารถใช้งานได้อีก 1 ชั่วโมง และเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C ได้

    แอปพลิเคชันหูฟัง Philips ควบคุมการตัดเสียงรบกวนและอีกมากมาย

    คุณสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อปรับแต่งการตัดเสียงรบกวน ปิดการลดเสียงลมรบกวนอัตโนมัติ และปรับระดับความชัดของเสียงเมื่อใช้โหมด Awareness อีควอไลเซอร์ช่วยให้คุณปรับแต่งเสียงได้อย่างละเอียด และคุณยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของหูฟังให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปได้อีกด้วย

    สวมใส่ได้พอดีแนบสบายหู

    คุณจะได้รับความสะดวกสบายอย่างแท้จริงด้วยที่ครอบจุกหูฟังซิลิโคนแบบนุ่มที่ถอดเปลี่ยนได้ จุกหูฟังที่สอดเข้าไปในช่องหูแบบแน่นหนา สร้างการผนึกที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก นอกจากนี้ ก้านหูฟังยังช่วยให้ใส่และถอดเอียร์บัดเหล่านี้ได้ง่ายอีกด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      10 มม.
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5 mW
      ความไว
      95 dB (1k Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.3
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • TMAP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      29.5  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      25.5  ซม.
      น้ำหนักรวม
      3.83  กก.
      ความสูง
      27.7  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 13160 3
      น้ำหนักสุทธิ
      1.584  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      2.246  กก.

    • สะดวกสบาย

      กันน้ำ
      IPX4
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      จับคู่ Google อย่างรวดเร็ว
      มี
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      13.7  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      11.7  ซม.
      ความสูง
      11.9  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.198  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.41  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.212  กก.
      GTIN
      2 48 95229 13160 0

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      7 + 14  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      11.5  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      400  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      55  mAh

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      13  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      11  ซม.
      ความลึก
      4.2  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 13160 6
      น้ำหนักรวม
      0.113  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.066  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.047  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      an AI mic
      การลดเสียงลม
      มี

    • ขนาด

      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      6.28 x 2.81 x 3.54  ซม.
      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      2.52 x 2.14 x 2.55  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.045  กก.

    • UPC

      UPC
      8 40063 20310 5

    • คุณสมบัติ ANC

      เทคโนโลยี ANC
      ไฮบริด
      โหมด Awareness
      มี
      ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)
      มี
      ระบบตัดเสียงรบกวนจากลมอัตโนมัติ
      มี

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      คู่มือ
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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