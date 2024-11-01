TAT3508WT/00
ตั้งแต่เพลงจนถึงการโทร ลื่นไหลตลอดวัน
ใช้งานได้เสมอ! หูฟังเอียร์บัดตัดเสียงรบกวนแบบไร้สายที่แท้จริงเหล่านี้ให้เสียงที่ยอดเยี่ยมและลดเสียงลม คุณสามารถดื่มด่ำกับเสียงเพลงและเพลิดเพลินไปกับการโทรที่ชัดเจนได้ทุกที่ ใส่เคสการชาร์จลงในกระเป๋าของคุณ แล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปดูประโยชน์ทั้งหมด
การตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก รวมไปถึงเสียงลม คุณจึงมีสมาธิกับเพลงหรือการโทรได้เสมอโดยเปิดใช้งานให้เป็นอัตโนมัติหรือใช้แอป Philips Headphones เพื่อปรับเสียง คุณต้องการได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณมากขึ้นใช่ไหม เพียงแตะที่หูฟังเอียร์บัดเพื่อเปิดใช้งานโหมด Awareness
มื่อคุณอยู่ในสาย ไมโครโฟนเฉพาะจะตรวจจับเสียงของคุณ ในขณะที่อัลกอริทึม AI จะขจัดเสียงรบกวนรอบข้างรอบตัวคุณ คนที่คุณพูดด้วยจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงการจราจรหรือเสียงพูดคุยของคนที่ยืนข้างๆ คุณ
หูฟังเอียร์บัดเหล่านี้จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth LE Audio และตัวแปลงสัญญาณ LC3 เพื่อให้การเชื่อมต่อที่เสถียรยิ่งขึ้นและเสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เสียงจะไม่ลดลงหากคุณสตรีมเพลงหรือรับสายในพื้นที่อับสัญญาน และแทบไม่มีอาการกระตุกหากรับชมภาพยนตร์หรือเล่นเกม
ตกหลุมรักในสิ่งที่คุณได้ยินไม่ว่าจะเพลงหรือพอดแคสต์! หูฟังเอียร์บัดไร้สายเหล่านี้มีไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 10 มม. ที่ปรับแต่งตามเอกลักษณ์เสียงของ Philips ไม่ว่าคุณจะชอบอะไร คุณจะเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เป็นธรรมชาติและนุ่มนวลพร้อมเสียงเบสทุ้มลึก
ออกไปพร้อมกับกล่องชาร์จขนาดเล็กในกระเป๋าของคุณ แล้วเอียร์บัดของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอโดยจะได้รับการปกป้องและชาร์จเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน และโหมดโมโนหมายความว่าคุณสามารถใช้เอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ได้
ควบคุมสั่งการง่ายเพียงสัมผัสบนก้านหูฟัง และการเชื่อมต่อแบบหลายจุดจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน
ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศ ระดับ IPX4 หมายความว่าเอียร์บัดเหล่านี้กันน้ำ หยดน้ำฝนเพียงเล็กน้อยจึงไม่เป็นปัญหา! สวมใส่ในระหว่างการออกกำลังกายสั้นๆ หรือในวันที่อากาศร้อนเป็นพิเศษก็ไม่มีปัญหาแน่นอน
คุณจะใช้งานได้ถึง 7 ชั่วโมงจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง และเพิ่มอีก 14 ชั่วโมงจากเคส ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าไปในเคส แล้วหูฟังจะชาร์จจนเต็มภายใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการชาร์จอย่างรวดเร็ว เพียงใช้เวลาชาร์จ 15 นาทีก็จะสามารถใช้งานได้อีก 1 ชั่วโมง และเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C ได้
คุณสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อปรับแต่งการตัดเสียงรบกวน ปิดการลดเสียงลมรบกวนอัตโนมัติ และปรับระดับความชัดของเสียงเมื่อใช้โหมด Awareness อีควอไลเซอร์ช่วยให้คุณปรับแต่งเสียงได้อย่างละเอียด และคุณยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของหูฟังให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปได้อีกด้วย
คุณจะได้รับความสะดวกสบายอย่างแท้จริงด้วยที่ครอบจุกหูฟังซิลิโคนแบบนุ่มที่ถอดเปลี่ยนได้ จุกหูฟังที่สอดเข้าไปในช่องหูแบบแน่นหนา สร้างการผนึกที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก นอกจากนี้ ก้านหูฟังยังช่วยให้ใส่และถอดเอียร์บัดเหล่านี้ได้ง่ายอีกด้วย
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ขนาด
UPC
คุณสมบัติ ANC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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