หูฟังครอบหูแบบไร้สาย
สัมผัสถึงเสียงเบส
ดื่มด่ำกับเสียงเพลงพร้อมเสียงเบสที่กระหึ่มยิ่งขึ้น หูฟังครอบหูแบบไร้สายนี้มีปุ่มเพิ่มเสียงเบส คุณจึงสามารถเร่งเสียงได้ทุกเมื่อที่ต้องการ คุณจะได้รับเวลาเล่นเพลงได้นานถึง 29 ชั่วโมง การชาร์จไฟรวดเร็ว และสีสันแบบผิวด้านที่มีสไตล์ให้เลือก ดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
สัมผัสถึงเสียงเบส
- ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
- แบบครอบหู
- พับได้กะทัดรัด
- ใช้งานได้สูงสุด 29 ชั่วโมง
ปุ่มเพิ่มเสียงเบส ให้เสียงเบสที่หนักแน่นยิ่งขึ้นเพียงกดครั้งเดียว
หูฟังแบบครอบหูนี้ให้เสียงจากตัวขับนีโอดิเมียมขนาด 32 มม. ที่ทรงพลังซึ่งให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น เมื่อคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เพียงกดปุ่มเพิ่มเสียงเบส คุณก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ทันที
ใช้งานได้นาน 29 ชั่วโมง ชาร์จด้วยสาย USB
คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 29 ชั่วโมงจากการชาร์จ 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C หากแบตเตอรี่เริ่มต่ำลง การชาร์จ 15 นาทีแบบรวดเร็วจะทำให้เล่นเพลงต่อได้ไปอีก 4 ชั่วโมง
แถบคาดศีรษะบุนุ่มแบบปรับได้ น้ำหนักเบา
หูฟังแบบครอบหูนี้ตกแต่งด้านด้วยสีด้านที่มีสไตล์โดดเด่น มาพร้อมแถบคาดศีรษะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มที่เบาจนคุณแทบจะไม่รู้สึก ที่ครอบหูนุ่มมีเครื่องหมายระบุไว้สำหรับหูซ้าย/ขวาชัดเจน และสามารถปรับมุมได้ตามที่ต้องการ
ดีไซน์พับได้แบนราบทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ
เพลิดเพลินกับเสียงเบส ตัวหูฟังยังสามารถพับได้และปรับหมุนเข้าด้านในได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า เพียงแค่พับและนำติดตัวไปกับคุณ
ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ให้การควบคุมการฟังเพลงและการโทรเป็นเรื่องง่าย
หากไม่ชอบแทร็คปัจจุบัน คุณก็สามารถข้ามได้โดยการกดปุ่มค้างไว้ หากต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ก็จัดการได้โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวได้ง่ายๆ Bluetooth อัจฉริยะไร้สายนี้จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่ทำการจับคู่ด้วย
การขจัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมจากจากการออกแบบด้านหลังปิดสนิท
ระบบจับคู่อันชาญฉลาด ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth โดยอัตโนมัติ
กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหนึ่งครั้งค้างไว้เพื่อให้หูฟัง Bluetooth ไร้สายนี้พร้อมในการจับคู่ เมื่อทำการจับคู่แล้ว จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่ทำการจับคู่ด้วย
ขนาดเล็กพับเก็บได้เพื่อความคล่องตัวในการพกพา
ขนาดเล็กพับเก็บได้ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวและให้คุณพกพาเสียงเพลงไปได้ทุกที่
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ช่วงความถี่
-
20 - 20,000 Hz
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
32 มม.
- ความต้านทาน
-
32 โอห์ม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด
-
20 mW
- ความไว
-
110 dB (1K Hz)
- ประเภทไดรเวอร์
-
ไดนามิค
-
การเชื่อมต่อ
- ไมโครโฟน
-
ไมโครโฟนในตัว
- เวอร์ชัน Bluetooth
-
5.0 หรือใหม่กว่า
- ไร้สาย
-
มี
- Bluetooth Profile
-
- ระยะห่างสูงสุด
-
สูงสุดถึง 10
ม.
- รองรับตัวแปลงสัญญาณ
-
SBC
- ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
-
Bluetooth
-
ด้านนอกกล่อง
- ความยาว
-
21.2
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
3
- ความกว้าง
-
17
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
1.043
กก.
- ความสูง
-
24
ซม.
- GTIN
-
1 48 95229 11029 5
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.5415
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.5015
กก.
-
สะดวกสบาย
- ประเภทของการควบคุม
-
ปุ่ม
-
กำลังไฟ
- ชาร์จใหม่ได้
-
มี
- จำนวนแบตเตอรี่
-
1 ชิ้น
- เวลาการเล่นเพลง
-
29
ชั่วโมง
- เวลาสนทนา
-
21 ชม.
- เวลาในการชาร์จ
-
2
ชั่วโมง
- เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
-
15 mins for 4hrs
- น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
-
5.3
ก.
- เวลาสแตนด์บายของอายุการใช้งานแบตเตอรี่
-
166 hr
- ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
-
ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
22.5
ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
-
กล่อง
- ชนิดของชั้นวาง
-
ที่แขวน
- ความกว้าง
-
19.5
ซม.
- ความลึก
-
5
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
48 95229 11029 8
- น้ำหนักรวม
-
0.286
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.1805
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.1055
กก.
-
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ความสูง
-
18.5
ซม.
- ความกว้าง
-
16.5
ซม.
- ความลึก
-
4
ซม.
- น้ำหนัก
-
0.15
กก.
-
อุปกรณ์เสริม
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
-
มี
- สายชาร์จ
-
สาย USB-C
-
ดีไซน์
- สี
-
สีแดง
- รูปแบบการสวมใส่
-
สายคาดศีรษะ
- ดีไซน์แบบพับได้
-
Flat
- วัสดุต่อหู
-
หนังสังเคราะห์
- ที่ครอบหู
-
แบบครอบหู
- ประเภทที่ครอบหู
-
หลังปิด
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20111 8
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด