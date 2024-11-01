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  • สัมผัสถึงเสียงเบส สัมผัสถึงเสียงเบส สัมผัสถึงเสียงเบส

    หูฟังครอบหูแบบไร้สาย

    TAH4205WT/00

    สัมผัสถึงเสียงเบส

    ดื่มด่ำกับเสียงเพลงพร้อมเสียงเบสที่กระหึ่มยิ่งขึ้น หูฟังครอบหูแบบไร้สายนี้มีปุ่มเพิ่มเสียงเบส คุณจึงสามารถเร่งเสียงได้ทุกเมื่อที่ต้องการ คุณจะได้รับเวลาเล่นเพลงได้นานถึง 29 ชั่วโมง การชาร์จไฟรวดเร็ว และสีสันแบบผิวด้านที่มีสไตล์ให้เลือก

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    จำหน่ายในรุ่น:

    Unfortunately this product is no longer available

    หูฟังครอบหูแบบไร้สาย

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    สัมผัสถึงเสียงเบส

    • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
    • แบบครอบหู
    • พับได้กะทัดรัด
    • ใช้งานได้สูงสุด 29 ชั่วโมง
    ปุ่มเพิ่มเสียงเบส ให้เสียงเบสที่หนักแน่นยิ่งขึ้นเพียงกดครั้งเดียว

    ปุ่มเพิ่มเสียงเบส ให้เสียงเบสที่หนักแน่นยิ่งขึ้นเพียงกดครั้งเดียว

    หูฟังแบบครอบหูนี้ให้เสียงจากตัวขับนีโอดิเมียมขนาด 32 มม. ที่ทรงพลังซึ่งให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น เมื่อคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เพียงกดปุ่มเพิ่มเสียงเบส คุณก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ทันที

    ใช้งานได้นาน 29 ชั่วโมง ชาร์จด้วยสาย USB

    ใช้งานได้นาน 29 ชั่วโมง ชาร์จด้วยสาย USB

    คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 29 ชั่วโมงจากการชาร์จ 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C หากแบตเตอรี่เริ่มต่ำลง การชาร์จ 15 นาทีแบบรวดเร็วจะทำให้เล่นเพลงต่อได้ไปอีก 4 ชั่วโมง

    แถบคาดศีรษะบุนุ่มแบบปรับได้ น้ำหนักเบา

    แถบคาดศีรษะบุนุ่มแบบปรับได้ น้ำหนักเบา

    หูฟังแบบครอบหูนี้ตกแต่งด้านด้วยสีด้านที่มีสไตล์โดดเด่น มาพร้อมแถบคาดศีรษะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มที่เบาจนคุณแทบจะไม่รู้สึก ที่ครอบหูนุ่มมีเครื่องหมายระบุไว้สำหรับหูซ้าย/ขวาชัดเจน และสามารถปรับมุมได้ตามที่ต้องการ

    ดีไซน์พับได้แบนราบทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ

    ดีไซน์พับได้แบนราบทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ

    เพลิดเพลินกับเสียงเบส ตัวหูฟังยังสามารถพับได้และปรับหมุนเข้าด้านในได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า เพียงแค่พับและนำติดตัวไปกับคุณ

    ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ให้การควบคุมการฟังเพลงและการโทรเป็นเรื่องง่าย

    ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ให้การควบคุมการฟังเพลงและการโทรเป็นเรื่องง่าย

    หากไม่ชอบแทร็คปัจจุบัน คุณก็สามารถข้ามได้โดยการกดปุ่มค้างไว้ หากต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ก็จัดการได้โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวได้ง่ายๆ Bluetooth อัจฉริยะไร้สายนี้จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่ทำการจับคู่ด้วย

    การขจัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมจากจากการออกแบบด้านหลังปิดสนิท

    การขจัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมจากจากการออกแบบด้านหลังปิดสนิท

    ระบบจับคู่อันชาญฉลาด ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth โดยอัตโนมัติ

    กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหนึ่งครั้งค้างไว้เพื่อให้หูฟัง Bluetooth ไร้สายนี้พร้อมในการจับคู่ เมื่อทำการจับคู่แล้ว จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่ทำการจับคู่ด้วย

    ขนาดเล็กพับเก็บได้เพื่อความคล่องตัวในการพกพา

    ขนาดเล็กพับเก็บได้ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวและให้คุณพกพาเสียงเพลงไปได้ทุกที่

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      32 มม.
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      20 mW
      ความไว
      110 dB (1K Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      ไมโครโฟน
      ไมโครโฟนในตัว
      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.0 หรือใหม่กว่า
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      21.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      17  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.043  กก.
      ความสูง
      24  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 11028 8
      น้ำหนักสุทธิ
      0.5415  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.5015  กก.

    • สะดวกสบาย

      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      1 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      29  ชั่วโมง
      เวลาสนทนา
      21 ชม.
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 4hrs
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      5.3  ก.
      เวลาสแตนด์บายของอายุการใช้งานแบตเตอรี่
      166 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      22.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      19.5  ซม.
      ความลึก
      5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 11028 1
      น้ำหนักรวม
      0.286  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.1805  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.1055  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      18.5  ซม.
      ความกว้าง
      16.5  ซม.
      ความลึก
      4  ซม.
      น้ำหนัก
      0.15  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      สายชาร์จ
      สาย USB-C

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว
      รูปแบบการสวมใส่
      สายคาดศีรษะ
      ดีไซน์แบบพับได้
      Flat
      วัสดุต่อหู
      หนังสังเคราะห์
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      หลังปิด

    • UPC

      UPC
      8 40063 20110 1

    Badge-D2C

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    • อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน

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