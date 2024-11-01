TAT2205BK/00
นำติดตัวไปได้เสมอ
จะมีอะไรที่มีประโยชน์ไปกว่าหูฟังไร้สายที่แท้จริงที่มีเคสชาร์จที่สามารถใส่พอดีกับกระเป๋ากางเกงยีนส์แบบสลิมฟิตของคุณล่ะ หูฟังแบบอินเอียร์หูที่สามารถป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อนี้ ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเล่นเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมงดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าเคสชาร์จขนาดเล็กนี้อีกแล้ว อีกทั้งหูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ยังสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก
พร้อมออกสู่โลกภายนอกด้วยการชาร์จได้หลายครั้งในกระเป๋า คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 4 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว บวกกับอีก 8 ชั่วโมงจากเคสที่ชาร์จเต็มแล้ว การชาร์จเพียง 15 นาทีด้วยเคสจะใช้งานได้นาน 1 ชั่วโมง การชาร์จเคสจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C
คุณจะได้รับเสียงที่ยอดเยี่ยมจากตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 6 มม. และคุณสามารถร็อคเพลงของคุณได้อย่างสบายที่สุดด้วยการออกแบบที่กระชับพอดีและมีน้ำหนักเบา แผ่นครอบหูฟังที่นุ่มและเปลี่ยนได้ช่วยให้คุณสวมใส่ได้พอดีกับหู
ปุ่มบนเอียร์บัดแต่ละข้างทำให้สามารถควบคุมการฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย ข้ามหรือหยุดเล่นเพลงชั่วคราว รับหรือปฏิเสธสายและอื่น ๆ
เปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ต้องสัมผัส สั่งให้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของสมาร์ทโฟน เล่นเพลง รับเส้นทางและตรวจสอบข้อมูล และอีกมากมาย
หูฟังพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณนำออกจากเคสชาร์จ เมื่อจับคู่กันแล้วหูฟังจะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ไว้
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เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
UPC
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