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  • นำติดตัวไปได้เสมอ นำติดตัวไปได้เสมอ นำติดตัวไปได้เสมอ

    2000 series หูฟังอินเอียร์แบบไร้สายที่แท้จริง

    TAT2205RD/00

    นำติดตัวไปได้เสมอ

    จะมีอะไรที่มีประโยชน์ไปกว่าหูฟังไร้สายที่แท้จริงที่มีเคสชาร์จที่สามารถใส่พอดีกับกระเป๋ากางเกงยีนส์แบบสลิมฟิตของคุณล่ะ หูฟังแบบอินเอียร์หูที่สามารถป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อนี้ ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเล่นเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมง

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    Unfortunately this product is no longer available

    2000 series หูฟังอินเอียร์แบบไร้สายที่แท้จริง

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    นำติดตัวไปได้เสมอ

    • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 6 มม.
    • Bluetooth®

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    ไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าเคสชาร์จขนาดเล็กนี้อีกแล้ว อีกทั้งหูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ยังสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก

    เคสชาร์จขนาดเล็กพิเศษสำหรับเล่นเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมง

    พร้อมออกสู่โลกภายนอกด้วยการชาร์จได้หลายครั้งในกระเป๋า คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 4 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว บวกกับอีก 8 ชั่วโมงจากเคสที่ชาร์จเต็มแล้ว การชาร์จเพียง 15 นาทีด้วยเคสจะใช้งานได้นาน 1 ชั่วโมง การชาร์จเคสจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C

    สวมใส่ได้พอดีและสบาย

    คุณจะได้รับเสียงที่ยอดเยี่ยมจากตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 6 มม. และคุณสามารถร็อคเพลงของคุณได้อย่างสบายที่สุดด้วยการออกแบบที่กระชับพอดีและมีน้ำหนักเบา แผ่นครอบหูฟังที่นุ่มและเปลี่ยนได้ช่วยให้คุณสวมใส่ได้พอดีกับหู

    สวิตช์เอียร์บัดเพื่อควบคุมเสียงเพลงและการโทร

    ปุ่มบนเอียร์บัดแต่ละข้างทำให้สามารถควบคุมการฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย ข้ามหรือหยุดเล่นเพลงชั่วคราว รับหรือปฏิเสธสายและอื่น ๆ

    เรียกใช้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของสมาร์ทโฟนอย่างง่ายดาย

    เปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ต้องสัมผัส สั่งให้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของสมาร์ทโฟน เล่นเพลง รับเส้นทางและตรวจสอบข้อมูล และอีกมากมาย

    ระบบจับคู่อันชาญฉลาด ช่วยค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณโดยอัตโนมัติ

    หูฟังพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณนำออกจากเคสชาร์จ เมื่อจับคู่กันแล้วหูฟังจะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ไว้

    สลับระหว่างการฟังเพลงกับการคุยโทรศัพท์ด้วยไมโครโฟนในตัว

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    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      6 มม.
      ไดอะแฟรม
      PET
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      ประเภทแม่เหล็ก
      NdFeB
      การตอบสนองต่อความถี่
      20 - 20 000  เฮิร์ตซ์
      ความไว
      90  dB

    • การเชื่อมต่อ

      ไมโครโฟน
      ไมโครโฟนในตัว
      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.1
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      37.5  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      27.5  ซม.
      น้ำหนักรวม
      4.25  กก.
      ความสูง
      24.5  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 10994 7
      น้ำหนักสุทธิ
      0.768  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      3.482  กก.

    • สะดวกสบาย

      การจัดการการโทร
      • รับ/วางสาย
      • ปฏิเสธไม่รับสาย
      • สลับระหว่างการโทร 2 สาย

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      18.7  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      12.8  ซม.
      ความสูง
      10.4  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.096  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.5  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.404  กก.
      GTIN
      2 48 95229 10994 4

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      เวลาการเล่นเพลง
      4+8  ชั่วโมง
      เวลาสแตนด์บาย
      50 ชม.
      เวลาสนทนา
      3 ชม.

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      18  ซม.
      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความลึก
      4  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 10994 0
      น้ำหนักรวม
      0.153  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.032  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.121  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      2.9  ซม.
      ความกว้าง
      5.5  ซม.
      ความลึก
      3.7  ซม.
      น้ำหนัก
      0.032  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      สายเคเบิล USB
      สาย USB (Type-A ไปยัง Type-C)
      แผ่นรองหูฟัง
      3 ขนาด

    • ดีไซน์

      สี
      สีแดง

    • UPC

      UPC
      8 40063 20126 2

    Badge-D2C

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