2000 series หูฟังอินเอียร์แบบไร้สายที่แท้จริง
นำติดตัวไปได้เสมอ
จะมีอะไรที่มีประโยชน์ไปกว่าหูฟังไร้สายที่แท้จริงที่มีเคสชาร์จที่สามารถใส่พอดีกับกระเป๋ากางเกงยีนส์แบบสลิมฟิตของคุณล่ะ หูฟังแบบอินเอียร์หูที่สามารถป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อนี้ ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเล่นเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมง ดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
2000 series หูฟังอินเอียร์แบบไร้สายที่แท้จริง
นำติดตัวไปได้เสมอ
- ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 6 มม.
- Bluetooth®
การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4
ไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าเคสชาร์จขนาดเล็กนี้อีกแล้ว อีกทั้งหูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ยังสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก
เคสชาร์จขนาดเล็กพิเศษสำหรับเล่นเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมง
พร้อมออกสู่โลกภายนอกด้วยการชาร์จได้หลายครั้งในกระเป๋า คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 4 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว บวกกับอีก 8 ชั่วโมงจากเคสที่ชาร์จเต็มแล้ว การชาร์จเพียง 15 นาทีด้วยเคสจะใช้งานได้นาน 1 ชั่วโมง การชาร์จเคสจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C
สวมใส่ได้พอดีและสบาย
คุณจะได้รับเสียงที่ยอดเยี่ยมจากตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 6 มม. และคุณสามารถร็อคเพลงของคุณได้อย่างสบายที่สุดด้วยการออกแบบที่กระชับพอดีและมีน้ำหนักเบา แผ่นครอบหูฟังที่นุ่มและเปลี่ยนได้ช่วยให้คุณสวมใส่ได้พอดีกับหู
สวิตช์เอียร์บัดเพื่อควบคุมเสียงเพลงและการโทร
ปุ่มบนเอียร์บัดแต่ละข้างทำให้สามารถควบคุมการฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย ข้ามหรือหยุดเล่นเพลงชั่วคราว รับหรือปฏิเสธสายและอื่น ๆ
เรียกใช้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของสมาร์ทโฟนอย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ต้องสัมผัส สั่งให้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของสมาร์ทโฟน เล่นเพลง รับเส้นทางและตรวจสอบข้อมูล และอีกมากมาย
ระบบจับคู่อันชาญฉลาด ช่วยค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณโดยอัตโนมัติ
หูฟังพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณนำออกจากเคสชาร์จ เมื่อจับคู่กันแล้วหูฟังจะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ไว้
สลับระหว่างการฟังเพลงกับการคุยโทรศัพท์ด้วยไมโครโฟนในตัว
-
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ระบบเสียง
-
แบบปิด
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
6 มม.
- ไดอะแฟรม
-
PET
- ความต้านทาน
-
16 โอห์ม
- ประเภทแม่เหล็ก
-
NdFeB
- การตอบสนองต่อความถี่
-
20 - 20 000
เฮิร์ตซ์
- ความไว
-
90
dB
-
การเชื่อมต่อ
- ไมโครโฟน
-
ไมโครโฟนในตัว
- เวอร์ชัน Bluetooth
-
5.1
- Bluetooth Profile
-
- ระยะห่างสูงสุด
-
สูงสุดถึง 10
ม.
-
ด้านนอกกล่อง
- ความยาว
-
37.5
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
24
- ความกว้าง
-
27.5
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
4.25
กก.
- ความสูง
-
24.5
ซม.
- GTIN
-
1 48 95229 10992 3
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.768
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
3.482
กก.
-
สะดวกสบาย
- การจัดการการโทร
-
-
รับ/วางสาย
-
ปฏิเสธไม่รับสาย
-
สลับระหว่างการโทร 2 สาย
-
ด้านในกล่อง
- ความยาว
-
18.7
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
3
- ความกว้าง
-
12.8
ซม.
- ความสูง
-
10.4
ซม.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.096
กก.
- น้ำหนักรวม
-
0.5
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.404
กก.
- GTIN
-
2 48 95229 10992 0
-
กำลังไฟ
- ประเภทแบตเตอรี่
-
ลิเธียมไอออน
- ชาร์จใหม่ได้
-
มี
- เวลาการเล่นเพลง
-
4+8
ชั่วโมง
- เวลาสแตนด์บาย
-
50 ชม.
- เวลาสนทนา
-
3 ชม.
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
18
ซม.
- ความกว้าง
-
9.5
ซม.
- ความลึก
-
4
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
48 95229 10992 6
- น้ำหนักรวม
-
0.153
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.032
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.121
กก.
-
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ความสูง
-
2.9
ซม.
- ความกว้าง
-
5.5
ซม.
- ความลึก
-
3.7
ซม.
- น้ำหนัก
-
0.032
กก.
-
อุปกรณ์เสริม
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
-
มี
- สายเคเบิล USB
-
สาย USB (Type-A ไปยัง Type-C)
- แผ่นรองหูฟัง
-
3 ขนาด
-
ดีไซน์
- สี
-
สีน้ำเงิน
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20124 8
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด