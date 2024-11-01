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  • ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารลูกน้อยที่ทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารลูกน้อยที่ทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารลูกน้อยที่ทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย

    Philips Avent แปรงทำความสะอาดจุกนมและขวดนม

    SCF145/06

    ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารลูกน้อยที่ทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย

    แปรงทำความสะอาดขวดนม Philips Avent มีหัวแปรงแบบโค้งมน และปลายที่จับหล่อขึ้นรูปออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับขวดนม จุกนมและอุปกรณ์ในการป้อนอาหารลูกน้อยทุกประเภท ขนแปรงทนทาน มีความละเอียดสูงสามารถทำความสะอาดได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดรอยขีดข่วน

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿470.00

    Philips Avent แปรงทำความสะอาดจุกนมและขวดนม

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    ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารลูกน้อยที่ทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย

    แปรงทำความสะอาด Avent

    • อุปกรณ์เสริมขวดนม
    แปรงทำความสะอาดขวดนมที่มีหัวโค้งมนเพื่อการทำความสะอาดที่ง่าย

    แปรงทำความสะอาดขวดนมที่มีหัวโค้งมนเพื่อการทำความสะอาดที่ง่าย

    หัวแปรงแบบโค้งมนพิเศษและปลายด้ามจับมีลักษณะเฉพาะที่สามารถเข้าทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมของขวดนมคอกว้างทุกประเภท รวมทั้งจุกนมและผลิตภัณฑ์ในการป้อนอาหารลูกน้อยเพื่อความสะอาดหมดจด

    ขวดนมและจุกนมปลอดสาร BPA *

    ขวดนมและจุกนมปลอดสาร BPA *

    ขวดนมและจุกนมผลิตจากวัสดุที่ปลอดสาร BPA*

    การออกแบบที่จับและปลายโดดเด่นไม่ซ้ำใคร

    หัวแปรงแบบโค้งมนและปลายด้ามจับมีลักษณะเฉพาะที่สามารถเข้าทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมของขวดนมคอกว้างทุกประเภท ปลายซอกซอนตามโครงร่างช่วยให้คุณทำความสะอาดข้างในจุกนมได้

    ทนทาน มีความละเอียดสูงเพื่อการทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุม

    ทนทาน มีความละเอียดสูงเพื่อการทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมของขวดนมทุกประเภท จุกนมและอุปกรณ์ในการป้อนอาหารอื่นๆ

    ไม่มีรอยขีดข่วนหรือความเสียหายของขวดนม หรือจุกนม

    ไม่มีรอยขีดข่วนหรือความเสียหายของขวดนม หรือจุกนม เนื่องจากความอ่อนนุ่ม ความละเอียดสูง

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    แปรงทำความสะอาดจุกนมและขวดนมสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้อย่างปลอดภัย

    แขวนแปรงเพื่อการจัดเก็บที่สะดวก

    แขวนแปรงเพื่อการจัดเก็บที่สะดวกและแห้ง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วัสดุ

      ปลอดสาร BPA*
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      แปรงทำความสะอาดจุกนมและขวดนม
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0-6 เดือน

    Badge-D2C

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