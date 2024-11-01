SCF145/06
ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารลูกน้อยที่ทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย
แปรงทำความสะอาดขวดนม Philips Avent มีหัวแปรงแบบโค้งมน และปลายที่จับหล่อขึ้นรูปออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับขวดนม จุกนมและอุปกรณ์ในการป้อนอาหารลูกน้อยทุกประเภท ขนแปรงทนทาน มีความละเอียดสูงสามารถทำความสะอาดได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดรอยขีดข่วนดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หัวแปรงแบบโค้งมนพิเศษและปลายด้ามจับมีลักษณะเฉพาะที่สามารถเข้าทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมของขวดนมคอกว้างทุกประเภท รวมทั้งจุกนมและผลิตภัณฑ์ในการป้อนอาหารลูกน้อยเพื่อความสะอาดหมดจด
ขวดนมและจุกนมผลิตจากวัสดุที่ปลอดสาร BPA*
หัวแปรงแบบโค้งมนและปลายด้ามจับมีลักษณะเฉพาะที่สามารถเข้าทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมของขวดนมคอกว้างทุกประเภท ปลายซอกซอนตามโครงร่างช่วยให้คุณทำความสะอาดข้างในจุกนมได้
ทนทาน มีความละเอียดสูงเพื่อการทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมของขวดนมทุกประเภท จุกนมและอุปกรณ์ในการป้อนอาหารอื่นๆ
ไม่มีรอยขีดข่วนหรือความเสียหายของขวดนม หรือจุกนม เนื่องจากความอ่อนนุ่ม ความละเอียดสูง
แปรงทำความสะอาดจุกนมและขวดนมสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้อย่างปลอดภัย
แขวนแปรงเพื่อการจัดเก็บที่สะดวกและแห้ง
วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
ระยะการพัฒนาการ
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